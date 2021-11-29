Позитивные новости о России 29.11.2021

В Воронеже после реконструкции открылся военный аэродром
В связи с реконструкцией личный состав полка выполнял учебно-боевые задачи с применением взлетно-посадочной полосы временного аэродрома «Бутурлиновка» в Воронежской области.
На заключительном этапе работ представителями военно-промышленного комплекса велись работы на площади более 220 тыс. кв. м. Новая взлётно-посадочная полоса прошла техническую экспертизу и ей был присвоен высший класс, который позволяет использовать её для посадки любых типов самолётов оперативно-тактической и военно-транспортной авиации Министерства обороны Российской Федерации.
Оренбуржье ввело в эксплуатацию 72 тыс. га залежных земель
Из них неиспользуемой пашни в области — 710,2 тыс. га, или 12% от площади пашни, из них пригодной пашни — 408 тыс. га.
В муниципалитетах области в 2021 году проведена большая работа по введению в оборот земель сельхозназначения. Из 408 тыс. га пригодной к использованию пашни в 2021 году введено в оборот 72,4 тыс. га, или 17%.
В прошлом году в области было введено в эксплуатацию 69 тыс. га неиспользуемой пашни.
В 2022 году на Оренбуржье прогнозируется введение в оборот более 68 тыс. га земель.
Новый детский сад на 350 мест открылся в подмосковном микрорайоне Одинцово-1
Территория детского сада соответствует всем стандартам благоустройства. Игровые площадки оборудованы различными элементами, обустроено футбольное поле с искусственным газоном.
Дошкольное образовательное учреждение в микрорайоне Одинцово-1 открылось почти сразу вслед за новым корпусом школы № 3. Изначально между ними была продумана учебная кооперация: выпусrкники детского сада будут продолжать образование в соседней СОШ.
В якутском селе открылся новый детский сад на 240 мест
Объект построили по федеральному проекту «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» нацпроекта «Демография». Его стоимость составляет 383,2 млн рублей, большая часть из которых выделена из федерального бюджета.
В Воронеже открылся новый детский сад на 300 мест
Детский сад № 26 рассчитан на 300 воспитанников, а это 13 групп: 6 из них для малышей ясельного возраста и 7 для детей старше 3 лет.
Новый детский сад на 240 мест открылся во Владивостоке
Строительство ещё одного здания детского сада в этом микрорайоне завершается. Здесь будет структурное подразделение уже открывшегося учреждения. Каждый детский сад рассчитан на 12 групп, в том числе ясельные. Учреждения примут 480 детей.
В Чебоксарах в микрорайоне «Радужный» открылся новый детский сад
Трехэтажное здание с бассейном и лифтом рассчитано на 12 групп и 250 детей. Детсад стал третьим корпусом детсада № 202.
В 2021 году в Чебоксарах должны открыться 6 детских садов на 1120 мест.
В Башкирии открылся сельский детский сад на 180 мест
Новый детский сад открылся в селе Бурашево Тверской области
В Вологодской области открылся новый пеллетный завод
Вторым этапом реализации проекта по комплексной утилизации кородревесных отходов является строительство котельной. Холодный пуск планируется в конце января, горячий — в феврале. Котельная будет потреблять 100% кородревесных отходов и генерировать теплоэнергию как для собственных нужд комбината, так и для отопления города Сокол.
АК «Россия» получила очередной Суперджет 100
Корабль «Прогресс М-УМ» с узловым модулем «Причал» состыковался с МКС
Днём 24 ноября ракета-носитель «Союз-2.1б» с грузовым кораблём-модулем «Прогресс М-УМ» и узловым модулем «Причал» стартовала с Байконура.
Модуль предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС.
Пилотируемый корабль «Союз» должен пристыковаться к новому модулю 18 марта 2022 года.
Новая производственная площадка птицефабрики «Северная» запущена в Ленинградской области
На площади в 22,5 га построено 16 птичников, на которых будут выращивать более миллиона птиц одновременно или около 9 миллионов голов в год. Общая производительность предприятия составит почти 20 тысяч тонн цыплят-бройлеров в живом весе.
