Охота на ветеранов: резонансное дело Калининых

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В 1983 году все региональные СМИ пестрели сообщениями о страшном преступлении: в деревне Баскаковка Угранского района Смоленской области были убиты два ветерана Великой Отечественной войны. И даже в США газета "Лос-Анджелес Таймс" 23 июля 1983 года вышла с сенсационным заголовком: "В России начали убивать друзей Брежнева!" О резонансном преступлении, некогда потрясшем Советский Союз.
В 1983 году СССР потрясло жестокое убийство двух ветеранов Великой Отечественной войны. Жертвой преступников стал Герой Советского Союза, кавалер многих наград вице-адмирал Георгий Холостяков и его жена.
Георгий Холостяков
22 июля 1983 года в милиции раздался звонок - прибывшая по вызову опергруппа обнаружила убитыми двух пожилых людей. Ими оказались известный вице-адмирал Георгий Холостяков и его супруга. Их тела с проломленными черепами обнаружила 20-летняя внучка Наталья. Как выяснилось, в момент убийства девушка спала в дальней комнате квартиры и ничего не слышала.
На момент гибели Георгию Холостякову был 81 год. Вице-адмирал отличался крепким здоровьем и отличной памятью. Военный моряк всю жизнь провел на флоте. Во время Великой Отечественной войны под его руководством соединения принимали активное участие во всех крупных операциях на Чёрном море и побережье. После войны Холостяков занимал высокие должности в Военно-морском флоте СССР, дослужившись до заместителя начальника Управления боевой подготовки Главного штаба ВМФ.
На момент гибели Георгию Холостякову был 81 год. Вице-адмирал отличался крепким здоровьем и отличной памятью. Военный моряк всю жизнь провел на флоте. Во время Великой Отечественной войны под его руководством соединения принимали активное участие во всех крупных операциях на Чёрном море и побережье. После войны Холостяков занимал высокие должности в Военно-морском флоте СССР, дослужившись до заместителя начальника Управления боевой подготовки Главного штаба ВМФ.
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Он участвовал в одном из первых дальних походах на российской подлодке в качестве старшего на борту. За эти заслуги перед государством 7 мая 1965 года Холостякову было присвоено звание Героя Советского Союза. Адмирал служил на флоте до 1969 года, после чего вышел в отставку и занимался общественной деятельностью. Послужной список убитого был таким внушительным, что на расследование преступления были брошены самые лучшие умы московской милиции. В оперативную группу вошли замначальника МУРа Анатолий Егоров, замначальника отделения Вячеслав Звигуль, старший оперуполномоченный Николай Докин. Им помогали коллеги из уголовного розыска 51 отделения милиции, которое обслуживало район.
У следователей возникло предложение, что адмирал или его супруга были знакомы с преступниками, потому что те вошли в квартиру совершенно свободно. Следов борьбы на месте преступления также не было обнаружено. А то, что действовал не один человек, сомнений не вызвало.
Сначала отрабатывали версию убийства по личным мотивам, но она оказалась непродуктивной. В то же время, и предположить, что преступники пошли на убийство ради нескольких предметов обихода - помимо кителя с наградами были украдены несколько хрустальных вазочек - тоже несерьезно, т.к. в квартире остались нетронутыми вещи куда более ценные. Сам собой напросился страшный вывод — преступление могли совершить ради орденов и медалей Холостякова.
И хотя в те годы о массовой торговле наградами речь не шла, такой рынок существовал и даже процветал. А "иконостас" вице-адмирала мог стоить баснословных денег, учитывая ценность и количество наградных знаков на кителе.
Помимо медали "Золотой Звезды" на нем находились три ордена Ленина, три ордена Красного Знамени, орден Суворова 1-й степени, два ордена Ушакова 1-й степени, ордена Отечественной войны 1-й степени и Красной Звезда, югославский орден Партизанской Звезды, два болгарских ордена "За военные заслуги", орден Британской империи, два Чехословацких Военных креста, два Чехословацких же ордена Белого Льва, два румынских ордена Звезды, венгерский орден Свободы, и масса советских и иностранных медалей.
Сначала отрабатывали версию убийства по личным мотивам, но она оказалась непродуктивной. В то же время, и предположить, что преступники пошли на убийство ради нескольких предметов обихода - помимо кителя с наградами были украдены несколько хрустальных вазочек - тоже несерьезно, т.к. в квартире остались нетронутыми вещи куда более ценные. Сам собой напросился страшный вывод — преступление могли совершить ради орденов и медалей Холостякова.
