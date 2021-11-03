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Ты не блогер, если никого не оскорблял... Хочешь денег?

Ты не блогер, если никого не оскорблял... Хочешь денег? (40 фото)

Автор:
03 ноября 2021 11:53
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Instagram   блогеры   знаменитости   интересное   оскорбления   
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40

В последнее время кара начала настигать тех, кто оскорблял чувства верующих. Блогеры ради популярности и реакций подписчиков были готовы на все, даже преступить закон. Отсутствие таланта и жажда популярности пустила их по этой скользкой и легкой дорожке.

Теперь парочка, которая имитировала оральный секс на фоне храма Василия Блаженного отсидит 10 месяцев, но есть и те «лидеры мнений» которые по случайности оскорбили своих подписчиков и пользователей интернета.


Социальные сети также резко отреагировали на приговор парочке блогеров, которые оскорбили чувства верующих и вспомнили фотографию новоиспечённой россиянки Наташи Орейро.

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А некоторые предприимчивые начали рекламировать свои «услуги» таким образом. Например, «блогерша для взрослых» получила 14 суток за мелкое хулиганство за то, что показала голую жопу на фоне Кремля. Цена рекламы у Варламова и других медиа - одна голая жопа.

Американская модель и актриса в 2019 году опубликовала пост в своём Инстаграм, в котором рассказала, что снялась для обложки японской и русской версии глянцевого журнала Harper’s Bazaar.

Вот только на самом деле она снималась не для русской, а украинской версии, о чем в комментариях ей написали пользователи. Модель не стала извиняться, отметив, что на обложке нет ни слова по-украински. В конечном итоге, девушка все-таки поменяла описание под фото, отредактировав запись.

В комментариях начался небольшой адок уже между обычными пользователями, которые обсуждали почему в украинском издании обложка на русском языке.

В другом своём посте Ратаковски вызвала гнев у всех женщин, больных онкологией и проходящих лечение химиотерапией.

Став лицом компании Kérastase, модель изначально опубликовала подпись, в которой были слова о том, что волосы - это воплощение женственности. Позже она также отредактировала запись. Не извинившись ни перед кем.


«Я очень рада, что стала новым лицом Kérastase! Добро пожаловать в дни идеальных волос».

К слову, под этим постом комментаторы тоже разделили на два лагеря:

Одни оскорбленные записью писали тирады о неправильности изначального высказывания.

Другие же наоборот защищали звезду, призывая не видеть в словах намерения оскорбить кого-либо.

Так или иначе, девушка, известная своим эпатажным поведением не извинилась ни перед кем, а лишь поправила публикации.

Поклонников у неё не убавилось, да и в суд ее никто не вызывал.


Белла Хадид также разозлила своими необдуманными публикациями своих подписчиков.

Дочь выходца из Палестины Мохаммеда Хадида не заметила, что на бортах самолётов были флаги Объединённых Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии.

 Пользователи начали отписываться от ее профиля, а в Твиттере начал набирать популярность хэштег #BellaHadidIsRacist


В отличие от Ратаковски, Хадид пришлось извиняться, она опубликовала извинения сразу на двух языках: арабском и английском.


Из-за этого пользователи призывали Dior разорвать контакт с моделью.

Впрочем, Dior и сам был замечен в расистском скандале, после которого пришлось снять с продаж провокационный свитер.

А для Беллы Хадид это не первый скандал: в 2017 году ей отказали в визе в Китай после видео, на котором она пыталась повторить лицо Будды с печеньки, прищурив глаза.

При этом Хадид еще и открыто поддерживает Палестину, из-за чего многие ее обвиняются в антисемитизме.


А вот азербайджанская блогерша Рамина Аббасова катком проехалась по всем мужчинам страны. Она опубликовала гневный пост у себя в Инстаграм.

 "Не звоните! Не пишите! Не просите номер [телефона], место, человека для съемок, автомобили. Надоело! Этот народ не ценит добрые дела! Вы не мужчины. Честно, в этой стране нет мужчин. Будь им 40 или 18 лет, все они одинаковы!"

Правда, потом ей пришлось извиняться за недопонимание и вообще она русскоязычная и ей сложно изъясняться на азербайджанском, и она обращалась к тем, кто не возвращает ей долг.

К слову, на видео извинений, равно как и во всех ее других видео на канале она произносит на азербайджанском языке.


Другая инстаграм-блогерша Джейлин Кук прославилась тем, что фотографируется в разных странах мира практически или вовсе без одежды.

Однако голое фото на склоне вулкана Таранаки вызвало не только обычный восторг, но и гнев среди представителей местного народа Маори, для которых это место является святым, так как они считают, что там обитают духи их предков.

Впрочем, девушка не стала извиняться, а у себя на странице в Фейсбук написала, что этим фото она хотела отдать дань уважения.

Для Кук не было никаких последствий, она продолжает путешествовать по миру, а ее блог, после этого инцидента в Новой Зеландии наоборот стал ещё более популярным.

Насчет поездок в Россию: ей стоит ознакомиться с местными законами, чтобы не попасть впросак, как отечественная блогерша, которая «оскорбляла» чувства верующих своей наготой.



Ровно такой же совет хочется дать, Анхеле Юриар, если она соберется с визитом в Россию.

Мексиканская модель и обладательница титула «Мисс Гранд Мексика» Анхела Юриар вызвала негодование среди буддистов из Таиланда, опубликовав снимок в откровенном купальнике рядом со статуей Будды, подписав фотографию «Таиланд, мы идём».

При этом мексиканцы и сами обидчивый народ. Американскую супермодель Кендалл Дженнер обвинили в апроприации. Всему виной ее пост в Инстаграм, который она опубликовала, рекламируя текилу собственного производства.

