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Позитивные новости о России 29.11.2021

Позитивные новости о России 29.11.2021 (66 фото + 5 видео)

Автор:
29 ноября 2021 12:35
Метки: Россия   новости   факты   
1067
66
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Некоторые новости о России за последние несколько дней.

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Метки: Россия   новости   факты   
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8  комментариев
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24k
Владимир 5 часов назад
Комментарий к фото
Катера такие, кстати, обалденные, работать на них одно удовольствие.
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29k
Антон 11 минут назад
Просто для сравнения: Топ производителей молока в разные годы
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1k
vagon1 3 часа назад
Вот и славненько! В добрый путь и так держать.
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11k
Majul 4 часа назад
Отличные новости, отличная подборка.
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6
Bum 4 часа назад
Всегда приятно читать подобные новости. Не смотря на всякую критику и на крики вечно недовольных. Побольше бы таких новостей и постов...
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11k
Vladimir 4 часа назад
Автору подборки, спасибо!
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7k
Позитив 4 часа назад
позитив
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