Объём инвестиций составил 2,5 млрд руб. При расширении производства создано 100 новых рабочих мест.
Производство латексных перчаток открыли в Тамбовской области
На первом этапе реализации проекта на заводе разместят восемь производственных линий. Две из них уже установили, третья находится в стадии монтажа. Производственный цикл рассчитан на круглосуточную работу.
На предприятии будут выпускать до 750 тыс. единиц продукции в сутки или 255 млн пар в год.
Как сообщалось ранее, инвестиции в проект должны составить 1,5 млрд рублей. Будет создано 500 новых рабочих мест.
В Уфе в микрорайоне Сипайлово открыт новый детский сад на 230 мест
В Липецкой области открыли новую школу с аграрным классом
Новая школа рассчитана на 264 учащихся. Первых учеников она примет уже на следующей неделе.
Общая стоимость объекта составила около 400 млн рублей, из которых 70 млн было потрачено на закупку мебели и оборудования.
На Невском ССЗ заложили научно-исследовательские суда
На СНСЗ спустили на воду корабль противоминной обороны «Анатолий Шлемов»
В Нижегородской области запущен комплекс по производству серверов, ноутбуков, планшетов
Инвестиции в создание нового производства составили 3,2 млрд рублей. Из них в строительство производственного комплекса, а также закупку нового высокотехнологичного оборудования инвестировано 1,2 млрд рублей, в разработку конструкторской документации и программного обеспечения — 2 млрд рублей.
«Атоммаш» отгрузил первые ёмкости системы пассивной безопасности для энергоблока № 1 АЭС «Аккую»
ГАЗ вернулся на рынок Болгарии (и открыл там свой первый автосалон)
Дистрибьютором ГАЗа в Болгарии является местная фирма «Еврохолд». По словам ее представителя Милена Христова, в 2021 году группа «Еврохолд» предложила в Болгарии две автомобильные марки: открыла салон Ferrari и вернула российские машины ГАЗ на болгарский рынок.
Инженеры ЮВО в Волгограде получили на вооружение новейшую специальную машину разминирования
Автомобиль предназначен для оперативного разминирования местности и объектов инфраструктуры, перевозки саперов, позволяет транспортировать взрывоопасные предметы 1-й степени опасности без взрывателей до места уничтожения.
В Кургане открыто движение по путепроводу на проспекте Машиностроителей
Прямой проезд по проспекту Машиностроителей был закрыт два года назад. Путепровод, возведённый в 1973 году, был полностью изношен. За сутки здесь проезжает порядка шестнадцати тысяч автомобилей. Работникам предприятия пришлось полностью разобрать все конструкции и приступить к строительству нового моста.
Генеральным подрядчиком строительства являлась компания «Курганстальмост». Все компании, выполнившие основные работы на этом объекте были курганские.
В Дубне запущено производство по изготовлению деталей оперения БПЛА из композитов
Первая очередь молочного комплекса «Азнакай» запущена в Татарстане
Инвестиции в реализацию проекта уже составили 1,5 млрд рублей.
Вторая очередь комплекса на 2,1 тыс. голов КРС будет запущена в августе 2022 года.
«Агросила-Молоко» является одним из крупнейших производителей молока в Татарии. Численность КРС составляет почти 32 тыс. голов. В 2020 году предприятием произведено 67 тыс. тонн молока. Кроме сырого молока, выпускается творог, сметана, кисломолочная продукция.
В Удмуртии с начала 2021 года открыто более 40 новых животноводческих объектов
Ростех разработал самоуничтожающуюся флешку
На Тамбовщине собраны рекордные урожаи подсолнечника и сои
Впервые в истории Тамбовской области с сельскохозяйственных полей региона собрано более миллиона тонн подсолнечника. Уборочные работы практические закончены.
Пекордного урожая масличной культуры удалось достичь за счёт грамотного применения удобрений аграриями, использования инновационных технологий и современной техники. Кроме того, в этом году общая посевная площадь подсолнечника превышает 456 тысяч гектаров полей, что значительно больше прошлогодних показателей (2020 год — 394 тысячи гектаров).