И хотя в те годы о массовой торговле наградами речь не шла, такой рынок существовал и даже процветал. А "иконостас" вице-адмирала мог стоить баснословных денег, учитывая ценность и количество наградных знаков на кителе.
Помимо медали "Золотой Звезды" на нем находились три ордена Ленина, три ордена Красного Знамени, орден Суворова 1-й степени, два ордена Ушакова 1-й степени, ордена Отечественной войны 1-й степени и Красной Звезда, югославский орден Партизанской Звезды, два болгарских ордена "За военные заслуги", орден Британской империи, два Чехословацких Военных креста, два Чехословацких же ордена Белого Льва, два румынских ордена Звезды, венгерский орден Свободы, и масса советских и иностранных медалей.
В беседе с оперативниками внучка Наташа тогда рассказала, что дед как-то говорил о студентах МГУ, которые приходили брать у него интервью. Они объяснили, что готовится к выпуску книга очерков о ветеранах ВОВ, и им поручено собрать материал для этого манускрипта. Холостяков тогда вызвался помочь и познакомил их со своей книгой "Вечный огонь", в которой описывались его фронтовые будни.
Выяснилось, что в МГУ никакой книги очерков издавать не собирались и подобного поручения студентами не давали. Муровцы сделали запрос о зарегистрированных случаях похищения государственных наград у ветеранов в СССР и выяснилось, что за последние пару лет было совершено довольно много краж орденов и медалей по всей стране: в ряде областей России, на Украине, в Молдавии и Латвии. Большинство преступлений не были раскрыты. В некоторых ответах на запрос МУРа сообщалось, что награды у потерпевших пропадали после посещения их парой студентов, в других случаях стариков навещали молодой человек и девушка, представлявшиеся журналистами, в третьих — красными следопытами, собирающими материал о ветеранах.
Выяснилось, что в МГУ никакой книги очерков издавать не собирались и подобного поручения студентами не давали. Муровцы сделали запрос о зарегистрированных случаях похищения государственных наград у ветеранов в СССР и выяснилось, что за последние пару лет было совершено довольно много краж орденов и медалей по всей стране: в ряде областей России, на Украине, в Молдавии и Латвии. Большинство преступлений не были раскрыты. В некоторых ответах на запрос МУРа сообщалось, что награды у потерпевших пропадали после посещения их парой студентов, в других случаях стариков навещали молодой человек и девушка, представлявшиеся журналистами, в третьих — красными следопытами, собирающими материал о ветеранах.
Сотрудникам МУРа пришлось вплотную заняться коллекционерами и скупщиками наград. Так они вышли на барышника, у которого некогда при аресте были найдены несколько десятков разнообразных медалей и орденов. Он рассказал, что несколько наград купил у некоего Гены, живущего в Иванове, и описал его словесный портрет.
Опергруппа выехала в Иваново и довольно быстро Гена был найден. Им оказался 26-летний Геннадий Калинин. Молодой человек с небезупречной репутацией после окончания средней школы поступил в военное училище, но был отчислен за воровство вещей у товарищей. Потом он пытался поучиться в университете - с третьего курса его отчислили за спекуляцию.
Неудавшийся студент по-немногу фарцевал, приторговывал антиквариатом, который сбывал знакомому скупщику по имени Остап. Однажды тот упомянул, что, помимо вазочек и статуэток, покупает еще и государственные награды, содержащие драгоценные металлы. Так, Калинин решил заняться этим вплотную.
Свою первую кражу он совершил в августе 1980 года в одном из сел Одесской области. После преступления Калинин передал некому Дунаевичу 200 рублей за наводку на ветерана, а украденные ордена Отечественной войны I степени продал тому самому Остапу за 1000 рублей. После такого успеха парень решил и дальше заниматься прибыльным делом. Только с августа 1980 года по июль 1982 года в различных городах он совершил одиннадцать краж орденов и медалей. Летом 1982 года в том же селе Лиманское Одесской области Калинин познакомился с несовершеннолетней Инной Гавриловой, с которой стал встречаться и вскоре жить вместе. Парочка стала промышлять вдвоем - парню с девушкой доверяли охотнее, и пускали в дома, не спрашивая документов.
