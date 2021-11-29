Позитивные новости о России 29.11.2021

Прежнее сооружение — 171-метровая переправа, возведенная в 1952 году, — перестало соответствовать современным требованиям и было признано ремонтонепригодным. Автомобильное движение по старому объекту остановлено в августе 2019 года, после чего в ходе уникальной технической процедуры мост переместили в сторону и некоторое время использовали как пешеходный. Полный демонтаж сооружения выполнен в этом году.



За два года мостовики возвели через Тулому почти 200-метровое 750-тонное сталежелезобетонное пролетное строение с монолитной железобетонной плитой проезжей части, размещенное на четырех бетонных опорах с буронабивными сваями в основаниях. Строительство велось в сложных метеорологических условиях Заполярья, с учетом которых спроектирован и построен новый мост. Общая протяженность реконструированного участка — 413 м, длина самой переправы — 190,24 м. Нынешний мост длиннее прежнего почти на 20 метров, имеет две полосы движения, снабженные полосами безопасности по 1,5 м каждая и тротуарами такой же ширины по обеим сторонам проезжей части.