Девушка предстала в образе, характерном для «типичного» представления мексиканцев. Только это вызвало волну негатива, из-за чего девушке пришлось закрыть комментарии, а пользователи призвали не покупать ее текилу, потому что она не по карману обычным мексиканцам.

При этом, пользователи недовольны тем, что «белая» женщина использует их культуру и ценности, чтобы заработать деньги.


Balenciaga обвинили в расизме из-за модели их спортивных штанов.

В широких спортивка испанского бренда увидели попытку заработать на образе одежды, популярной у афроамериканцев конца прошлого века.

Маркита Гаммаж, занимающаяся африканскими исследованиями в Калифорнийском государственном университете заявила, что это попытка заработать культурном наследии чёрных людей.


Австралийскую телеведущую обвинили в расизме из-за постов с котиками.

Женщина решила опубликовать смешные видео, а в итоге угодила в расистский скандал.


В этих публикациях усмотрели оскорбление азиатов. Публикации, конечно же, были удалены, а сама телеведущая написала пост с извинениями.


«Я выкладывала пост с животным в ресторане. Это должно было быть шуткой о том, что животное находится в ресторане в обеденное время. Я совершенно не думала о типе ресторана и виде животного в шутке, но, к сожалению, многие восприняли мою шутку не так, как я планировала. От всего сердца прошу прощения у всех, кого я травмировала этой шуткой», — заявила Джорджия Лав.

 

Тесс Холлидей - известная модель плюс-сайз также попала в расистский скандал.

Во время одной из фотосессий она поделилась с коллегами историей о том, как афроамериканец обратился к ней: «кис-кис». Тесс заявила, что темнокожие любят дам пышных форм, хоть она об этом периодически забывает, но стоит ей оказаться в чёрном квартале, то ей об этом сразу напоминают.

Естественно, она сразу же извинилась, написав большое сообщение у себя в Фейсбуке:

Элис Ив недавно дала интервью, в котором ответила на критику пользователей фильма, в котором она снялась в 2013 году. Тогда многие зрители сочли сцену с актрисой в фильме «Стартрек: Возмездие», как бессмысленной для сюжета и снятой лишь для очередного излишнего привлечения к сексуализации женщин.

Тогда продюсер Деймон Лоренс Линделоф и режиссёр Дж. Дж. Абрамс принесли свои извинения фанатам.

Элис Ив же в интервью ответила, что не видит ничего ужасного в этой сцене. Она горда ею, так как актриса долго готовилась к ней с тренером.


Ну и вишенка на торте из оскорбившихся это история о том, как две русские девушки прослыли расистками в Америке из-за фотосессии.

Девушки сделали фотосессию в спортивном белье Ivy Park от Бейонсе, представители этой фирмы заметили эти фотографии и репостнули их на официальную страницу бренда в Инстаграм. И тут началось. На жительницу Кубани накинулись в комментах активисты движения BLM. Чёрные, белые, в общем все, кому не лень начали писать о том, что недопустимо, чтобы белые русские «пародировали» афроамериканок.

 

В итоге бренд удалил их фото без объяснений причин из своего Инстаграма, а волна хейтеров «прибежала» в личные аккаунты девушек. Но тут уже русскоязычные пользователи поддержали девушек.


В конечном счете это все вылилось в то, что девушки из Краснодара попали в передачу на федеральном канале «Россия 1».

В конечном итоге, когда ажиотаж от BLM немного спал, нашлись и адекватные американцы, которые призвали не винить девушек в расизме за то, что они просто снялись в таком образе.

Но русских было уже не остановить и они заполонили комментариями инстаграм Ivy Park. Одни требуют «вернуть русских», другие шутят про культурную апроприацию, а третьи объявили бойкот Adidas.

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Метки: Instagram   блогеры   знаменитости   интересное   оскорбления   
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14  комментариев
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1
Эспумизан Час назад
Слишком мало текста, суть не понятна.
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891
Hallo FreeSpace 19 секунд назад
Да во вообще пофиг на них ...
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7k
Чё 7 минут назад
Пост навеял...
Ссылка youtu.be
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5k
Станислав 19 минут назад
Погодите ка... вот эти вот трусы над полуспущенными штанами это их культурное наследие??? ВОТ ЭТО!? Культурное наследие!?!?!? Так чего они обижаются, что их с обезьянами путают?
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14k
uutb Час назад
При СССР была замечательная статья 209 УК РСФСР(тунеядство), вот сейчас бы она совсем не помешала. Отправлять по этой статье на стройку или в шахту и не будет время всякие тикитоки снимаиь!
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44
Vustinii uutb 24 минуты назад
За
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16k
Наталья Час назад
Честно говоря, не внятно изложено.
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1k
Khamul 2 часа назад
Всех этих оскорбляющихся выселить в Сибирь куда-нибудь.
Поближе к природе, духовности и подальше от всей вот этой вот интернет-пакости.
Пусть наслаждаются единением с природой, богами и чем там еще хотят.
Не надо травмировать их неокрепшую психику жизнью в информационном обществе.
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26k
Е-Лена 2 часа назад
Вообще-то они оскорбляют не столько чувства верующих, сколько само звание человека как существа мыслящего, разумного. Эти люди в моих глазах опустились ниже уровня животных. А то, что их подписчики их поддерживают, удручает ещё больше. Наказывать их - нужно. Возможно, не уголовно, а финансово, дабы свести на "нет" их заработки на подобном действе.
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38k
Александр 2 часа назад
По хорошему всех блогеров и верующих надо переселить на один остров, поставить камеры по периметру и всем раздать оружие...
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