Опергруппа выехала в Иваново и довольно быстро Гена был найден. Им оказался 26-летний Геннадий Калинин. Молодой человек с небезупречной репутацией после окончания средней школы поступил в военное училище, но был отчислен за воровство вещей у товарищей. Потом он пытался поучиться в университете - с третьего курса его отчислили за спекуляцию.
Неудавшийся студент по-немногу фарцевал, приторговывал антиквариатом, который сбывал знакомому скупщику по имени Остап. Однажды тот упомянул, что, помимо вазочек и статуэток, покупает еще и государственные награды, содержащие драгоценные металлы. Так, Калинин решил заняться этим вплотную.
Свою первую кражу он совершил в августе 1980 года в одном из сел Одесской области. После преступления Калинин передал некому Дунаевичу 200 рублей за наводку на ветерана, а украденные ордена Отечественной войны I степени продал тому самому Остапу за 1000 рублей. После такого успеха парень решил и дальше заниматься прибыльным делом. Только с августа 1980 года по июль 1982 года в различных городах он совершил одиннадцать краж орденов и медалей. Летом 1982 года в том же селе Лиманское Одесской области Калинин познакомился с несовершеннолетней Инной Гавриловой, с которой стал встречаться и вскоре жить вместе. Парочка стала промышлять вдвоем - парню с девушкой доверяли охотнее, и пускали в дома, не спрашивая документов.
В ходе следствия выяснилось, что преступники действовали в составе большой банды, промышлявшей скупкой, кражами орденов и медалей по всему Союзу. Их преступления были многочисленны и хаотичны - преступники перемещались по всему СССР, поэтому вычислить их было довольно сложно.
Правда, до убийств до поры до времени они не доходили - в основном промышляли кражами или скупоой наград у родственников ветеранов. Находить же данные стариков-орденоносцев было довольно просто.
В городах изучались доски почета, которые тогда имелись в любом учреждении и часто располагались прямо на улице. Для этих фото ветераны надевали свои парадные мундиры, украшенные наградами, поэтому найти по фото будущую жертву не представляло труда. Затем адрес орденоносца запрашивался в справочном бюро, а потом преступники отправлялись к нему "в гости". Чтобы не вызвать подозрений, визитеры представлялись журналистами. Словоохотливые бабушки и дедушки, довольные тем, что им уделили внимание, долго рассказывали о своей жизни и военных подвигах. Под благовидным предлогом преступники отвлекали внимание жертвы и похищали ее ордена и медали.
Правда, до убийств до поры до времени они не доходили - в основном промышляли кражами или скупоой наград у родственников ветеранов. Находить же данные стариков-орденоносцев было довольно просто.
В городах изучались доски почета, которые тогда имелись в любом учреждении и часто располагались прямо на улице. Для этих фото ветераны надевали свои парадные мундиры, украшенные наградами, поэтому найти по фото будущую жертву не представляло труда. Затем адрес орденоносца запрашивался в справочном бюро, а потом преступники отправлялись к нему "в гости". Чтобы не вызвать подозрений, визитеры представлялись журналистами. Словоохотливые бабушки и дедушки, довольные тем, что им уделили внимание, долго рассказывали о своей жизни и военных подвигах. Под благовидным предлогом преступники отвлекали внимание жертвы и похищали ее ордена и медали.
При обыске у Калинина муровцы изъяли несколько орденов и медалей, которые тот еще не успел сбыть, а также тетрадь с записями, в которых подробно было зафиксировано, кому и сколько наград Калинин сдавал после краж. Кроме того, у него иъзяли несколько квитанций бюро Мосгорсправки с адресами жителей столицы.
Под давлением улик Калинину пришлось рассказывать о своих преступлениях, а когда задержали и допросили Инну Калинину, стала ясна картина убийства четы Холостяковых. Как оказалось, в их доме преступники были не один раз. О Холостякове Калинин прочел в прессе и выяснил его адрес в Мосгорсправке. Навестив ветеранов, он представился студентом и попросил рассказать о боевом прошлом вице-адмирала. В разговоре приняла участие и супруга ветерана, которая по просьбе "студента" принесла парадный китель с орденами.
Это великолепие так потрясло Калинина, что тот решил во что бы то ни стало, завладеть наградами. На следующий день он явился к Холостякову уже с женой. Однако им и на этот раз помешали — в квартиру пришел знакомый адмирала и преступники сочли за благо удалиться. Позже на суде убийца скажет: "Мы понимали, какой поднимется шум, если придется взять награды у адмирала силой. Но очень велик был соблазн". Третья встреча была последней.
