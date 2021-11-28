Умер Александр Градский, российский певец и композитор

26 ноября Александр Градский был доставлен в больницу с подозрением на инсульт. Накануне этого события певцу стало плохо, давление упало ниже обычного. В клинике врачи проверяли его мозговое кровообращение, делали МРТ и оказывали всю необходимую помощь.





Еще в СССР Александр Градский смог прославиться как талантливый артист и один из основоположников отечественного рока. Он работал как певец, мультиинструменталист, автор песен и композитор. За свою жизнь Градский получил звания заслуженного деятеля искусств РФ, народного артиста РФ и Приднестровской Молдавской Республики, лауреата Государственной премии РФ.