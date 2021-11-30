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Россиянку обвинили в пропаганде наркотиков из-за чехла на телефон

Россиянку обвинили в пропаганде наркотиков из-за чехла на телефон (1 фото)

Автор:
30 ноября 2021 11:30
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   административное правонарушение   закон   интересное   суд   фото   чехол   штраф   
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Жительница города Чудова пришла на приём к врачу. У девушки в руках был смартфон в чехле, на котором был изображён лист каннабиса. Медработники решили, что демонстрировать такой чехол незаконно и обратились в полицию.

Дело появилось в картотеке Чудовского районного суда Новгородской области. На него обратил внимание портал Lenta.ru. Согласно документу, злополучный чехол был при подсудимой в диагностическом кабинете неназванного медицинского учреждения. В кабинете в это время был медперсонал. В документах имеются показания всех троих свидетелей.

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Подсудимая свою вину признала и заявила, что заказала это чехол из Китая по двум причинам: ей понравился рисунок и она выступает за легализацию марихуаны. Позже полицейским она сказала, что в настоящее время она свои взгляды пересмотрела.


Вместе с делом в суд отправились две экспертизы. И не какие-то там, а заключение профессора и клинического психолога. Согласно заключению неназванного доктора сельскохозяйственных наук, профессора кафедры технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции института сельского хозяйства и природных ресурсов Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, на чехле телефона действительно изображена конопля. А клинический психолог ГОБУЗ НОНД «Катарсис» пришел к выводу, что «изображение листа, напоминающего лист конопли, не является свойством продукта, а значит, является рекламным, визуальным стимулом, который может двусмысленно влиять на психику и мотивацию к употреблению наркотических средств».


В итоге девушка была оштрафована на 4000 рублей. За чехол для телефона.

Источник:

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Метки: Россия   административное правонарушение   закон   интересное   суд   фото   чехол   штраф   
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1k
German 50 минут назад
Маразм крепчал....
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6k
Валѣнтиныч 15 секунд назад
Да ну на... Тупой вброс. На чехле телефона(как на татуировке на плече)может быть даже ядрёная бомба... И, чё?
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222
Шурман Полминуты назад
Был у нас под домом фонтан , затрахал он самое не могу , сосед бельгиец , активист включал его именно в 10 вечера и хрень эта долбила всю ночь , летом спать просто невозможно , я один раз его отключил , второй раз отключил , в конце меня это все достало и кабель фонтана кинул именно в этот бассейны , на утро приходят менты и говорят что на меня заявление по поводу кражи помпы , одел забродник достал кабель включил фонтан все работает , думал на этом все закончилось
пошел брать справку о том что не судим и тд а там раз и стоит что я совершил кражу , я к ментам
они подумали и говорят да это автоматом уберут через 5 лет
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13k
Jearom 8 минут назад
эбанатский мир... нехрен делать людям.
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7k
babsbaberley 11 минут назад
Наши врачи считают, что если человек сам пришёл к врачу, значит у него слишком много здоровья.
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14k
alexis 11 минут назад
Надо было говорить- Я за коноплю для производства верёвок, а если некоторые видят только наркотики- то у них проблемы.
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2k
Роман Гамзалиев 15 минут назад
Ипаный стыд...
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13k
Anthonyus 17 минут назад
А за такое платье сколько штраф будет ? Или сразу посадят ?
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55
Simpatico Holgazan 20 минут назад
Надеюсь, богомерзкий чехол изъяли и уничтожили? Куда катится этот мир? Сначала лист каннабиса на чехле, а потом булочки с маком к кофе?
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2k
Хрюн 22 минуты назад
У моей бабушки был сарафан с огромными цветками мака. Такой наверное сейчас лет на 15 потянет. Идиоты.
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1k
DarkMan666 Полчаса назад
Много в наше время маразма, но чтоб аж настолько...
Интересно, скоро ли начнут сажать за пропоганду смены конституционного строя одевающих футболки с символикой СССР ?
Почему нет массовых штрафов и посадок за пропоганду алкоголя на многочисленных футболках и кепках пляжников?
Где, в конце концов, уголовные дела по статьям о пропаганде насилия и угрозам жизни на основании принтов футболок рок\металл групп?
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17k
nobody® Полчаса назад
Так это она за промышленность агитирует. Не употреблять, а производить верёвки, ткани, бумагу и много чего ещё, что будет и прочнее традиционных материалов.
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6k
Николай Полчаса назад
Вот так и меняют мнение у людей... что то там про свободу воли и мысли, вообще уже и зарекаться не стоит, а когда у нас на ТВ каналах несут чушь это нормально...
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867
Злодей Полчаса назад
Это пиз.дец какой то
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2k
Sergey Nekrasov Полчаса назад
Скрепно.
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3k
foggen2 36 минут назад
За нарисованный танк сразу вменять статью о призыве к милитаризации и насилию?
И,да-конопля,одной из вариантов которой является наркотически содержащий подвид это ещё и как минимум сырьё для качественной ткани.И верёвок.И масла."вполне себе безнаркотического,просто хорошего масла.
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3k
Ivan 37 минут назад
Ну у нас уже сажают просто за то, что человек-мудак. Хованского. Тупо запугивают людей. Власть может по беспределу творить любую дичь.
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692
vijilante 39 минут назад
Адуреть !
У меня на заставке трубы стоИт такая картинка и чё - мне писцец ?!
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4k
jfk 39 минут назад
Дичь какая-то. Сборище [мат] начиная от медработников заканчивая судьей.
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25k
Vazari 40 минут назад
А самый прикол заключается в том, что в Рунете, совершенно легально существует под сотню интернет-магазинов, торгующих семенами конопли, и всем необходимым для ее выращивания. Торговля семенами под 228 статью не попадает. О как!
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49k
doker 43 минуты назад
Кажется, у нас "укуренные" не с той стороны закона. Их лечить надо.
Это тоже нельзя?

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