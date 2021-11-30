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Теперь уже точно: Джек Дорси покидает пост генерального директора компании Twitter

Теперь уже точно: Джек Дорси покидает пост генерального директора компании Twitter (3 фото)

Автор:
30 ноября 2021 09:01
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Агравала   Дорси   Назначение   гендиректор   компания   отставка   управление   
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Слухи об уходе подтвердил сам отец-основатель и глава Twitter.

Ситуация прояснилась, когда в компании официально подтвердили, что Джек Дорси ушёл с поста гендиректора Twitter. Согласно, приказу о назначении вступившего в силу 29 ноября, пост главы компании уже занимает другой человек.

При этом уточняется, что несмотря на свою отставку, Дорси останется членом совета директоров до истечения срока его полномочий на собрании акционеров в 2022 году.

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"Я решил покинуть Twitter, потому что считаю, что компания готова отказаться от своих основателей. Я глубоко доверяю Парагу как гендиректору. 10 лет его работы изменили компанию. Я глубоко благодарен ему за его мастерство, сердце и душу, - объяснил свой уход Дорси и пошутил - "Не уверен, слышал ли кто-то, но я уволился из Твиттера".


Уже известно имя приемника главы компании: Совет директоров Twitter единогласно утвердил технического директора Парага Агравала на должность гендиректора, как сообщалось выше, 29 ноября он принял пост.

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Метки: Агравала   Дорси   Назначение   гендиректор   компания   отставка   управление   
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8  комментариев
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2k
Mowgley 2 часа назад
Новость молния, как жить-то теперь
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37k
Alex Полчаса назад
Да всем насрать на него и его говно сеть.
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3k
Kozlodoev 36 минут назад
Что делать с этой информацией? Акции Твиттера сливать или покупать???
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klop 41 минуту назад
У них в IT скоро все посты индусы займут
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479
Нестеров Антон 46 минут назад
Милый бородатый индус
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Николай Час назад
Кто это нах, кому это нужно знать?
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azuver Час назад
Сцуко !!!!! Я расстроен.Как же мы теперь без него ?
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