Земля в иллюминаторе: экипаж миссии Inspiration4 поделился снимками из космоса

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16 сентября 2021 года состоялся первый в истории космический полет, все участники которого являются гражданскими лицами. Они не профессиональные астронавты, а любители. Это была частная космическая миссия, осуществленная компанией SpaceX. На днях члены экипажа поделились видео и фотографиями, сделанными во время трехдневного пребывания на околоземной орбите.
Гражданский космический экипаж отправился в полет на корабле Crew Dragon и пробыл в космосе три дня.
В команду вошли Джаред Айзекман (командир корабля), Хейли Арсено (ассистент врача детской исследовательской больницы Святого Иуды, Теннесси), Шан Проктор (предпринимательница и преподавательница муниципального колледжа из Аризоны) и Кристофер Семброски (инженер аэрокосмической отрасли из Вашингтона, бывший военный). Полет полностью оплатил Джаред Айзекман, основатель компании Shift4 Payments.
В команду вошли Джаред Айзекман (командир корабля), Хейли Арсено (ассистент врача детской исследовательской больницы Святого Иуды, Теннесси), Шан Проктор (предпринимательница и преподавательница муниципального колледжа из Аризоны) и Кристофер Семброски (инженер аэрокосмической отрасли из Вашингтона, бывший военный). Полет полностью оплатил Джаред Айзекман, основатель компании Shift4 Payments.
На фотографиях, сделанных астронавтами-любителями, показана Земля, видимая из космоса, подчеркивается ее круглая форма на абсолютно черном фоне, клубящиеся в небе пышные облака и лучи солнца, выступающие из-за горизонта.
Потрясающие изображения были сделаны членами экипажа через массивный стеклянный купол, прикрепленный к верхней части капсулы SpaceX.
Потрясающие изображения были сделаны членами экипажа через массивный стеклянный купол, прикрепленный к верхней части капсулы SpaceX.
Целью миссии был сбор пожертвований в размере $200 млн для детской исследовательской больницы Святого Иуды в Мемфисе (штат Теннесси). Айзекман пожертвовал 100 млн долларов, основатель SpaceX Илон Маск выделил 50 млн долларов, остальное собрали благодаря розыгрышу одного из трех билетов в полет. В общей сложности миссия собрал 210 миллионов долларов.
В лотерею на право совершить полет выиграл друг Криса Семброски, но полететь не смог и отдал свое место Крису.
Шан Проктор получила свое место в корабле по по итогам конкурса для предпринимателей, которым предлагалось создавать благотворительные онлайн-магазины в интересах больницы и осуществлять рекламу проекта в социальных сетях.
Шан Проктор, Крис Семброски и Хейли Арсено
Хейли Арсено полетела в космос как представитель больницы Святого Иуды. В 10-летнем возрасте Арсено вылечили в этой больнице от остеосаркомы. Позже она пришла туда ассистентом врача. На снимке она держит в руках плюшевую игрушку - щенка в скафандре. Эта игрушка создана на основе двух служебных собак - Пагла и Гекльберри, которые работают в Детской исследовательской больнице Святого Иуды в Мемфисе.
Видео: Земля в иллюминаторе и восторженная реакция астронавтов-любителей
Источник: — переведено специально для fishki.net
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