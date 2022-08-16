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Развитие района Левобережный в Москве. Что изменилось за последние годы

Развитие района Левобережный в Москве. Что изменилось за последние годы

Автор:
16 августа 2022 17:05
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: Строительство   благоустройство   г. Москва   город   инфраструктура   левобережный   транспорт   урбанистика   
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Левобережный стал точкой реализации одного из крупнейших реставрационных проектов Москвы последних десятилетий - возрождения Северного речного вокзала.

Привели в порядок фасад, сохранили большинство оригинальных элементов здания и деталей интерьера, а утраченные - восстановили по историческим образцам.

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Были капитально отремонтированы все 17 причалов, что позволило вернуть вокзалу историческую роль северных речных ворот столицы. Рядом с вокзалом благоустроили набережную и парк.

На другой стороне Ленинградского шоссе выполнили благоустройство исторического парка Дружбы.


Парк связывает жилые кварталы со станцией "Речной вокзал". Идти по благоустроенным, освещенным дорожкам от дома до метро и обратно стало удобнее. Также по просьбе местных жителей установили беседки для отдыха со столами и лавочками.

Зону отдыха Левобережный на берегу Химкинского водохранилища привели в порядок. Там создали комфортную пляжную зону, где можно не только загорать и отдыхать в тени, но и заниматься спортом, включая пляжный волейбол.

В этом году взяли в работу набережную в районе Ленинградского моста. В перспективе планируется создать единую пешеходную набережную от Ленинградского моста до Северного речного вокзала.


Северный грузовой порт перенесут на "полуостров" в Бутаковском заливе Химкинского водохранилища, а на месте бывшей промзоны создадут набережную и построят новый жилой квартал с необходимой социальной и общественно-деловой инфраструктурой, включая детские сады и школы.

Этот проект позволит создать свыше 14 тыс. новых рабочих мест, совсем не лишних в районе у МКАДа.

На месте старого кинотеатра "Нева" открыли одноименный общественный центр. Помимо магазинов, фудкорта и других полезных точек в нем работают четыре современных кинозала, а рядом разбит сквер, в котором можно приятно прогуляться после киносеанса.

В Левобережном открыли новую школу с детским садом.

А в прошлом году первых учеников приняла школа в Валдайском проезде - одна из самых больших в Москве на 1900 учащихся.

В 2018 г. в центре района была открыта новая станция метро "Беломорская". Проект был достаточно сложным с учетом гидрогеологических особенностей местности.

Улучшению дорожной ситуации в районе способствовала реконструкция Ленинградского шоссе с развязкой на МКАДе, а также Смольной улицы.

На станции "Речной вокзал" стало заметно тише и спокойней после продления Замоскворецкой линии метро.


Московский скоростной диаметр также оказывает положительное влияние на транспортную ситуацию в районе. С одной стороны, разгружает Ленинградское шоссе. А с другой - открывает жителям прямой бессветофорный путь с севера на восток и юг. В сентябре откроется движение по эстакаде от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Строительство   благоустройство   г. Москва   город   инфраструктура   левобережный   транспорт   урбанистика   
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33  комментария
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6k
Sanar 7 часов назад
"Что изменилось за последние годы" отвечаю - чурок стало не просто много а ооооочень много, вот собственно что и изменилось.
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3k
ArkBase 7 минут назад
Только почему-то торговый цент "Торжок", отстроенный уже как лет 15 назад, до сих пор открыть не могут. Это огромная территория, хорошо показанная на последнем снимке - практически 1/5 часть снимка в его левой верхней части, от магазина Hoff до съезда с Ленинградского шоссе на МКАД ...
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14k
Алексей 43 минуты назад
Неужто непонятно?
В сентябре выборы - вот и пошли агитки

Все описаное уже 2-5 лет, как сделано.
Хорошо, что сделали, не спорю - но дешевая агитация задолбала.
Еще и рассылки с лотереями для проголосовавших - совсем видать туго с электоратом
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3k
Константин 2 часа назад
[мат], ужасно перенаселенный город, в котором жить с каждым годом становится все хуже и хуже. Именно жить. Но красивый, да.
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1k
Tony 2 часа назад
"Улучшению дорожной ситуации в районе способствовала реконструкция Ленинградского шоссе с развязкой на МКАДе"

- как 10 лет назад тут все стояло, так и сейчас стоит (если не хуже): постоянно ремонтируют то, что "построили", вокруг стройка и из-за это перекрытия полос, и как апофеоз этой "развязки" - 8 полос сливаются в 3...

про то, что скоро тут пёрд... в смысле, вздохнуть негде будет, и говорить не стану - понастроили человейников без парковок и удобств.
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2k
Интернет Бродилкин 3 часа назад
Как была эта жопа мира так и осталась особенно съезд в химари
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3k
Дмитрий ! 4 часа назад
Живу в подмосковье. У нас,как говорится "не фонтан, но брызги есть". Считаю, что Москве достаточно, зажрались и ох...ли. Нужно менять распределение налогов.
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6k
hhwost 4 часа назад
опять собякин под чужим ником зашёл
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184
Dzenis hhwost 4 часа назад
Если вам что-то не нравится, то почему бы свою жопу не оторвать и не рвануть туда, где корыто больше заполнено? Какого черта вы ещё там, в России?
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10k
*Сергей* 6 часов назад
Круто! Люди в парках отдыхают, на пароходах катаются.
А в 30 километрах от них уже два года 15000 человек не могут тупо на работу добраться.
https://chng.it/wGxg65s8drhttps://chng.it/wGxg65s8dr
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382
imho *Сергей* 5 часов назад
Лицо должно выглядеть лучше пяток.
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3k
LekS 7 часов назад
Почему они застройку любого клочка земли называют развитием, когда реально это просто убийство района?
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382
imho LekS 5 часов назад
Да, прогресс у нас не приветствуется.
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64k
Андрей 7 часов назад
А ещё они застраивают Берёзовую аллею, которая шла от кинотеатра "Нева" к фестивальной улице. Этот островок зелени посреди бетонных джунглей всегда пользовался успехом у жителей окружающих домов, здесь гуляли молодые родители с колясками, бабушки с внуками, подростки катались на велосипедах, гуляли... Зимой здесь катались на лыжах, школьники соседней школы проводили уроки физкультуры...
Теперь здесь будут высотные дома.
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