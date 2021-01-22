Когда попал в замкнутый круг: жизненные ситуации, которые многим очень близки

Данный пост просто пропитан самой настоящей ЖИЗОЙ. Естественно, эта подборка является на 100% юмористической, но, Боже, как же здесь много той самой правды!
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