Ты не блогер, если никого не оскорблял... Хочешь денег?

Теперь парочка, которая имитировала оральный секс на фоне храма Василия Блаженного отсидит 10 месяцев, но есть и те «лидеры мнений» которые по случайности оскорбили своих подписчиков и пользователей интернета.

Социальные сети также резко отреагировали на приговор парочке блогеров, которые оскорбили чувства верующих и вспомнили фотографию новоиспечённой россиянки Наташи Орейро.