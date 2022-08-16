Развитие района Левобережный в Москве. Что изменилось за последние годы

Левобережный стал точкой реализации одного из крупнейших реставрационных проектов Москвы последних десятилетий - возрождения Северного речного вокзала.
Привели в порядок фасад, сохранили большинство оригинальных элементов здания и деталей интерьера, а утраченные - восстановили по историческим образцам.
Были капитально отремонтированы все 17 причалов, что позволило вернуть вокзалу историческую роль северных речных ворот столицы. Рядом с вокзалом благоустроили набережную и парк.
На другой стороне Ленинградского шоссе выполнили благоустройство исторического парка Дружбы.
Парк связывает жилые кварталы со станцией "Речной вокзал". Идти по благоустроенным, освещенным дорожкам от дома до метро и обратно стало удобнее. Также по просьбе местных жителей установили беседки для отдыха со столами и лавочками.
Зону отдыха Левобережный на берегу Химкинского водохранилища привели в порядок. Там создали комфортную пляжную зону, где можно не только загорать и отдыхать в тени, но и заниматься спортом, включая пляжный волейбол.
В этом году взяли в работу набережную в районе Ленинградского моста. В перспективе планируется создать единую пешеходную набережную от Ленинградского моста до Северного речного вокзала.
Северный грузовой порт перенесут на "полуостров" в Бутаковском заливе Химкинского водохранилища, а на месте бывшей промзоны создадут набережную и построят новый жилой квартал с необходимой социальной и общественно-деловой инфраструктурой, включая детские сады и школы.
Этот проект позволит создать свыше 14 тыс. новых рабочих мест, совсем не лишних в районе у МКАДа.
На месте старого кинотеатра "Нева" открыли одноименный общественный центр. Помимо магазинов, фудкорта и других полезных точек в нем работают четыре современных кинозала, а рядом разбит сквер, в котором можно приятно прогуляться после киносеанса.
В Левобережном открыли новую школу с детским садом.
А в прошлом году первых учеников приняла школа в Валдайском проезде - одна из самых больших в Москве на 1900 учащихся.
В 2018 г. в центре района была открыта новая станция метро "Беломорская". Проект был достаточно сложным с учетом гидрогеологических особенностей местности.
Улучшению дорожной ситуации в районе способствовала реконструкция Ленинградского шоссе с развязкой на МКАДе, а также Смольной улицы.
На станции "Речной вокзал" стало заметно тише и спокойней после продления Замоскворецкой линии метро.
Московский скоростной диаметр также оказывает положительное влияние на транспортную ситуацию в районе. С одной стороны, разгружает Ленинградское шоссе. А с другой - открывает жителям прямой бессветофорный путь с севера на восток и юг. В сентябре откроется движение по эстакаде от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе.
Источник:
АНТИФИШКИ
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В сентябре выборы - вот и пошли агитки
Все описаное уже 2-5 лет, как сделано.
Хорошо, что сделали, не спорю - но дешевая агитация задолбала.
Еще и рассылки с лотереями для проголосовавших - совсем видать туго с электоратом
- как 10 лет назад тут все стояло, так и сейчас стоит (если не хуже): постоянно ремонтируют то, что "построили", вокруг стройка и из-за это перекрытия полос, и как апофеоз этой "развязки" - 8 полос сливаются в 3...
про то, что скоро тут пёрд... в смысле, вздохнуть негде будет, и говорить не стану - понастроили человейников без парковок и удобств.
А в 30 километрах от них уже два года 15000 человек не могут тупо на работу добраться.
https://chng.it/wGxg65s8drhttps://chng.it/wGxg65s8dr
Теперь здесь будут высотные дома.