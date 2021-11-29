В школьную программу Чечни включили книгу об Ахмате Кадырове

Учебное пособие о жизни отца нынешнего президента будет обязательным к изучению школьниками 9-11 классов. Догадались, о какой стране идет речь? Нет, не о Туркменистане!
Пособие под названием "Путь, озаренный светом" вышло около года назад, и теперь оно появилось во всех школах Чечни. Автором этой книги стал начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чечне Амруди Эдилов. Он рассказал, что идея создания книги появилась после совещания с Рамзаном Кадыровым в 2019 году.
В сюжете ГТРК "Грозный" о книге говорится так: «в приложении пособия представлены политическое и духовное наследие Ахмата-Хаджи Кадырова — это интервью, статьи и речи, имеющие научную практическую ценность».
Учебное пособие о жизни отца нынешнего президента Республики будут изучать во всех школах республики. А как же книги о других лидерах России?
Все еще впереди?
вот уже и труды Кадырова в школе изучают... Почему на России Путина в школе не учат? Не достаточно любят?— YuraDychko (@YuraDychko) November 28, 2021
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