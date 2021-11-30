Россиянку обвинили в пропаганде наркотиков из-за чехла на телефон

Жительница города Чудова пришла на приём к врачу. У девушки в руках был смартфон в чехле, на котором был изображён лист каннабиса. Медработники решили, что демонстрировать такой чехол незаконно и обратились в полицию.
Дело появилось в картотеке Чудовского районного суда Новгородской области. На него обратил внимание портал Lenta.ru. Согласно документу, злополучный чехол был при подсудимой в диагностическом кабинете неназванного медицинского учреждения. В кабинете в это время был медперсонал. В документах имеются показания всех троих свидетелей.
Подсудимая свою вину признала и заявила, что заказала это чехол из Китая по двум причинам: ей понравился рисунок и она выступает за легализацию марихуаны. Позже полицейским она сказала, что в настоящее время она свои взгляды пересмотрела.
Вместе с делом в суд отправились две экспертизы. И не какие-то там, а заключение профессора и клинического психолога. Согласно заключению неназванного доктора сельскохозяйственных наук, профессора кафедры технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции института сельского хозяйства и природных ресурсов Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, на чехле телефона действительно изображена конопля. А клинический психолог ГОБУЗ НОНД «Катарсис» пришел к выводу, что «изображение листа, напоминающего лист конопли, не является свойством продукта, а значит, является рекламным, визуальным стимулом, который может двусмысленно влиять на психику и мотивацию к употреблению наркотических средств».
В итоге девушка была оштрафована на 4000 рублей. За чехол для телефона.
Источник:
- Прикованную к кровати женщину-профессора обвинили в нарушении самоизоляции
- Заблудившихся туристов в Магаданской области обвинили в нарушении изоляции
- Девушка оскорбила символ государства, станцевав на мемориале ВОВ
- По Новосибирску парни прокатились на крыше автомобиля и нарвались на штраф
- Жительница Ленинградской области отсудила у застройщика сотни тысяч рублей из-за ржавой воды
Понравилось33
Интересно, скоро ли начнут сажать за пропоганду смены конституционного строя одевающих футболки с символикой СССР ?
Почему нет массовых штрафов и посадок за пропоганду алкоголя на многочисленных футболках и кепках пляжников?
Где, в конце концов, уголовные дела по статьям о пропаганде насилия и угрозам жизни на основании принтов футболок рок\металл групп?
И,да-конопля,одной из вариантов которой является наркотически содержащий подвид это ещё и как минимум сырьё для качественной ткани.И верёвок.И масла."вполне себе безнаркотического,просто хорошего масла.
У меня на заставке трубы стоИт такая картинка и чё - мне писцец ?!
Это тоже нельзя?