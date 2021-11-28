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Как же ловко мы весь мир надули

Как же ловко мы весь мир надули (9 фото + 2 видео)

Автор:
28 ноября 2021 14:35
Метки: космос   луна   сша   
841
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В советских СМИ информация о полетах американцев на Луну была очень скудная. В большей степени потому, что лунная программа "Аполлонов" была позором для советской космонавтики, всегда опережающей НАСА в своих космических достижениях.

Ни каких телевизионных репортажей с Луны советские люди не видели (за исключением партийной верхушки ЦК КПСС и высокопоставленных чиновников советской космической отрасли.

В массовом употреблении телавизионных приемников гражданами СССР была ТВ система, не совместимая с американской системой NTSС.


Но речь сейчас пойдет не об этом.


Вот кадр из того эпохального ТВ репортажа с поверхности Луны, снятый якобы портативной ТВ камерой, жестко прикрепленной к стойке опоры лунного модуля "Орел".


Телевизионное изображение, как и должно быть в шестидесятые годы, было растровое, снятое в технологии чересстрочной ТВ развертки, которое в те времена применялось во всем мире, в том числе в США и в СССР.


Другого, увы, не было.


Поэтому, когда мы видим полосатую картинку, снятую с экрана телевизора, то такое изображение не вызывает ни у кого никаких сомнений в его достоверности.


Такое "полосатое" изображение, снятое якобы на Луне, видели на своих телевизорах обыватели всего мира.


Киноизображение выхода на Луну Нила Армстронга (видны характерные полосы "заезженности" эмульсионного слоя кинопленки в фильмовом канале кинопроектора


Но тот же самый кадр выхода Нила Армстрогна, снятый якобы на Луне, мы видим уже в киноизображении без характерного телевизионного растра!


Хотя и в отвратительном качестве, чтобы окончательно "запудрить" мозги.


Выходит, что в начале было киноизображение, которое потом смонтировали, озвучили, пересняли с ТВ экрана и показали восторженной публике всего мира.


На фотографии интеръера ЦУПа мы видим большой киноэкран, на котором демонстрируется киноизображение со смонтированной заранее кинопленки во время якобы "прямого эфира с Луны".

Потом, как выяснилось, это был не настоящий ЦУП, а декорация, заполненная с массовкой, построенная в кинопавильоне.


А вот так выглядит настоящий ЦУП с сотрудниками, повернутыми к камере лицами, а не затылками.

Желающие могут внимательно присмотреться к этой фотографии и найти очень много различий между реальностью и фейком.


Так что же было в начале - курица или яйцо?!


Ну, и это тоже не самое главное.

А главное вот в чем:

ГДЕ РАЗМЕЩАЛОСЬ ПЕРЕДАЮЩЕЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (очень несовершенное и громоздкое по тем временам) В ЛУННОМ МОДУЛЕ "ОРЕЛ" лунной миссии "Аполлон-11"?

ГДЕ НАХОДИЛАСЬ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АНТЕННА, СПОСОБНАЯ ПЕРЕДАТЬ НА ЗЕМЛЮ С ЛУНЫ УСТОЙЧИВЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ СИГНАЛ (судя по расстоянию в 400 000 км, она должна быть внушительных размеров)?



И ПОЧЕМУ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ БЕСЕДА ПРЕЗИДЕНТА РИЧАРДА НИКСОНА И АСТРОНАВТА НИЛА АРМСТРОНГА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ЯКОБЫ НА ЛУНЕ, ПРОХОДИЛА В ЭФИРЕ БЕЗ ВРЕМЕННОЙ ЗАДЕРЖКИ (вопрос ответ, вопрос ответ, как на Земле в ТВ студии) ТАК ЖЕ, КАК И ВСЕ ПЕРЕГОВОРЫ АСТРОНАВТОВ С ЦУПом?


Все эти вопросы я закинул в поисковик своего компьютера, но никакого ответа не получил.

ВООБЩЕ, НИ-КА-КО-ГО!

Об этом не пишет ВИКИПЕДИЯ.

И хранит глубокомысленное молчание НАСА.


Как же ловко мы весь мир надули!


