"Наезд" на залётного экстремала обошёлся самозванному поборнику порядка недёшево

Видеосюжет конфликта был размещён на Telegram-канае "Темы. Главное (ГлавМедиа)".

Для справки: бейсджампинг — экстремальный вид спорта, что само по себе преступлением не является, в котором используют специальный парашют для прыжков с фиксированных объектов.

Спортсменов называют «бейсджамперами» или «бейсерами». На сегодня бейсджампинг считают наиболее опасным видом прыжков с парашютом и рассматривают как крайне экстремальную разновидность спорта.

Вот так, благодаря играм больших ребят - один временно сделает перерыв в прыжках, а другой оплатит ему новый парашют - дорогая охота в Африку съездить дешевле...