"Детям курить негде": Глюкоза предложила организовать в школах курилки

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Певица вступилась за свою 14-летнюю дочь, которую отчислили из школы за курение. «Лиду вместе с компанией поймали за курение. Меня вызвали к директору. А где детям курить? Они в машине едут с водителем — там не могут. Из школы не выпускают. Ну, сделайте уже детям место для курения! Её выгнали из-за этого. Причём из всей компании всегда достаётся ей, так как она самая яркая и заводила» - сообщила звезда в интервью блогеру Эльдару Джахарову.По словам исполнительницы, её дочь отчислили потому, что она яркая и неординарная. Артистка считает, что в российской системе образования много запретов, а преподаватели не могут принимать детей со сложным характером.