Наращивание производства подсолнечника обусловлено увеличением мощностей по его переработке. В регионе работают семь предприятий по переработке семян подсолнечника и эти мощности ежегодно растут.
Ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту разгонный блок «Фрегат» с военным аппаратом
Пять новых электровозов пополнили локомотивный парк Свердловской магистрали
В Вологодской области открылась роботизированная ферма
Строительство фермы стартовало в прошлом году. Здесь обустроили коровник, родильный блок и подсобные помещения. На ферме трудится восемь человек, комплекс полностью роботизирован.
Российские школьники успешно выступили на Всемирной олимпиаде роботов
Результаты выступления сборной России на международном этапе WRO 2021.
Основная категория
Младшая возрастная группа:11 место — «EgaBot», г. Миасс. Участники: Закиров Владислав Артурович, Немцев Егор Евгеньевич. Руководитель: Соловьёва Лариса Евгеньевна.
Средняя возрастная группа: ! 2 место ! — «Robotics Stars», г. Владивосток. Участники: Рубцов Иван Сергеевич, Герасюто Фадей Александрович. Руководитель: Осипов Антон Алексеевич.
Старшая возрастная группа: ! 3 место ! — «HD», г. Владивосток. Участники: Сапинский Дмитрий Александрович, Мандрон Александр Сергеевич. Руководитель: Осипов Антон Алексеевич.
Творческая категория
Средняя возрастная группа: 4 место — Windsearch, г. Санкт-Петербург. Участники: Сырковский Александр Сергеевич, Муравьев Степан Александрович, Луговской Ярослав Дмитриевич. Руководитель: Участники: Лосицкий Игорь Александрович.
5 место — ExtreMe, г. Челябинск. Участники: Шариков Максим Антонович, Кардава Михаил Давидович, Пьянков Максим Сергеевич. Руководитель: Овсяницкий Дмитрий Николаевич.
Старшая возрастная группа: 14 место — «АТС АГ», г. Нижний Новгород. Участники: Гордеев Александр Андреевич, Горшунова Ольга Игоревна. Руководитель: Волкова Татьяна Николаевна.
Future Engineers! 1 место ! — «Black Racers», г. Владивосток. Участники: Данильченко Андрей, Корабейников Матвей. Руководитель: Заверухин Роман.
Российские студенты успешно выступили на олимпиаде IGEM-2021
Новый ФОК Хабаровский край г.Николаевск- на Амуре
Новый спортивно-образовательный комплекс Липецкая область г.Липецк
Новый спортивно-оздоровительный комплекс Ямало-Ненецкий автономный округ пос. Новый Порт
Новый ФОК открытого типа Пермский край д.Петровка
Новый ФОК Тамбовская область
ФОК открытого типа впервые построен в регионе. Он позволяет заниматься футболом, баскетболом, волейболом, лёгкой атлетикой; есть возможность привести себя в норму на уличных тренажёрах. Также здесь есть раздевалка и трибуна на 100 мест.
64 Производство Петрозаводскмаш изготовил первое оборудование для второго блока АЭС «Аккую»
Головной атомный ледокол «Арктика» вышел на испытания
В ходе выполнения программы испытаний заводская сдаточная команда совместно с экипажем ледокола проведёт проверку работоспособности гребного электродвигателя правого борта, замена которого была произведена специалистами Балтийского завода.
Новые рекорды, новые платформы. Новости РЖД
В День народного единства на сети железных дорог России был установлен рекорд: впервые одновременно в пути был 691 контейнерный поезд, хотя ещё чуть более года назад их число не превышало двухсот.
При этом российские железнодорожники обеспечивают высокую скорость движения таких поездов — до 1200 км в сутки.
По итогам 2021 года ОАО «РЖД» планирует поставить рекорд по общему объёму транзитных контейнерных перевозок, достигнув 1 млн ДФЭ, а в 2024 году выйти на уровень в 1,7 ДФЭ.
В 2020 году общий объём транзитных перевозок по сети ОАО «РЖД» составил 831 тыс. ДФЭ.
