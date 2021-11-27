Какой начальник, такие и подчинённые





В октябре 2016 года заместитель прокурора Тюменского района Артем Речкин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП с пострадавшими. После того, как на место ДТП приехали сотрудники ГИБДД и скорой помощи, Речкин начал размахивать удостоверением сотрудника прокуратуры, вел себя вызывающе и заявил всем, что является лицом неприкосновенным и, если инспекторы ГИБДД скажут хоть слово, он их уничтожит.





После этого ДТП Артем Речкин был уволен из районной прокуратуры, но уже через полгода работал в прокуратуре Тюменской области. А чуть позже появился в Следственном комитете.