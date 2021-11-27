"Наезд" на залётного экстремала обошёлся самозванному поборнику порядка недёшево

Житель Дальнего Востока России решил защитить, правопорядок на придомовой территории, несмотря на юридическую безграмотность и то, что на сей труд его никто не уполномачивал - эта история о том, что из этого вышло.
Хабаровчанину не давал покоя парашютист, сигавший с одной из высоток нового микрорайона, то ли боялся, что тот рано или поздно огорнует его машину, не справившись с управлением, то ли просто завидовал - либо у самого на такое и духу бы не хватило.
Так или иначе, но гражданин объявил охоту на бейсджампера и на этот раз, он вовремя заметил приготовления к прыжку и от предвкушения того, что парень на этот раз попался, нетерпеливо потирал руки.
Молодой экстремал не подозревая, что он дичь и на него кто-то охотится с помощью товарища последний раз проверил - всё ли снаряжение в порядке, после чего перелез ограждение балкона на 25 этаже, распрощался с помогавшим ударом ладони о ладонь друга и сиганул с 75 метровой высоты.
Парнишка благодаря опыту и снаряжению играючи приземлился в пустом квадрате не загруженной транспортом автостоянки. Парашют у любителя острых ощущений был спортивный и манёвренный, а если принять во внимание, что импортный - с учетом наценок и пошлин довольно дорогой.
Вот за этот-то парашют его и попытался словить доморощенный ДНДшник. Увидев , что молодой бейсджампер совершил посадку, тот дал по газам своей автомашины и остановился, когда передние колёса наехали на распластанный на земле купол. На просьбы освободить снаряжение самозванный блюститель порядка ответил, что не съедет до приезда полиции. И, в общем-то, сдержал своё слово.
Приехавшие на вызов полицейские, к удивлению, и вопреки ожиданиям озлобленного "Швондера" парня забирать не стали. Вместо этого, был задержан охотник на парашютистов. А ведь, правда - может дядька себя представлял, спасаясь от рутины жизни, этаким СМЕРШевцем выполнявшим работу по поимке парашютистов - диверсантов? Однако, чтобы там себе ни представлял, дальнейшее было для него чёрным сюрпризом: на него завели административное дело за умышленную порчу чужого имущества и обязали для начала выплатить парню стоимость парашюта , а это ни много ни мало - около ста тысяч рубликов, так как парашют устройство нежное и после того, как попал под колёса, стал для прыжков непригоден.
Видеосюжет конфликта был размещён на Telegram-канае "Темы. Главное (ГлавМедиа)".
Для справки: бейсджампинг — экстремальный вид спорта, что само по себе преступлением не является, в котором используют специальный парашют для прыжков с фиксированных объектов.
Спортсменов называют «бейсджамперами» или «бейсерами». На сегодня бейсджампинг считают наиболее опасным видом прыжков с парашютом и рассматривают как крайне экстремальную разновидность спорта.
Вот так, благодаря играм больших ребят - один временно сделает перерыв в прыжках, а другой оплатит ему новый парашют - дорогая охота в Африку съездить дешевле...
Источник:
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Расстелил парашют на проезжей части и удивляется, что на него наехали.
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Брошенные на проезжую часть предметы - это помеха движению. Виновник - владелец этих вещей.
Судя по крайне похабно-витьеватому стилю описания…..
2) Если у прыгуна не раскроется парашют/будет внезапный порыв ветра, с кого спрашивать за помятый кузов или покалеченных людей, неудачно оказавшихся внизу?
3) Самоуправство до добра не доводит, но потенциально опасные развлечения должны быть в специально отведенных местах.
4) Вы больше поднимайте резонанс, будет вам и запрет.
https://www.hab.kp.ru/daily/28359/4507255/https://www.hab.kp.ru/daily/28359/4507255/
Он же не шумит, не с его балкона прыгает, не портит имущества. Я б, наверное, и не заметил, ибо я или на работе, или уставший дома чем-то увлечен: делами, детьми, комп.играми, женой.
Это сейчас сарказм был, есличо!