Реконструированный молочный комплекс начал работу в Костромской области
В 2020 году был запущен инвестиционный проект по модернизации животноводческого комплекса ООО «Воскресенье-Агро», занимающегося выпуском сыров и другой молочной продукции. Общая стоимость проекта составляет 295 млн рублей.
В настоящее время завершена реконструкция и модернизация одного из зданий фермы — молочного блока. Смонтировано и установлено стойловое оборудование на 352 места, групповые и индивидуальные поилки, маятниковые щетки для чистки коров, установлены четыре робота-дояра фирмы «ДеЛаваль». Только один такой робот обслуживает 75 коров.
В Тульской области 10 км автодороги М-2 «Крым» обновили с помощью защитных покрытий
В 2021 году дорожные работы велись на трех отрезках трассы М-2 «Крым» общей протяженностью более 31 км. В августе отремонтировали скоростной участок автодороги со 123 км по 131 км. В декабре планируется завершить капремонт участка км 289 — км 304 в Чернском районе. Еще один объект (км 162 — км 170) введут в эксплуатацию в следующем году — здесь расширяют проезжую часть до четырех полос движения.
Автодорога «Обход Хабаровска». Новая скоростная автомагистраль на Дальнем Востоке России
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Открытие моста через реку Сходню на Волоколамском шоссе в Москве с дрона (22.11.2021).
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Мост через реку Тулому на трассе «Кола» в Мурманской области введен в эксплуатацию
За два года мостовики возвели через Тулому почти 200-метровое 750-тонное сталежелезобетонное пролетное строение с монолитной железобетонной плитой проезжей части, размещенное на четырех бетонных опорах с буронабивными сваями в основаниях. Строительство велось в сложных метеорологических условиях Заполярья, с учетом которых спроектирован и построен новый мост. Общая протяженность реконструированного участка — 413 м, длина самой переправы — 190,24 м. Нынешний мост длиннее прежнего почти на 20 метров, имеет две полосы движения, снабженные полосами безопасности по 1,5 м каждая и тротуарами такой же ширины по обеим сторонам проезжей части.
«ПК Транспортные системы» выполнила контракт на поставку 20 троллейбусов «Адмирал» в Красноярск
На «Атоммаше» изготовили первый парогенератор для блока № 2 Курской АЭС-2
«Вертолёты России» передали партию вертолетов Ансат для санитарной авиации
Ростех поставил в Китай два Ми-171 с высотными двигателями
ОМК производит трубы для международных проектов
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Трубы ОМК работают в сложнейших проектов — «Северном потоке» 1 и 2, «Турецком потоке», проекте OML 58 O.U.R, «Сахалин-1 и Сахалин-2».
Фильм стал победителем конкурса корпоративных фильмов — Cannes Corporate Media & TV Awards 2021 (г. Канны, Франция). Он получил золото в номинации «Наука, технологии и инновации».
Ижорские заводы изготовили и отгрузили корпус реактора для второго энергоблока АЭС «Аккую»
В соответствии с действующим контрактом специалисты Ижорских заводов приступили к изготовлению корпуса реактора в марте 2019 года. В процессе изготовления проведён весь комплекс испытаний, в том числе гидроиспытания корпуса с крышкой верхнего блока, а также контрольная сборка с внутрикорпусными устройствами и крышкой. Все геометрические параметры, соосность элементов и высокое качество изделия подтверждены комиссией. После испытаний оборудование было вновь разобрано и упаковано для удобства транспортировки к месту установки.
В Челябинск пришли все 157 новых автобусов, которые закупались по программе «Чистый воздух»
Город получил 50 ЛиАЗов и 47 Волгабасов. Автобусы на газомоторном топливе пришли в рамках федеральной программы «Чистый воздух». Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщили 74.RU в региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.
— Это последняя партия — всего их 157. Сейчас автобусы проходят процесс оформления, с января выйдут на линию, — уточнили в Миндортрансе.
Завершена проходка тоннелей новых станций Люблинско-Дмитровской линии московского метро
22 ноября на Московском метрополитене завершено строительство перегонных тоннелей для трёх станций северного участка Люблинско-Дмитровской линии: «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех».
