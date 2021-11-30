Известных влиятельных женщин "избили" ради социальной рекламы

В Кенсингтонском дворце журналистам заявили, что никто не давал разрешение об использовании изображения герцогини, впрочем, художник к ним не обращался за этим.





Фанаты королевской семьи разделились на два лагеря: одни называют эти изображения - порочащими честь и достоинство, другие же считают, что вместо Кейт на них должен быть изображен принц Гарри.



