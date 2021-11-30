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Известных влиятельных женщин "избили" ради социальной рекламы

Известных влиятельных женщин "избили" ради социальной рекламы (19 фото)

Автор:
30 ноября 2021 20:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Меркель   Мишель Обама   александро паломбо   кейт миддлтон   королевa Испании   скандал   социальная реклама   художник   
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Проблема домашнего насилия - как никогда актуальна во всем мире. И говорить об этом надо, но как говорится, во всем нужно соблюдать грань разумного.

Итальянский художник Александро Паломбо решил привлечь внимание к теме домашнего насилия необычным способом, он при помощи фотошопа "избил" одних из самых влиятельных и известных женщин во всем мире. И распечатал эти размалеванные портреты с надписью: "Она сообщила о нем - Но никто не поверил ей - Но ее оставили одну - Но ее не защитили - Но его не остановили - Но ее все равно убили".

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Под лихую руку художника - активиста попали герцогиня Кейт Миддлтон, королева Испании Летиция, вице-президент США Камалла Харрис, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, директор - распорядитель МВФ и председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард.

Постеры были размещены на улицах Милана и испанском городе Лос-Алькасарс.

Естественно спрашивать разрешение у влиятельных дам. Последовала реакция, правда, не та, которую ждал Паломбо.

В Кенсингтонском дворце журналистам заявили, что никто не давал разрешение об использовании изображения герцогини, впрочем, художник к ним не обращался за этим.


Фанаты королевской семьи разделились на два лагеря: одни называют эти изображения - порочащими честь и достоинство, другие же считают, что вместо Кейт на них должен быть изображен принц Гарри.


Это не первая серия работ Александро Паломбо, итальянец привлек внимание музея декоративного искусства Лувра, который выкупил для своей коллекции серию работ уличного художника под названием "Просто потому, что я женщина".


Работы были сделаны в аналогичном стиле, только на этот раз избитыми оказались Ангела Меркель, Хиллари Клинтон, Мишель Обама, Бриджит Макрон, Соня Ганди и другие влиятельные женщины мира.


Выкупит ли его работы в этот раз какой-нибудь музей, или он получит судебный иск, не ясно. А как вы относитесь к такому искусству?

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Метки: Меркель   Мишель Обама   александро паломбо   кейт миддлтон   королевa Испании   скандал   социальная реклама   художник   
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16k
homerchik Час назад
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Vasiliy Минуту назад
Я думал и правда... А это фотошоп голимый
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727
BHU1004 17 минут назад
Эти курицы ведь всегда хотели равноправия? Так что "бить девочек нельзя" уже в прошлом. И выкиньте .нахуй этого мамкиного фотошопера и сделайте с ними все нарисованное по-настоящему!
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12k
Bill 36 минут назад
Добавьте сюда Волочкову, Соболь или Собчак - люди будут аплодировать и делать селфи.
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154
ManA108 54 минуты назад
Сюткин одобряет
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30k
Растрелли В.В. Час назад
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21k
Влад Час назад
Думаю он получил массу удовольствия от своей работы, и список похоже не случаен.
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