Участок метро длиной 6,9 км пройдёт вдоль Дмитровского шоссе. В его составе будут открыты 3 станции: «Яхромская» — у пересечения Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы; «Лианозово» — на пересечении Дмитровского шоссе и МЦД-1; «Физтех» — севернее бульвара Академика Ландау.
«Россети» запустили подстанцию 500 кВ «Алания» в Северной Осетии
Новый высокотехнологичный центр питания и отходящие линии электропередачи 500 кВ до подстанции «Невинномысск» под управлением «Россети ФСК ЕЭС» в Ставропольском крае (более 253 км) позволяют покрыть дефицит мощности в Северо-Осетинской, Дагестанской, Ингушской и Чеченской энергосистемах, обеспечить необходимый экспортный переток в сопредельные государства.
ОДК поставило ГТУ на Уренгойское газовое месторождение
Ижорский ТЗ поставил опытную партию ТБД в Италию
Трубы из стали марки X52/L360ME/S355J2H были произведены на Ижорском трубном заводе (ИТЗ, входит в дивизион «Северсталь Российская сталь» ПАО «Северсталь») для итальянской компании D’Amore & Lunardi S.p.A. В опытную поставку вошли ТБД основного сортамента газовых труб, пользующихся спросом в Италии.
Как производят первые российские кофемашины Gufo
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Компания UMATEX ввела в эксплуатацию завод по производству ПАН-прекурсора
Общий бюджет проекта составил 8,5 млрд рублей. Мощность завода составляет 5 тысяч тонн полиакрилонитрильного волокна в год. На предприятии создано 167 новых рабочих мест.
Ноове предприятиие обеспечит потребности российского рынка в углеродном волокне, произведенном из отечественного сырья, и закрепить импортонезависимость России в сфере композитных материалов, а также позволит успешно конкурировать на международных рынках с продукцией, не уступающей по качеству и цене зарубежным аналогам.
Самые натуральные, безопасные и прыгучие мячи — наши
На Краснодарском ЮЗТС создан уникальный станок для судостроительного предприятия
Российские школьники выиграли Международную олимпиаду по астрономии и астрофизике
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В Татарстане открыто движение по участку подъездной дороги к Ижевску и Перми от трассы М-7 «Волга»
Военный БАМ
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При Морозовской больнице в Москве открыли центр детской трансфузиологии
Благодаря новому центру все педиатрические и акушерские стационары города будут объединены в сеть, которая обеспечит централизованный выбор и распределение компонентов крови для новорожденных и детей старших возрастов.
Оборудование позволяет заготавливать компоненты крови в малых (детских) дозах, в том числе для новорожденных (эритроцитная взвесь, отмытые эритроциты, свежезамороженная плазма и тромбоцитный концентрат, которые требуются в объемах от 50 миллилитров).
Ученые обучили нейросеть распознавать русский язык жестов по видеозаписям с помощью алгоритмов ИИ
Новая линия запущена на кондитерской фабрике в Собинке Владимирской области
Объём инвестиций в проект составил 2,5 млрд рублей.
На фабрике трудятся в основном местные жители. В новых цехах создано ещё 40 рабочих мест.
На Костромском СМЗ сдано в эксплуатацию новое промерное судно проекта 3330
Судно построено в соответствии с госконтрактом.по заказу ФКУ «Речводпуть» для ФГБУ «Канал имени Москвы» в рамках выполнения мероприятий Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры федерального проекта «Внутренние водные пути».
Теплоход оснащен современными автоматизированными гидрографическими (промерными) комплексами.
На Кубани открыли дробильно-сортировочный комплекс
Общий объём инвестиций в проект составил 324 млн рублей.
Инвестпроект реализовала компания «Выбор». В результате в городе появилось порядка 30 рабочих мест. На заводе в Курганинске будут добывать и перерабатывать щебень и песок. Они востребованы в дорожном строительстве, которое активно ведут в регионе. Завод расположен на месторождении валунно-гравийно-песчаной смеси площадью более 250 га, что обеспечит бесперебойную поставку сырья.
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