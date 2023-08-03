Полицейские задержали участников массовой драки и вышли на нелегальный хостел для мигрантов

Ловить нарушителей активно помогали местные жители.
Ночью 2 августа жителей ЖК в поселении Десновское в Новой Москве разбудили дикие крики и ругань дюжины разъярённых мужчин. Как оказалось, это очередные иностранные специалисты решили выяснить между собой отношения и устроили массовую драку на детской площадке. Люди сразу же вызвали полицию, но при звуке сирен мужчины разбежались.
Тем не менее большую их часть удалось задержать, посильную помощь в этом оказали местные жители — нескольких нарушителей жильцы двора задержали самостоятельно.
Ночью в нашем ЖК дрались мигранты между собой, половина пьяных. После того, как на улицу вышли жильцы, чтобы их разнять, все разбежались. Многих удалось выловить самостоятельно. Полиция приехала достаточно быстро, пришлось отлавливать участвовавших в драке. Полицейские кого смогли увезти, увезли. Собрали видео драки вроде бы, которую снимали жильцы. Еще СК приезжал
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По горячим следам полицейские вышли на нелегальный хостел для мигрантов, который устроили прямо в жилом комплексе. По мнению местных жителей, их туда заселяют либо застройщик, либо управляющая компания.
Даже вчера после драки полиция вскрыла одно из коммерческих помещений на первом этаже, оно без ремонта. Окна все заклеены. Там живут мигранты. Не исключено, что это помещение им сдал застройщик или УК, поскольку наша управляющая компания разрешает мигрантам жить по подвалам. Это таксисты, у нас очень много их на районе. Стройка тоже вокруг идет, рабочие их
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Всего полицейские доставили в отдел полиции 12 человек. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства потасовки, чтобы привлечь к ответственности всех причастных. Планируется ли проверка в отношении застройщика или УК, которые сдают помещения для мигрантов, история умалчивает.
Потасовки между мигрантами в последнее время случаются практически каждый день. Жители той же Новой Москвы запечатлели на камеру вчера ещё одну драку в квартале "Бунинские луга". Местные жители рассказывают, что многие люди, желающие купить жильё в новостройках этого района, видя местный контингент, отказываются смотреть квартиры и разворачиваются.
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