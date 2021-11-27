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Открыт конкурс на санузел года

Открыт конкурс на санузел года (17 фото)

Автор:
27 ноября 2021 22:49
Сообщество : Юмор
Метки: Жизнь   Юмор   прикол   
454
17
Это место где бывают все - от мала до велика. Без него никак жить нельзя - даже дырка в земле все равно нужна очень. А что поделать - такова наша природа. И народ креативит по-полной с местом для долгих раздумий и мечтах о будущем...
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Метки: Жизнь   Юмор   прикол   
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Mowgley 4 часа назад
Хорошо, что рояля нет

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Дмитрий 3 часа назад
Ни хрена в грозу внутри не будет.
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Mowgley 4 часа назад
Соблюдай расстояние
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Mowgley 4 часа назад
Бизнес-вариант

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