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Плохие новости для 23-летнего Сереги Новикова, который позавчера устроил "движ" на МКАДе

Плохие новости для 23-летнего Сереги Новикова, который позавчера устроил "движ" на МКАДе (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 ноября 2021 11:49
Сообщество : Криминал
Метки: авария   мкад   наркотики   
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Плохие новости для 23-летнего Сереги Новикова, который позавчера устроил "движ" на МКАДе. Он пытался скрыться от полицейских на своем BMW, разбил пять других автомобилей, а в его машине нашли шесть килограмм мефедрона.

Сегодня полицейские наведались к нему на съёмную квартиру, где обнаружили еще более 5 кг синтетического наркотика — это свыше 20 тыс. доз.

Новикову может грозить тюремный срок вплоть до пожизненного.

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Метки: авария   мкад   наркотики   
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43  комментария
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26k
winergy2012 3 часа назад
Для него может и плохие новости.А для нормальных людей праздник.Особенно,если этого гон.дона закроют надолго.
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12k
Великий Кормчий Минуту назад
11 кило наркоты????
Да тут и в тюрьму то лишним будет
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5k
Sabay Полчаса назад
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12k
ss Полчаса назад
Как это "до пожизненного"?! Почему "до"?!!! Надо просто пожизненное, без права амнистии. Без вариантов. Эта @лядь людей травит! Какое такое "до" для мрази?!
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51
Golos 58 минут назад
Симпатичный,
в лагере будет пользоваться успехом. Представляю как мама радуется успехам сыночка, наверняка всем рассказывает какой он замечательный-заботится о родителях, сам чистит зубы, любит кошечек, бабушек через дорогу переводит и вообще ангел.
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−82
Mixas 58 минут назад
Санек сейчас из рук в руки не торгуют, читай мои комментарии ниже. Все происходит анонимно. Это мизер по тому сколько переваривают площадки между такими горе бизнесменами. Он сидел уже в 17 лет его посадили. А если вспомнить фильм кокаин. Не исключено что он уходил на зону маленьким барыгой, а вышел профессор по продажам этой дряни. У нас нет системы исправления, только система наказания. Тюрьма не самое лучшее для детей место, не чего хорошего по итогу не выйдет. Вот пример.............
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403
Санек Час назад
Почему то нет ни слова о том у кого он взял столько наркоты.
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−82
Mixas Час назад
Так что при нынешней пропаганде наркотиков по ТВ(сериал патриот 2 серия где курсант фсб съел эстази посмотрите канал ТНТ) всем желаю, что бы Ваши дети не окунулись в этот жестокий мир наркотиков. А кто подорожает мыслить навязанными стереотипами проснитесь не зависимые зло, а тот кто их туда втягивает(делает зависимыми) это абсолютное зло.
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12k
Енот Полиграфович Час назад
В расход... только в расход. Очередная угроза обществу людей. Человеком он уже не станет, а рано или поздно на свободу выйдет и будущая жертва его сейчас, вполне возможно, еще ходит с мамой за ручку и делает только первые шаги.
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−82
Mixas 2 часа назад
мефедрон
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−82
Mixas 2 часа назад
и да наберите в яндекс музыке в поиске слово меферон и вы сильно удивись что эта песня там с 2019 года как это возможно?
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19k
kamanch 2 часа назад
Это ему повезло, что он не в СПб живет, а то бы еще и расчлененнку нашли )))
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−82
Mixas 2 часа назад
Он подонок бесспорно. У меня один вопрос, а почему там где это все продается работает более 10 лет? Почему не бояться с этими площадками, кому это выгодно? При наличии небольшой сумму по меркам государства, возможно прекратить их работу на долго, почему это не делается?
Я бы это смог сделать, далеко не умный человек, найми хакеров и они по средствам ДДОС атак быстро закроют вопрос закладок(остановят работу ресурсов), но этого не происходит годами, кому выгодна их работа? Вот главные вопросы в нарко торговле сегодня............
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5k
Pashuta 2 часа назад
Барыжничать таким объемом одному или даже с напарником - это просто нереально. Так что Серёженьке сейчас надо сдавать всех своих коллег по цеху как можно быстрее. Может тогда отделается сроком лет так в 15-20...
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2k
Умница-красавица 2 часа назад
Рабочий рот у паренька - устроится на зоне, лучше чем на воле
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13k
Владислав Грецов 2 часа назад
нарков станет меньше...жить станет спокойней...
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33k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
Да скормить ему 11 кг этой гадости и отпустить. Все только в выигрыше будут - наркота уничтожена, Серега тоже, деньги на его пожизненное содержание можно потратить на что-нибудь полезное.
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1k
max 2 часа назад
симпатичный, зеки будут рады.
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3k
ezhik 2 часа назад
какая хорошая новость! на одного ублюдка меньше станет на улице
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160k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Таких ублюдков нужно к внутренним террористам причислять..
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1k
сеньор Леонсио 3 часа назад
Помнится один контрацептив это вещество как раз и рекламировал.
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