Плохие новости для 23-летнего Сереги Новикова, который позавчера устроил "движ" на МКАДе. Он пытался скрыться от полицейских на своем BMW, разбил пять других автомобилей, а в его машине нашли шесть килограмм мефедрона.

Сегодня полицейские наведались к нему на съёмную квартиру, где обнаружили еще более 5 кг синтетического наркотика — это свыше 20 тыс. доз.

Новикову может грозить тюремный срок вплоть до пожизненного.