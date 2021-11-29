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В школьную программу Чечни включили книгу об Ахмате Кадырове

В школьную программу Чечни включили книгу об Ахмате Кадырове (4 фото)

Автор:
29 ноября 2021 08:44
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   видео   кадыров   политика   учат в школе   учебник   школа   
960
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Учебное пособие о жизни отца нынешнего президента будет обязательным к изучению школьниками 9-11 классов. Догадались, о какой стране идет речь? Нет, не о Туркменистане!

Пособие под названием "Путь, озаренный светом" вышло около года назад, и теперь оно появилось во всех школах Чечни. Автором этой книги стал начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чечне Амруди Эдилов. Он рассказал, что идея создания книги появилась после совещания с Рамзаном Кадыровым в 2019 году.


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В сюжете ГТРК "Грозный" о книге говорится так: «в приложении пособия представлены политическое и духовное наследие Ахмата-Хаджи Кадырова — это интервью, статьи и речи, имеющие научную практическую ценность».


Учебное пособие о жизни отца нынешнего президента Республики будут изучать во всех школах республики. А как же книги о других лидерах России?

Все еще впереди?

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Метки: Ynews   видео   кадыров   политика   учат в школе   учебник   школа   
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poбт Час назад
а чем книги о кадырове хуже книг о ленине?
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−54
Нурик Нуриков 6 минут назад
У кого-то крыша едет,
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1k
Бендер Сгибатель Родригес 17 минут назад
И чё ж он там озарял?
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84
Ярослав Мовчун Полчаса назад
когда памятник в мск?)
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556
Spoiler Полчаса назад
А почему только в чечне?))) Давайте по всей россии изучать... Один хрен лет через 50 все Аллаху будем молится
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1k
Георгий Шпиц 45 минут назад
Автор, в начале текста вы предлагаете нам угадать о какой стране идёт речь, тут же пишете, что о Чечне... Но это же Россия!
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236
Leonid 51 минуту назад
А разве эту ересь не надо утверждать в Минобразования?
Что хочу то и ввожу?
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236
Leonid Иван 5 минут назад
А с головным офисом?
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−36
User_1843265 56 минут назад
Своя собственная северная корея
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13k
Вася Час назад
Ссылка coub.com
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1k
Алксандр Шевченко Час назад
Вы рейтинг его на выборах видели? Какие ещё вопросы ? Это следствие народа .
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15k
Вася Александрович Час назад
Туркменистан внутри России, поздравляю.
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392
bobobo Час назад
Рамзан Кадыров разве Президент? Он вроде как Глава региона.
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bobobo Час назад
Прошу прощения у величайшего из всех Президентов за моё недостойное поведение. Пожайлуста не бейте меня больше.
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