Как же ловко мы весь мир надули!

В советских СМИ информация о полетах американцев на Луну была очень скудная. В большей степени потому, что лунная программа "Аполлонов" была позором для советской космонавтики, всегда опережающей НАСА в своих космических достижениях.
Ни каких телевизионных репортажей с Луны советские люди не видели (за исключением партийной верхушки ЦК КПСС и высокопоставленных чиновников советской космической отрасли.
В массовом употреблении телавизионных приемников гражданами СССР была ТВ система, не совместимая с американской системой NTSС.
Но речь сейчас пойдет не об этом.
Вот кадр из того эпохального ТВ репортажа с поверхности Луны, снятый якобы портативной ТВ камерой, жестко прикрепленной к стойке опоры лунного модуля "Орел".
Телевизионное изображение, как и должно быть в шестидесятые годы, было растровое, снятое в технологии чересстрочной ТВ развертки, которое в те времена применялось во всем мире, в том числе в США и в СССР.
Другого, увы, не было.
Поэтому, когда мы видим полосатую картинку, снятую с экрана телевизора, то такое изображение не вызывает ни у кого никаких сомнений в его достоверности.
Такое "полосатое" изображение, снятое якобы на Луне, видели на своих телевизорах обыватели всего мира.
Киноизображение выхода на Луну Нила Армстронга (видны характерные полосы "заезженности" эмульсионного слоя кинопленки в фильмовом канале кинопроектора
Но тот же самый кадр выхода Нила Армстрогна, снятый якобы на Луне, мы видим уже в киноизображении без характерного телевизионного растра!
Хотя и в отвратительном качестве, чтобы окончательно "запудрить" мозги.
Выходит, что в начале было киноизображение, которое потом смонтировали, озвучили, пересняли с ТВ экрана и показали восторженной публике всего мира.
На фотографии интеръера ЦУПа мы видим большой киноэкран, на котором демонстрируется киноизображение со смонтированной заранее кинопленки во время якобы "прямого эфира с Луны".
Потом, как выяснилось, это был не настоящий ЦУП, а декорация, заполненная с массовкой, построенная в кинопавильоне.
А вот так выглядит настоящий ЦУП с сотрудниками, повернутыми к камере лицами, а не затылками.
Желающие могут внимательно присмотреться к этой фотографии и найти очень много различий между реальностью и фейком.
Так что же было в начале - курица или яйцо?!
Ну, и это тоже не самое главное.
А главное вот в чем:
ГДЕ РАЗМЕЩАЛОСЬ ПЕРЕДАЮЩЕЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (очень несовершенное и громоздкое по тем временам) В ЛУННОМ МОДУЛЕ "ОРЕЛ" лунной миссии "Аполлон-11"?
ГДЕ НАХОДИЛАСЬ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АНТЕННА, СПОСОБНАЯ ПЕРЕДАТЬ НА ЗЕМЛЮ С ЛУНЫ УСТОЙЧИВЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ СИГНАЛ (судя по расстоянию в 400 000 км, она должна быть внушительных размеров)?
И ПОЧЕМУ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ БЕСЕДА ПРЕЗИДЕНТА РИЧАРДА НИКСОНА И АСТРОНАВТА НИЛА АРМСТРОНГА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ЯКОБЫ НА ЛУНЕ, ПРОХОДИЛА В ЭФИРЕ БЕЗ ВРЕМЕННОЙ ЗАДЕРЖКИ (вопрос ответ, вопрос ответ, как на Земле в ТВ студии) ТАК ЖЕ, КАК И ВСЕ ПЕРЕГОВОРЫ АСТРОНАВТОВ С ЦУПом?
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Все эти вопросы я закинул в поисковик своего компьютера, но никакого ответа не получил.
ВООБЩЕ, НИ-КА-КО-ГО!
Об этом не пишет ВИКИПЕДИЯ.
И хранит глубокомысленное молчание НАСА.
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Как же ловко мы весь мир надули!
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Луноход тоже передавал телесигнал и даже им (Луноходом) управляли с Земли. Но антенны внушительных размеров что то не видно. Пояснишь это или как?
Теперича тебе на заметку - телевизионные передачи, которые велись с Луны космонавтами кораблей «Аполлон» через устанавливаемую на ее поверхности неподвижную антенну диаметром около 2 м, имели пониженные четкость и частоту кадров (около 250 строк при 10 кадрах в секунду).
Признайся, что ты этого не знал.
Чего вам так пуканы рвет? Подождите буквально немножко. Китайцы приедут туда скоро на своих луноходах и все сфоткают. Есть там следы... нет там следов, валяются там "луномобили", не валяются там луномобили...
А истина голосованием и громогласием никогда не выявлялась и не будет выявлятся, по крайней мере для адекватных людей.
пиндосы до сих пор не могут сделать рабочий толчок на своём сегменте МКС, а вы про какую то там Луну..))
"взлететь без стартового стола невыполнимо даже сегодня." - Надо полагать ты не в курсе как СССР получил лунный грунт.
Почитай про миссии Луна-16 (сентябрь 1970), Луна-20 (февраль 1972), Луна-24 (август 1976).
https:https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Аполлон-11https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Аполлон-11
Верить в лунный заговор было бы дном даже для него.