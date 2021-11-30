Теперь уже точно: Джек Дорси покидает пост генерального директора компании Twitter

Слухи об уходе подтвердил сам отец-основатель и глава Twitter.
Ситуация прояснилась, когда в компании официально подтвердили, что Джек Дорси ушёл с поста гендиректора Twitter. Согласно, приказу о назначении вступившего в силу 29 ноября, пост главы компании уже занимает другой человек.
При этом уточняется, что несмотря на свою отставку, Дорси останется членом совета директоров до истечения срока его полномочий на собрании акционеров в 2022 году.
"Я решил покинуть Twitter, потому что считаю, что компания готова отказаться от своих основателей. Я глубоко доверяю Парагу как гендиректору. 10 лет его работы изменили компанию. Я глубоко благодарен ему за его мастерство, сердце и душу, - объяснил свой уход Дорси и пошутил - "Не уверен, слышал ли кто-то, но я уволился из Твиттера".
Уже известно имя приемника главы компании: Совет директоров Twitter единогласно утвердил технического директора Парага Агравала на должность гендиректора, как сообщалось выше, 29 ноября он принял пост.
Источник:
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