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Метки: космос   луна   сша   
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19k
Юрий 2 часа назад
"ГДЕ НАХОДИЛАСЬ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АНТЕННА, СПОСОБНАЯ ПЕРЕДАТЬ НА ЗЕМЛЮ С ЛУНЫ УСТОЙЧИВЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ СИГНАЛ (судя по расстоянию в 400 000 км, она должна быть внушительных размеров)? - Ваня, ты будешь удивлен, но для передачи устойчивого сигнала с Луны вовсе не нужна антенна огромных размеров. Вот тебе на память фото Лунохода.
Луноход тоже передавал телесигнал и даже им (Луноходом) управляли с Земли. Но антенны внушительных размеров что то не видно. Пояснишь это или как?

Теперича тебе на заметку - телевизионные передачи, которые велись с Луны космонавтами кораблей «Аполлон» через устанавливаемую на ее поверхности неподвижную антенну диаметром около 2 м, имели пониженные четкость и частоту кадров (около 250 строк при 10 кадрах в секунду).
Признайся, что ты этого не знал.

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Показать 1 ответ
18k
Luc72 2 минуты назад
Что либо не становится истиной, если кто то сумеет перекричать других со своей версией.
Чего вам так пуканы рвет? Подождите буквально немножко. Китайцы приедут туда скоро на своих луноходах и все сфоткают. Есть там следы... нет там следов, валяются там "луномобили", не валяются там луномобили...
А истина голосованием и громогласием никогда не выявлялась и не будет выявлятся, по крайней мере для адекватных людей.
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729
vlad 55 минут назад
Один из способов проверит адекватность человека, это спросить - " А были ли американцы на Луне? ".
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10k
котегRUS 58 минут назад
Какая Луна ?
пиндосы до сих пор не могут сделать рабочий толчок на своём сегменте МКС, а вы про какую то там Луну..))
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38k
Андрей 58 минут назад
"Высадка" на Луну - это грандиознейний распил американских бюджетных денег не только в США, но и во всём мире за всю историю. Так что признаваться никто не будет, потому как следующим будет вопрос - а тогда где деньги?!
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29k
Антон Час назад
Да были янки на Луне, успокойтесь уже. Вероятно, не все старты, что-то досняли в салоне (например, как с последними стартами, когда наши ВМС похитили посадочную бутафорскую камеру в океане) но Армстронг действительно первый человек на Луне. Видимо, решили остаток средств не тратить, совершив по сути пару удачных (или вообще один) полётов.
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684
EricDimon Час назад
Спорь ,не спорь , а каждый останется при своем мнении. Хотя за версию обмана больше доводов ,но они косвенные. Нужна высадка на Луне или человека , или лунохода. И все . Но никто не будет тратить большие деньги что бы что-то доказать . Может на это американцы и расчитывали. Но без высадки все споры за и против просто слова . К тому же ,по словам американцев ,все оритинальные пленки НАСА о высадке на Луну - утеряны. Вопросы...
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10k
Lynx Час назад
Тупо удачно прилуниться, а уж взлететь без стартового стола и прочей неведомой обывателю епанины невыполнимо даже сегодня.
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9k
Бендер Родригес 2 часа назад
Нда. Конечно ни кто не был, земля ведь - плоская, а луна, звёзды, да и солнце - это рисунки на небесной тверди.
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9k
Taxi007 2 часа назад
Оставлю на всякий случай, а то некоторые и вправду подумают, что на Вики ничего нет
https:https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Аполлон-11https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Аполлон-11
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3k
RomaXz 3 часа назад
Надеюсь, кемеров просто как всегда скопипастил статью, не прочитав её.
Верить в лунный заговор было бы дном даже для него.
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115
Null Dev DerDimon 46 минут назад
Не Иван, но отвечу. Больше двух секунд в два конца. И это без учёта аппаратных задержек. Вобщем, при такой задержке, без адоптации, нормальный разговор почти не возможен. Меня на самом деле интересует пожёванный флаг. Гравитация там пусть и меньше, но есть. А флаг висит как из фольги сделанный и из задницы вытащеный.
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115
Null Dev DerDimon 7 минут назад
Честно сказать, тему того летали они или нет, я не изучал и строить догадки не собираюсь. Может летали, а может и нет. Вот китайцы слетают, может и расскажут. Во всяком случае, будет какое-то независимое подтверждение одной из версий.
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