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Сочи 80-х в объективе бельгийского фотографа

Сочи 80-х в объективе бельгийского фотографа (41 фото)

Автор:
28 ноября 2021 21:23
Метки: СССР   интересно   люди   страна   фотографии   
780
41
Город Сочи крупнейший курорт на берегу Черного моря.
Бельгийский фотограф Карл де Кейзер путешествовал по СССР и побывал в Сочи. Посмотрите как выглядел курорт в 1988 году.
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Метки: СССР   интересно   люди   страна   фотографии   
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Он точно фотограф? Да? Ну, значит, бухал там без перерыва))
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Viejo Borracho Dikobraz 39 минут назад
Фото на фоне железобетонных конструкций - это шедеврально :-)
Он это точно на пляже снял :-)
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1k
Тамара Коршунова Час назад
Нормальные фотки. Сочи такие и были))) И заметьте- никто на пляже не жрёт!
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52
Golos 2 часа назад
Озабоченный бельгийский извращенец. Ну хорошо хоть не любитель мужиков.
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