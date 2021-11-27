FISHKINET
Сообщество Криминал 991 пост • 281 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
Охота на ветеранов: резонансное дело Калининых

Охота на ветеранов: резонансное дело Калининых (9 фото)

Автор:
27 ноября 2021 13:26
Сообщество : Криминал
Метки: Жизнь   истории   
445
9
В 1983 году все региональные СМИ пестрели сообщениями о страшном преступлении: в деревне Баскаковка Угранского района Смоленской области были убиты два ветерана Великой Отечественной войны. И даже в США газета "Лос-Анджелес Таймс" 23 июля 1983 года вышла с сенсационным заголовком: "В России начали убивать друзей Брежнева!" О резонансном преступлении, некогда потрясшем Советский Союз.
×
×

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Жизнь   истории   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
48k
noName 2 часа назад
На таких уродов действительно даже пулю жалко...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Вася Куралесофф Час назад
Нелюди
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64k
Нанук Паналык 2 часа назад
о страшном преступлении: в деревне Баскаковка Угранского района Смоленской области
В Москву убийцы приехали рано утром на личном "Москвиче". Авто оставили у станции метро "Пролетарская"

Чет я нихрена не понял...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66k
Максим 2 часа назад
Слишком мягкая кара.. Надо было за ветеранов, за их медали, на кол.. с медленным сползанием обоих.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Keysfan Black Friday Sale : получите Windows 10 или Windows 11 бесплатно Keysfan Black Friday Sale : получите Windows 10 или Windows 11 бесплатно Жуткие звонки в 911 Жуткие звонки в 911 Что стало с детьми-вундеркиндами СССР Что стало с детьми-вундеркиндами СССР Сотрудник похоронного бюро ответил на странные вопросы Сотрудник похоронного бюро ответил на странные вопросы "Я сделал": 20+ эпичных фейлов, с которыми люди столкнулись в жизни "Я сделал": 20+ эпичных фейлов, с которыми люди столкнулись в жизни 20+ случаев, когда люди испытали "эффект бабочки" в своей жизни 20+ случаев, когда люди испытали "эффект бабочки" в своей жизни
MausA

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

4970



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Финские мемы — о российской границе, погоде и живописи
1
160
Финские мемы — о российской границе, погоде и живописи
Преступник совершенно без национальности
0
240
Преступник совершенно без национальности
Набирающие популярность в сообществах
30 фильмов с неожиданными сюжетными поворотами, которые трудно превзойти
8
22
30 фильмов с неожиданными сюжетными поворотами, которые трудно превзойти
Видео с разрезанием свадебного торта заставило переживать всех
0
24
Видео с разрезанием свадебного торта заставило переживать всех
Неожиданный исход одного собеседования
Неожиданный исход одного собеседования
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хорошая новость
0
0

Лучшие демотиваторы
А ещё они называли тебя дранной шкурой
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#прикол#Россия#новости#интересное#природа#приколы#прикольные#сарказм
#Юмор#люди#животные#ватермарк#СССР#автомобили#дтп#фотографии#аварии#сатира
#интересно#подборка#кино#картинки#история#Жизнь#комментарии#автомир#истории#смешно

На что жалуетесь?

Вернуться