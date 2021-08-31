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Заброшенное со всего мира

Заброшенное со всего мира (30 фото)

Автор:
31 августа 2021 17:30
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: urbex   город   заброшенное   индустрия   покинутое   урбанистика   эстетика   
736
30
У этих домов, заводов и транспортных средств очень разная судьба. Но их объединяет одно: люди по каким-то причинам покинули их много лет назад. А ещё это попросту очень красиво!
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Метки: urbex   город   заброшенное   индустрия   покинутое   урбанистика   эстетика   
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1  комментарий
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197
D A 59 минут назад
Комментарий к фото
Это не ракетная база, а тестовый полигон нациков Hexengrund вовремя ВОВ, тут испытывали самонаводящиеся торпеды Адольфa. Ибо это был Данцинг, немецкий порт.
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