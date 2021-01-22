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Когда попал в замкнутый круг: жизненные ситуации, которые многим очень близки

Когда попал в замкнутый круг: жизненные ситуации, которые многим очень близки (15 фото)

Автор:
22 января 2021 14:31
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   день сурка   жизнь   замкнутый круг   прикол   ситуация   смех   
1546
15
Данный пост просто пропитан самой настоящей ЖИЗОЙ. Естественно, эта подборка является на 100% юмористической, но, Боже, как же здесь много той самой правды!
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Метки: Юмор   день сурка   жизнь   замкнутый круг   прикол   ситуация   смех   
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bobobo 55 минут назад
Это называется словом "Отмазки". Ну, когда жалко себя любимого.
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Lacoste Минуту назад
Имбецилы инфантильные
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