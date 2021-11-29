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Эко! Туалет из пластикового медицинского мусора создали в Испании

Эко! Туалет из пластикового медицинского мусора создали в Испании (1 фото)

Автор:
29 ноября 2021 20:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: капля   медицина   металл   оборудование   пластик   принтер   туалет   эко   
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Проблематичные отходы — на пользу людям. Так решили в Испании и распечатали на 3D-принтере туалет, слепленный из синтетических отходов.
Из чего проще всего сделать переносной туалет? Версии могут быть разными, но кулибины из испанской дизайнерской студии Nagami уверены, что идеальный исходный материал — это отработавший свой срок пластик. Причем, медицинский.

Вооружившись этой гениальной идеей, специалисты студии отправили гонцов по разным странам Европы, и добытчики насобирали небольшую горку деталей от отслужившего и списанного мед оснащения. Затем в дело вступил 3D-принтер. Он выдал на-гора созданный разработчиками образец переносного санузла. О чем и поведало миру издание Dezeen.

Детали эко-туалета печатали в течение трех дней. Получился корпус-капля, раздвижная дверь изогнутой формы и… ведёрышко для сбора твердых отходов. Есть в конструкции и металлические детали: направляющие для открывания/закрывания двери.

Что касается продуктов жизнедеятельности, то умные головы позаботились и об их применении. Их превратят в удобрения. Пока что не для сельхозкультур, а лишь для почвы в «ареале обитания» туалета. Тестировать новинку решили не абы где, а на одной из стройплощадок в швейцарских Альпах.

В Nagami надеются со временем упростить технологию и штамповать кабинки на самых примитивных 3D-устройствах. Тогда такие «кабинеты задумчивости» можно будет производить массово. Использовать в лагерях беженцев и в тех городских трущобах, где понятия о гигиене пока что весьма непрезентабельные.

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Метки: капля   медицина   металл   оборудование   пластик   принтер   туалет   эко   
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8  комментариев
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2k
Kate Полчаса назад
Автор! Где фото??? Или срать надо в эту зеленую пластиковую гайку???
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52
Котофей Полчаса назад
Восемь деталек на фотографии - и есть чудо итальянской экологии? Других фотографий нет?
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322
jeka Час назад
Сел посрать, а тебе иголка в опу, пардонте))))
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12k
Великий Кормчий Час назад
Три дня и три ночи еб@aшил 3d принтер, потребляя энергию и тратил ресур на амортизацию. Десяток человек задрочились, гоняя на своих авто, в поисках нужных расходников.
И миру явилось это, - унитаз...... ну, окологовённая тема...
Вот посчитать себестоимость этой замуты, разделить на человеко/часы.
И расстрелять всех накуй!
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398
阿鋒 Час назад
Весь мир ровняться на таких будет :) молодцы, йопта)
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2k
Ermolai 2 часа назад
Я правильно понял, что гуано будут доставать из "ведёрышка" лопатой и разбрасывать по округе? Тогда какой в нём (туалете) смысл?
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31
Брюс Всемогущий 2 часа назад
А потом наоборот - мединструменты из биотуалета ))
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1k
Николай 2 часа назад
Насрать..
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