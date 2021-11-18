Земля в иллюминаторе: экипаж миссии Inspiration4 поделился снимками из космоса

Хейли Арсено полетела в космос как представитель больницы Святого Иуды. В 10-летнем возрасте Арсено вылечили в этой больнице от остеосаркомы. Позже она пришла туда ассистентом врача. На снимке она держит в руках плюшевую игрушку - щенка в скафандре. Эта игрушка создана на основе двух служебных собак - Пагла и Гекльберри, которые работают в Детской исследовательской больнице Святого Иуды в Мемфисе.