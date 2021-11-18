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Земля в иллюминаторе: экипаж миссии Inspiration4 поделился снимками из космоса

Земля в иллюминаторе: экипаж миссии Inspiration4 поделился снимками из космоса (6 фото + 1 видео)

Автор:
18 ноября 2021 15:21
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Inspiration4   SpaceX   Ynews   вид из космоса   космический полет   снимки из космоса   
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16 сентября 2021 года состоялся первый в истории космический полет, все участники которого являются гражданскими лицами. Они не профессиональные астронавты, а любители. Это была частная космическая миссия, осуществленная компанией SpaceX. На днях члены экипажа поделились видео и фотографиями, сделанными во время трехдневного пребывания на околоземной орбите.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Inspiration4   SpaceX   Ynews   вид из космоса   космический полет   снимки из космоса   
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7  комментариев
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66k
Максим 2 часа назад
А фоток как у них сортир прорвало и говно через вентиляцию хлынуло, не делали?
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362
Mixan 2 минуты назад
Красивые фото и видео !
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11k
Taximaxi 2 часа назад
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13k
Nikita 2 часа назад
Кое-кто скажет, что это монтаж и компьютерная графика...
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