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Плохие новости для 23-летнего Сереги Новикова, который позавчера устроил "движ" на МКАДе. Он пытался скрыться от полицейских на своем BMW, разбил пять других автомобилей, а в его машине нашли шесть килограмм мефедрона.
Сегодня полицейские наведались к нему на съёмную квартиру, где обнаружили еще более 5 кг синтетического наркотика — это свыше 20 тыс. доз.
Новикову может грозить тюремный срок вплоть до пожизненного.
Авторский пост
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Да тут и в тюрьму то лишним будет
Я бы это смог сделать, далеко не умный человек, найми хакеров и они по средствам ДДОС атак быстро закроют вопрос закладок(остановят работу ресурсов), но этого не происходит годами, кому выгодна их работа? Вот главные вопросы в нарко торговле сегодня............
Нет,это ты будешь меньше жрать