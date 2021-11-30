Теперь уже точно: Джек Дорси покидает пост генерального директора компании Twitter

Ситуация прояснилась, когда в компании официально подтвердили, что Джек Дорси ушёл с поста гендиректора Twitter. Согласно, приказу о назначении вступившего в силу 29 ноября, пост главы компании уже занимает другой человек.

При этом уточняется, что несмотря на свою отставку, Дорси останется членом совета директоров до истечения срока его полномочий на собрании акционеров в 2022 году.