В Москву убийцы приехали рано утром на личном "Москвиче". Авто оставили у станции метро "Пролетарская", а до Холостяковых добирались городским транспортом. С собой у них была спортивная сумка, в которую преступники спрятали монтировку.
Приехали к вице-адмиралу рано - еще не было и восьми утра. На вопрос, почему так рано, Калинин ответил, что их со студенческим отрядом посылают в колхоз, и они пришли уточнить некоторые детали по очерку. "Студентов" пригласили в комнату. Там Калинин слушал адмирала, а его подельница внезапно "почувствовала себя плохо" и попросила стакан воды. Вместе с Натальей Васильевной - супругой Холостякова - Инна отправилась на кухню. Следом туда подался и Калинин, который нанес хозяйке два удара монтировкой по голове. Когда на шум в кухню пришел Георгий Никитич, удар сразил и его. Убийца сознался, что после добивал лежащего, пока тот не перестал стонать. Поспешно запихав в сумку мундир адмирала, несколько хрустальных вещей из серванта, преступники покинули квартиру. Выяснилось, что вынесенную из квартиры Холостякова Золотую звезду Героя Советского Союза Калинин переплавил в перстень с собственными инициалами, часть наград сбыл, остальные просто не успел продать.
Под давлением улик Калинину пришлось рассказывать о своих преступлениях, а когда задержали и допросили Инну Калинину, стала ясна картина убийства четы Холостяковых. Как оказалось, в их доме преступники были не один раз. О Холостякове Калинин прочел в прессе и выяснил его адрес в Мосгорсправке. Навестив ветеранов, он представился студентом и попросил рассказать о боевом прошлом вице-адмирала. В разговоре приняла участие и супруга ветерана, которая по просьбе "студента" принесла парадный китель с орденами.
Это великолепие так потрясло Калинина, что тот решил во что бы то ни стало, завладеть наградами. На следующий день он явился к Холостякову уже с женой. Однако им и на этот раз помешали — в квартиру пришел знакомый адмирала и преступники сочли за благо удалиться. Позже на суде убийца скажет: "Мы понимали, какой поднимется шум, если придется взять награды у адмирала силой. Но очень велик был соблазн". Третья встреча была последней.
В Москву убийцы приехали рано утром на личном "Москвиче". Авто оставили у станции метро "Пролетарская", а до Холостяковых добирались городским транспортом. С собой у них была спортивная сумка, в которую преступники спрятали монтировку.
Приехали к вице-адмиралу рано - еще не было и восьми утра. На вопрос, почему так рано, Калинин ответил, что их со студенческим отрядом посылают в колхоз, и они пришли уточнить некоторые детали по очерку. "Студентов" пригласили в комнату. Там Калинин слушал адмирала, а его подельница внезапно "почувствовала себя плохо" и попросила стакан воды. Вместе с Натальей Васильевной - супругой Холостякова - Инна отправилась на кухню. Следом туда подался и Калинин, который нанес хозяйке два удара монтировкой по голове. Когда на шум в кухню пришел Георгий Никитич, удар сразил и его. Убийца сознался, что после добивал лежащего, пока тот не перестал стонать. Поспешно запихав в сумку мундир адмирала, несколько хрустальных вещей из серванта, преступники покинули квартиру. Выяснилось, что вынесенную из квартиры Холостякова Золотую звезду Героя Советского Союза Калинин переплавил в перстень с собственными инициалами, часть наград сбыл, остальные просто не успел продать.
Следствие по этому делу длилось около года. На суде, по воспоминаниям очевидцев, Геннадий Калинин вёл себя вызывающе, и единственное, о чём жалел — о том, что втянул в свои преступления жену. В 1984 году он был приговорён к расстрелу, его жена — к 15 годам лишения свободы.
Чета Холостяковых была похоронена в Москве на Кунцевском кладбище. Именем Георгия Никитича были названы улицы в Измаиле и Новороссийске, сухогруз речного флота, а на доме, где он был убит, установлена мемориальная доска.
Чета Холостяковых была похоронена в Москве на Кунцевском кладбище. Именем Георгия Никитича были названы улицы в Измаиле и Новороссийске, сухогруз речного флота, а на доме, где он был убит, установлена мемориальная доска.
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