Охота на ветеранов: резонансное дело Калининых

При обыске у Калинина муровцы изъяли несколько орденов и медалей, которые тот еще не успел сбыть, а также тетрадь с записями, в которых подробно было зафиксировано, кому и сколько наград Калинин сдавал после краж. Кроме того, у него иъзяли несколько квитанций бюро Мосгорсправки с адресами жителей столицы.



Под давлением улик Калинину пришлось рассказывать о своих преступлениях, а когда задержали и допросили Инну Калинину, стала ясна картина убийства четы Холостяковых. Как оказалось, в их доме преступники были не один раз. О Холостякове Калинин прочел в прессе и выяснил его адрес в Мосгорсправке. Навестив ветеранов, он представился студентом и попросил рассказать о боевом прошлом вице-адмирала. В разговоре приняла участие и супруга ветерана, которая по просьбе "студента" принесла парадный китель с орденами.



Это великолепие так потрясло Калинина, что тот решил во что бы то ни стало, завладеть наградами. На следующий день он явился к Холостякову уже с женой. Однако им и на этот раз помешали — в квартиру пришел знакомый адмирала и преступники сочли за благо удалиться. Позже на суде убийца скажет: "Мы понимали, какой поднимется шум, если придется взять награды у адмирала силой. Но очень велик был соблазн". Третья встреча была последней.



В Москву убийцы приехали рано утром на личном "Москвиче". Авто оставили у станции метро "Пролетарская", а до Холостяковых добирались городским транспортом. С собой у них была спортивная сумка, в которую преступники спрятали монтировку.



Приехали к вице-адмиралу рано - еще не было и восьми утра. На вопрос, почему так рано, Калинин ответил, что их со студенческим отрядом посылают в колхоз, и они пришли уточнить некоторые детали по очерку. "Студентов" пригласили в комнату. Там Калинин слушал адмирала, а его подельница внезапно "почувствовала себя плохо" и попросила стакан воды. Вместе с Натальей Васильевной - супругой Холостякова - Инна отправилась на кухню. Следом туда подался и Калинин, который нанес хозяйке два удара монтировкой по голове. Когда на шум в кухню пришел Георгий Никитич, удар сразил и его. Убийца сознался, что после добивал лежащего, пока тот не перестал стонать. Поспешно запихав в сумку мундир адмирала, несколько хрустальных вещей из серванта, преступники покинули квартиру. Выяснилось, что вынесенную из квартиры Холостякова Золотую звезду Героя Советского Союза Калинин переплавил в перстень с собственными инициалами, часть наград сбыл, остальные просто не успел продать.