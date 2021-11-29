Эко! Туалет из пластикового медицинского мусора создали в Испании

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Проблематичные отходы — на пользу людям. Так решили в Испании и распечатали на 3D-принтере туалет, слепленный из синтетических отходов.
Из чего проще всего сделать переносной туалет? Версии могут быть разными, но кулибины из испанской дизайнерской студии Nagami уверены, что идеальный исходный материал — это отработавший свой срок пластик. Причем, медицинский.
Вооружившись этой гениальной идеей, специалисты студии отправили гонцов по разным странам Европы, и добытчики насобирали небольшую горку деталей от отслужившего и списанного мед оснащения. Затем в дело вступил 3D-принтер. Он выдал на-гора созданный разработчиками образец переносного санузла. О чем и поведало миру издание Dezeen.
Детали эко-туалета печатали в течение трех дней. Получился корпус-капля, раздвижная дверь изогнутой формы и… ведёрышко для сбора твердых отходов. Есть в конструкции и металлические детали: направляющие для открывания/закрывания двери.
Что касается продуктов жизнедеятельности, то умные головы позаботились и об их применении. Их превратят в удобрения. Пока что не для сельхозкультур, а лишь для почвы в «ареале обитания» туалета. Тестировать новинку решили не абы где, а на одной из стройплощадок в швейцарских Альпах.
В Nagami надеются со временем упростить технологию и штамповать кабинки на самых примитивных 3D-устройствах. Тогда такие «кабинеты задумчивости» можно будет производить массово. Использовать в лагерях беженцев и в тех городских трущобах, где понятия о гигиене пока что весьма непрезентабельные.
Вооружившись этой гениальной идеей, специалисты студии отправили гонцов по разным странам Европы, и добытчики насобирали небольшую горку деталей от отслужившего и списанного мед оснащения. Затем в дело вступил 3D-принтер. Он выдал на-гора созданный разработчиками образец переносного санузла. О чем и поведало миру издание Dezeen.
Детали эко-туалета печатали в течение трех дней. Получился корпус-капля, раздвижная дверь изогнутой формы и… ведёрышко для сбора твердых отходов. Есть в конструкции и металлические детали: направляющие для открывания/закрывания двери.
Что касается продуктов жизнедеятельности, то умные головы позаботились и об их применении. Их превратят в удобрения. Пока что не для сельхозкультур, а лишь для почвы в «ареале обитания» туалета. Тестировать новинку решили не абы где, а на одной из стройплощадок в швейцарских Альпах.
В Nagami надеются со временем упростить технологию и штамповать кабинки на самых примитивных 3D-устройствах. Тогда такие «кабинеты задумчивости» можно будет производить массово. Использовать в лагерях беженцев и в тех городских трущобах, где понятия о гигиене пока что весьма непрезентабельные.
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И миру явилось это, - унитаз...... ну, окологовённая тема...
Вот посчитать себестоимость этой замуты, разделить на человеко/часы.
И расстрелять всех накуй!