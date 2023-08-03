Полицейские задержали участников массовой драки и вышли на нелегальный хостел для мигрантов

Всего полицейские доставили в отдел полиции 12 человек. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства потасовки, чтобы привлечь к ответственности всех причастных. Планируется ли проверка в отношении застройщика или УК, которые сдают помещения для мигрантов, история умалчивает.





Потасовки между мигрантами в последнее время случаются практически каждый день. Жители той же Новой Москвы запечатлели на камеру вчера ещё одну драку в квартале "Бунинские луга". Местные жители рассказывают, что многие люди, желающие купить жильё в новостройках этого района, видя местный контингент, отказываются смотреть квартиры и разворачиваются.