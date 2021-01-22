Когда попал в замкнутый круг: жизненные ситуации, которые многим очень близки

Данный пост просто пропитан самой настоящей ЖИЗОЙ. Естественно, эта подборка является на 100% юмористической, но, Боже, как же здесь много той самой правды!

0

1. Кофеманы поймут 0 Источник:

×

2. Классика жизни 0 Источник:

3. Замкнутый круг, который уже всех достал 0 Источник:

4. Продолжаем развивать тему фильма "День сурка" 0 Источник:

5. Давненько вы были в государственных организациях? 0 Источник:

6. 0 Источник:

7. Перед вами лучшие визуализации замкнутых кругов в России 0 Источник:

8. 0 Источник:

9. Все мы "обожаем" правки 0 Источник:

10. Уважаемые знатоки, как же выбраться из этих порочных кругов? 0 Источник:

11. 0 Источник:

12. 0 Источник:

13. 0 Источник: