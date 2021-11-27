"Детям курить негде": Глюкоза предложила организовать в школах курилки

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Наталья Ионова, 35-летняя певица, известная под псевдонимом Глюкоза возмущена тем, что дети в школе не могут покурить.
Певица вступилась за свою 14-летнюю дочь, которую отчислили из школы за курение. «Лиду вместе с компанией поймали за курение. Меня вызвали к директору. А где детям курить? Они в машине едут с водителем — там не могут. Из школы не выпускают. Ну, сделайте уже детям место для курения! Её выгнали из-за этого. Причём из всей компании всегда достаётся ей, так как она самая яркая и заводила» - сообщила звезда в интервью блогеру Эльдару Джахарову.
По словам исполнительницы, её дочь отчислили потому, что она яркая и неординарная. Артистка считает, что в российской системе образования много запретов, а преподаватели не могут принимать детей со сложным характером.
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По словам исполнительницы, её дочь отчислили потому, что она яркая и неординарная. Артистка считает, что в российской системе образования много запретов, а преподаватели не могут принимать детей со сложным характером.
«Лиде 14 лет, а её выгнали уже из двух школ. Причём платили же большие деньги. Ей нравится эпатировать и нравится чувствовать эмоции, когда ее не понимают и смущаются от её заявлений», — рассказала Глюкоза.
Певица не воспитывает свою дочь в строгости, за отчисление из школы ругать она свою дочь не стала, так же как и за "яркий характер". Тем не менее запреты в их семье есть - например, нельзя материться в присутствии родителей.
Певица не воспитывает свою дочь в строгости, за отчисление из школы ругать она свою дочь не стала, так же как и за "яркий характер". Тем не менее запреты в их семье есть - например, нельзя материться в присутствии родителей.
Также артистка поделилась и своими воспоминаниями о подростковом возрасте. По словам Глюкозы, у неё был сложный переходный период и она была трудным подростком, однажды даже оказалась в Бутырской тюрьме.
«Жёсткий путь наркотиков пришёлся на мой пубертатный период — с 14 до 17 лет. У меня был парень, который работал барыгой, у него хранилось большое количество наркотиков. Его сдал друг, нас приняли, причём с видеокамерами, забрали в Бутырку, а мне 15 лет», — рассказала она.
А вы согласны с тем, что в школах нужно ставить курилки?
«Жёсткий путь наркотиков пришёлся на мой пубертатный период — с 14 до 17 лет. У меня был парень, который работал барыгой, у него хранилось большое количество наркотиков. Его сдал друг, нас приняли, причём с видеокамерами, забрали в Бутырку, а мне 15 лет», — рассказала она.
А вы согласны с тем, что в школах нужно ставить курилки?
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Встречный вопрос: а почему дочурка Глюкозы не хочет терпеть сложный характер учителей и учеников?
Например, ей сапогом по хлебалу накидывают, объясняя это сложным характером завуча, а она улыбается и курит...
Взаимное терпение, вот как это называется.
Или девочка о таком не слышала?
Вот ей нравится эпатировать окружающих - то есть просто доводить их и издеваться, если по-простому говорить. А окружающим, допустим, нравится пинать ее под зад или обливать холодной водой на морозе. Или просто всем классом матюками обкладывать неординарную девочку, или травить ее, или передразнивать... Ей бы, наверное, это не понравилось, и мы бы сейчас читали, как Глюкоза жалуется, что ее доченьку травят в школе. А когда доченька всех травит в школе - это ничо, это ж доча такая яркая, это ж она людей доводит и бесит, потому что Личность, а не потому что выродок.
А если серьезно, то таких ушлепков как глюкоза (кликуха то какая, как у собаки) в настоящей России хватает с избытком.
Я понимаю, на сцене эпатаж и неординарность ой как вывозят, но сук в жизни они как помогают?
Она хотя бы на 4 тянет?
Есть чуйство что нет...
А если авто собьет и вообще зимой деткам не удобно будет бегать, замерзнут простудятся.
Публичный дом следует организовать прямо в учительской.
Также кроме курилок просто необходимо оборудовать наконец детям нормальный бар, а то пьют пиво на морозе под забором. На баре будут дежурить физрук с трудовиком.
Но я бы для таких как твоя доченька, реорганизовал детские комнаты милиции. теперь полиции и ставил на учет. А были бы рецидивы, то и срок в колонии для подростков.
Лет 15 назад бросил, жена тоже не курит, думаю, что и дети не будут, все таки пример семьи важнее чем то что в школе происходит...
Мама - та ещё оторва была...