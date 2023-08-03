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Полицейские задержали участников массовой драки и вышли на нелегальный хостел для мигрантов

Полицейские задержали участников массовой драки и вышли на нелегальный хостел для мигрантов

Автор:
03 августа 2023 17:25
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Новая москва   драка   задержание   мигранты   полиция   
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Ловить нарушителей активно помогали местные жители.

Ночью 2 августа жителей ЖК в поселении Десновское в Новой Москве разбудили дикие крики и ругань дюжины разъярённых мужчин. Как оказалось, это очередные иностранные специалисты решили выяснить между собой отношения и устроили массовую драку на детской площадке. Люди сразу же вызвали полицию, но при звуке сирен мужчины разбежались.

Тем не менее большую их часть удалось задержать, посильную помощь в этом оказали местные жители — нескольких нарушителей жильцы двора задержали самостоятельно.


Ночью в нашем ЖК дрались мигранты между собой, половина пьяных. После того, как на улицу вышли жильцы, чтобы их разнять, все разбежались. Многих удалось выловить самостоятельно. Полиция приехала достаточно быстро, пришлось отлавливать участвовавших в драке. Полицейские кого смогли увезти, увезли. Собрали видео драки вроде бы, которую снимали жильцы. Еще СК приезжал

По горячим следам полицейские вышли на нелегальный хостел для мигрантов, который устроили прямо в жилом комплексе. По мнению местных жителей, их туда заселяют либо застройщик, либо управляющая компания.


Даже вчера после драки полиция вскрыла одно из коммерческих помещений на первом этаже, оно без ремонта. Окна все заклеены. Там живут мигранты. Не исключено, что это помещение им сдал застройщик или УК, поскольку наша управляющая компания разрешает мигрантам жить по подвалам. Это таксисты, у нас очень много их на районе. Стройка тоже вокруг идет, рабочие их

Всего полицейские доставили в отдел полиции 12 человек. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства потасовки, чтобы привлечь к ответственности всех причастных. Планируется ли проверка в отношении застройщика или УК, которые сдают помещения для мигрантов, история умалчивает.


Потасовки между мигрантами в последнее время случаются практически каждый день. Жители той же Новой Москвы запечатлели на камеру вчера ещё одну драку в квартале "Бунинские луга". Местные жители рассказывают, что многие люди, желающие купить жильё в новостройках этого района, видя местный контингент, отказываются смотреть квартиры и разворачиваются.

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Метки: Видео   Новая москва   драка   задержание   мигранты   полиция   
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15  комментариев
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10k
BarOb Час назад
Таких притонов в Москве тьма. Работал лет 10 назад в детской больнице "РДКБ" Ленинский проспект 117. Так там этих мигрантов со всей Москвы пригрели. Каждое утро расползались через проходную на заработки, думаю сейчас мало что изменилось
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16k
Shtoppi 5 секунд назад
да таких хостелов по всем городам России не счесть сколько. только вот по каким-то причинам их никто не хочет выявлять и разгонять, да и вообще что-либо делать по этому поводу. наверное население этих притонов хорошо платит, чтобы их не трогали.
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57k
Олег Полминуты назад
были в детстве драки. Но никогда не били толпой лежачего. А по факту- закрыть всех и поить конфискованным алкоголем. Выживут- отправить домой. А нет- на то воля Всевышнего
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554
Странник 16 минут назад
Доколе, дооколе ??? Сколько это будет продолжатся, до тех пор пока у народа не лопнет терпение? Почему проблему ПОВЕДЕНИЯ МИГРАНТОВ не решают соответствующие службы?
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4k
Могвай 23 минуты назад
Начали потихоньку чурок еб.а.н.ых. ловить, надеюсь не остановятся, бородато\[мат] ублюдки реально задолбали.
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33k
Юр21 37 минут назад
Акуеть, а до того мусора не знали где в районе "клоповник", участковый не знал, криминальный отдел не знал, наркоконтроль не знал... Какие то у нас косоглазые "органы" получаются...
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5k
Rubiroid_47 56 минут назад
Говорят, что за расселение их по всяким норам и дырам платят деньги, а некоторых обязывают во избежание проблем. Чуть ли не квоты есть по количеству человек, которых нужно по тихому пристроить на территории предприятия.
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34k
АнтонПолднев Час назад
Иностранные специалисты
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19k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Хостел уже не тот!
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 2 часа назад
Всех за забор.
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