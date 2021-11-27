Открыт конкурс на санузел года

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Это место где бывают все - от мала до велика. Без него никак жить нельзя - даже дырка в земле все равно нужна очень. А что поделать - такова наша природа. И народ креативит по-полной с местом для долгих раздумий и мечтах о будущем...
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