Как же ловко мы весь мир надули!

Ни каких телевизионных репортажей с Луны советские люди не видели (за исключением партийной верхушки ЦК КПСС и высокопоставленных чиновников советской космической отрасли.

В массовом употреблении телавизионных приемников гражданами СССР была ТВ система, не совместимая с американской системой NTSС.

Но речь сейчас пойдет не об этом.