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В стиле Финчера: тест по фильму "Игра"

В стиле Финчера: тест по фильму "Игра"

Автор:
30 ноября 2021 10:52
Сообщество : Кино
Метки: Тесты   игра   кинотесты   тест   тесты по триллерам   тесты по фильмам Дэвида Финчера   тесты по фильмам девяностых   
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В 1997 году на экраны вышел один из лучших триллеров Дэвида Финчера под названием "Игра". Сможете ли вы ответить верно хотя бы на половину вопросов?
Как звали главного героя фильма?
1/8Как звали главного героя фильма?
Майкл Дуглас сыграл роль успешного банкира. Какой актёр сыграл его главного брата?
2/8Майкл Дуглас сыграл роль успешного банкира. Какой актёр сыграл его главного брата?
Какого рода игру предоставляет компания CRS?
3/8Какого рода игру предоставляет компания CRS?
Где находился первый ключ?
4/8Где находился первый ключ?
Официант оставил послание. Что в нём было написано?
5/8Официант оставил послание. Что в нём было написано?
Когда главный герой применил первый ключ?
6/8Когда главный герой применил первый ключ?
Дебора Кара Ангер сыграла роль Кристины в фильме. Но как на самом деле звали её персонажа?
7/8Дебора Кара Ангер сыграла роль Кристины в фильме. Но как на самом деле звали её персонажа?
Из какого оружия в конце фильма главный герой выстрелил в своего брата?
8/8Из какого оружия в конце фильма главный герой выстрелил в своего брата?

cdn.pixabay.com

Источник:

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Метки: Тесты   игра   кинотесты   тест   тесты по триллерам   тесты по фильмам Дэвида Финчера   тесты по фильмам девяностых   
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1k
azuver Час назад
Классный фильм.Нужно пересмотреть.
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АлексЮстасу 6 минут назад
Жаль, что Шон Пенн главный брат Майкла Дугласа, а не старший или младший)))
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986
Евгений 22 минуты назад
6 из 8. фильм не смотрел
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1k
Алексей Заг 43 минуты назад
8 из 8. Один из любимейших фильмов.
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14k
Роберт Шекли 53 минуты назад
Отличный фильм
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