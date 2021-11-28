Умер Александр Градский, российский певец и композитор

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Знаменитый российский композитор и певец Александр Градский умер на 73-м
году жизни. О трагическом событии стало известно ранним утром в субботу, 28 ноября.
Как сообщает "Пятый канал" со ссылкой на источник, Александр Градский скончался около двух часов ночи в больнице.
году жизни. О трагическом событии стало известно ранним утром в субботу, 28 ноября.
Как сообщает "Пятый канал" со ссылкой на источник, Александр Градский скончался около двух часов ночи в больнице.
26 ноября Александр Градский был доставлен в больницу с подозрением на инсульт. Накануне этого события певцу стало плохо, давление упало ниже обычного. В клинике врачи проверяли его мозговое кровообращение, делали МРТ и оказывали всю необходимую помощь.
Еще в СССР Александр Градский смог прославиться как талантливый артист и один из основоположников отечественного рока. Он работал как певец, мультиинструменталист, автор песен и композитор. За свою жизнь Градский получил звания заслуженного деятеля искусств РФ, народного артиста РФ и Приднестровской Молдавской Республики, лауреата Государственной премии РФ.
Еще в СССР Александр Градский смог прославиться как талантливый артист и один из основоположников отечественного рока. Он работал как певец, мультиинструменталист, автор песен и композитор. За свою жизнь Градский получил звания заслуженного деятеля искусств РФ, народного артиста РФ и Приднестровской Молдавской Республики, лауреата Государственной премии РФ.
Последние годы жизни Градский был известен широкой публике как один из судей популярного шоу "Голос" и художественный руководитель театра "Градский Холл".
Будем помнить его молодым, красивым и безумно талантливым.
Помянем его этой песней на все времена.
"КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ " :
Помянем его этой песней на все времена.
"КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ " :
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Авторский пост
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