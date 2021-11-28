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Умер Александр Градский, российский певец и композитор

Умер Александр Градский, российский певец и композитор (3 фото + 1 видео)

Автор:
28 ноября 2021 07:08
Метки: Памяти Александра Градского   видео   композитор   наставник Голос   певец.   фото   
274
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Знаменитый российский композитор и певец Александр Градский умер на 73-м
году жизни. О трагическом событии стало известно ранним утром в субботу, 28 ноября.
Как сообщает "Пятый канал" со ссылкой на источник, Александр Градский скончался около двух часов ночи в больнице.

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Метки: Памяти Александра Градского   видео   композитор   наставник Голос   певец.   фото   
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7  комментариев
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64k
Доктор Джонс Час назад
Не был его поклонником, но печально... Покойся с миром...
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4k
Fishki_surfer 5 минут назад
Для меня Градский начался с этой незабываемой вещи.
Земля пухом...
Ссылка www.youtube.com
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24
Сергей Андреасян 14 минут назад
Песня "Как молоды мы были" меня очень волнует. Лучше него её никто не исполнил, на мой взгляд. Человек с большим творческим путём, талантливый и настоящий! Скорблю.
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274
Юденич Полчаса назад
Уникальный певец и композитор. Пел без микрофона да так, что и на последних рядах его голос продирал до мурашек по коже. Талантище. Земля пухом.
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5k
Lucky 54 минуты назад
Современная молодежь его вряд ли знает, но в мое время это был известный музыкант и испольнитель. Уходят легенды... Вечная память!
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23k
Ваня 56 минут назад
фуево, очень фуево... голосище... светлая ему память...
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