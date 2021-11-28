Сочи 80-х в объективе бельгийского фотографа

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Город Сочи крупнейший курорт на берегу Черного моря.
Бельгийский фотограф Карл де Кейзер путешествовал по СССР и побывал в Сочи. Посмотрите как выглядел курорт в 1988 году.
Бельгийский фотограф Карл де Кейзер путешествовал по СССР и побывал в Сочи. Посмотрите как выглядел курорт в 1988 году.
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Метки: СССР интересно люди страна фотографии
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Он это точно на пляже снял :-)