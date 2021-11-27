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"Детям курить негде": Глюкоза предложила организовать в школах курилки

"Детям курить негде": Глюкоза предложила организовать в школах курилки

Автор:
27 ноября 2021 18:20
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Глюкоза   Новости шоубизнеса   курящая дочь   скандал   школа   шоубизнес   
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Наталья Ионова, 35-летняя певица, известная под псевдонимом Глюкоза возмущена тем, что дети в школе не могут покурить. 
Певица вступилась за свою 14-летнюю дочь, которую отчислили из школы за курение. «Лиду вместе с компанией поймали за курение. Меня вызвали к директору. А где детям курить? Они в машине едут с водителем — там не могут. Из школы не выпускают. Ну, сделайте уже детям место для курения! Её выгнали из-за этого. Причём из всей компании всегда достаётся ей, так как она самая яркая и заводила» - сообщила звезда в интервью блогеру Эльдару Джахарову. 
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По словам исполнительницы, её дочь отчислили потому, что она яркая и неординарная. Артистка считает, что в российской системе образования много запретов, а преподаватели не могут принимать детей со сложным характером.
«Лиде 14 лет, а её выгнали уже из двух школ. Причём платили же большие деньги. Ей нравится эпатировать и нравится чувствовать эмоции, когда ее не понимают и смущаются от её заявлений», — рассказала Глюкоза.
Певица не воспитывает свою дочь в строгости, за отчисление из школы ругать она свою дочь не стала, так же как и за "яркий характер". Тем не менее запреты в их семье есть - например, нельзя материться в присутствии родителей.
Также артистка поделилась и своими воспоминаниями о подростковом возрасте. По словам Глюкозы, у неё был сложный переходный период и она была трудным подростком, однажды даже оказалась в Бутырской тюрьме.
«Жёсткий путь наркотиков пришёлся на мой пубертатный период — с 14 до 17 лет. У меня был парень, который работал барыгой, у него хранилось большое количество наркотиков. Его сдал друг, нас приняли, причём с видеокамерами, забрали в Бутырку, а мне 15 лет», — рассказала она.
А вы согласны с тем, что в школах нужно ставить курилки?
 
1/1А что вы думаете насчет курилок в школе?

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Метки: Глюкоза   Новости шоубизнеса   курящая дочь   скандал   школа   шоубизнес   
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106  комментариев
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2k
Дункан Маклауд 2 часа назад
Это уже не творческие люди,а паноптикум уродов каких-то!!!
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3k
* You All 48 секунд назад
пойти петицию что-ли подать чтобы эту тупую [мат] зазвехздившуюся привлекли по статье за пропаганду курения
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1k
Руслан 2 минуты назад
Дочь этой певички не яркая и неординарная, а просто е@анутая и неконтролируемая особь. Понятно, что такое эпатажные поведение обусловлено отсутствием должного воспитания и недостатком внимания со стороны родителей. Но уж что выросло, то выросло. Ремня бы ей хорошего не помешало и трудотерапия.
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5k
Андрей 5 минут назад
Клюкозу в голову вставьте ей, мозги стали страдать от малого размера.
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29k
a.fey 6 минут назад
Бедный ребенок. Курить негде, трахаться негде....
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8k
Александр 7 минут назад
И специальное место где вареником торговать.
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1k
Сергей Ковалев 11 минут назад
Следующее заявление,видимо будет таким " Требую организовать рюмочную и катран" Деткам негде по соточке хряпнуть и в секу поиграть
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268
Sergel Fman 13 минут назад
Ну правда. Где детишкам курнуть? Кто курить будет. Кто отсасывать. Мама же все разрешает ...
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18k
Аня 14 минут назад
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6k
Alex 15 минут назад
Ну а почему сложный характер дочурки кто-то должен терпеть?
Встречный вопрос: а почему дочурка Глюкозы не хочет терпеть сложный характер учителей и учеников?
Например, ей сапогом по хлебалу накидывают, объясняя это сложным характером завуча, а она улыбается и курит...
Взаимное терпение, вот как это называется.
Или девочка о таком не слышала?
Вот ей нравится эпатировать окружающих - то есть просто доводить их и издеваться, если по-простому говорить. А окружающим, допустим, нравится пинать ее под зад или обливать холодной водой на морозе. Или просто всем классом матюками обкладывать неординарную девочку, или травить ее, или передразнивать... Ей бы, наверное, это не понравилось, и мы бы сейчас читали, как Глюкоза жалуется, что ее доченьку травят в школе. А когда доченька всех травит в школе - это ничо, это ж доча такая яркая, это ж она людей доводит и бесит, потому что Личность, а не потому что выродок.
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12k
Вася 15 минут назад
аудитория этой е.банушки

Ссылка coub.com
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141
Иванов Петров Сидоров 17 минут назад
С курилками не со школы надо начинать, а с детского сада.
А если серьезно, то таких ушлепков как глюкоза (кликуха то какая, как у собаки) в настоящей России хватает с избытком.
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1k
Виталий 18 минут назад
мама в 35 выглядит симпатичнее чем дочь в 14
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9k
Сергей 22 минуты назад
А что, дочь уже выступает?
Я понимаю, на сцене эпатаж и неординарность ой как вывозят, но сук в жизни они как помогают?
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4k
Севастьян Полчаса назад
Конечно согласны и с курилкой и с публичным домом через дорогу и чё круче покурить ,тоже надо место выделить-это же школа,а что там еще делать как не этим всем заниматься?Мама пройда еще та была и дочка не далеко отползла.
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1k
Sandmännchen (DDR) Полчаса назад
Ну надо было как-то напомнить о своём существовании. Скандальное заявление и всё - азы пиара... С голосом то работать надо, а тут дебилята снова узнавать начнут и мамино&папино бабло приплывёт в рекламах и т.д.
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1k
azuver Полчаса назад
Как певица дерьмо,так ещё и с мозгами проблема.Предложила бы ещё организовать в школах отдельные комнаты, для потрахаться.
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6k
Trenzel2003 Полчаса назад
Некоторые детишки в 14 уже трахаются. Давайте им траходромы в школах соорудим.
Но я бы для таких как твоя доченька, реорганизовал детские комнаты милиции. теперь полиции и ставил на учет. А были бы рецидивы, то и срок в колонии для подростков.
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26k
winergy2012 Полчаса назад
Дохуа тут помнится дрочили на неё,какая она умница,какое у неё тело.А по факту оказалось,что она обычная тупая шмара.Которая кроме сисек в инстаграмме,ни на что больше не способна
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3k
portroy 37 минут назад
Я в школе курил, класса с 8 кажется. Это было не очень умно, но уж точно запреты меня бы не остановили... Ходили за школу, зимой иногда и в парадную. Думаю 90% тех кто тетку обвиняет в вольности нравов тоже курили.
Лет 15 назад бросил, жена тоже не курит, думаю, что и дети не будут, все таки пример семьи важнее чем то что в школе происходит...
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11k
Эльза Вайнц 38 минут назад
Когда родители много "дуют в жопу" детям, как правило это очень плохо кончается. Девка без тормозов, рамкам не научена, плохо невоспитана. Мать сама гробит ребёнка.
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