Развитие района Левобережный в Москве. Что изменилось за последние годы

В этом году взяли в работу набережную в районе Ленинградского моста. В перспективе планируется создать единую пешеходную набережную от Ленинградского моста до Северного речного вокзала.

Северный грузовой порт перенесут на "полуостров" в Бутаковском заливе Химкинского водохранилища, а на месте бывшей промзоны создадут набережную и построят новый жилой квартал с необходимой социальной и общественно-деловой инфраструктурой, включая детские сады и школы.