Россиянку обвинили в пропаганде наркотиков из-за чехла на телефон

Дело появилось в картотеке Чудовского районного суда Новгородской области. На него обратил внимание портал Lenta.ru. Согласно документу, злополучный чехол был при подсудимой в диагностическом кабинете неназванного медицинского учреждения. В кабинете в это время был медперсонал. В документах имеются показания всех троих свидетелей.

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Подсудимая свою вину признала и заявила, что заказала это чехол из Китая по двум причинам: ей понравился рисунок и она выступает за легализацию марихуаны. Позже полицейским она сказала, что в настоящее время она свои взгляды пересмотрела.

Вместе с делом в суд отправились две экспертизы. И не какие-то там, а заключение профессора и клинического психолога. Согласно заключению неназванного доктора сельскохозяйственных наук, профессора кафедры технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции института сельского хозяйства и природных ресурсов Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, на чехле телефона действительно изображена конопля. А клинический психолог ГОБУЗ НОНД «Катарсис» пришел к выводу, что «изображение листа, напоминающего лист конопли, не является свойством продукта, а значит, является рекламным, визуальным стимулом, который может двусмысленно влиять на психику и мотивацию к употреблению наркотических средств».

В итоге девушка была оштрафована на 4000 рублей. За чехол для телефона.