Заброшенное со всего мира

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У этих домов, заводов и транспортных средств очень разная судьба. Но их объединяет одно: люди по каким-то причинам покинули их много лет назад. А ещё это попросту очень красиво!
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Акустическое зеркало, выстроенное в годы Первой мировой в графстве Кент, Великобритания
город-призрак Колманскоп, Намибия
Потерпевший крушение в 1973 году Navy Douglas Super DC-3, Исландия. Кстати, в той катастрофе никто не погиб.
Авторский пост
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