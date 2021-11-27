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"Наезд" на залётного экстремала обошёлся самозванному поборнику порядка недёшево

"Наезд" на залётного экстремала обошёлся самозванному поборнику порядка недёшево (6 фото + 1 видео)

Автор:
27 ноября 2021 10:55
Сообщество : Криминал
Метки: бейсджампера   видео   имущества   парашют   поймал   порча   хабаровск   штраф   
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Житель Дальнего Востока России решил защитить, правопорядок на придомовой территории, несмотря на юридическую безграмотность и то, что на сей труд его никто не уполномачивал - эта история о том, что из этого вышло.

Хабаровчанину не давал покоя парашютист, сигавший с одной из высоток нового микрорайона, то ли боялся, что тот рано или поздно огорнует его машину, не справившись с управлением, то ли просто завидовал - либо у самого на такое и духу бы не хватило.

Так или иначе, но гражданин объявил охоту на бейсджампера и на этот раз, он вовремя заметил приготовления к прыжку и от предвкушения того, что парень на этот раз попался, нетерпеливо потирал руки.

Молодой экстремал не подозревая, что он дичь и на него кто-то охотится с помощью товарища последний раз проверил - всё ли снаряжение в порядке, после чего перелез ограждение балкона на 25 этаже, распрощался с помогавшим ударом ладони о ладонь друга и сиганул с 75 метровой высоты.

Парнишка благодаря опыту и снаряжению играючи приземлился в пустом квадрате не загруженной транспортом автостоянки. Парашют у любителя острых ощущений был спортивный и манёвренный, а если принять во внимание, что импортный - с учетом наценок и пошлин довольно дорогой.


Вот за этот-то парашют его и попытался словить доморощенный ДНДшник. Увидев , что молодой бейсджампер совершил посадку, тот дал по газам своей автомашины и остановился, когда передние колёса наехали на распластанный на земле купол. На просьбы освободить снаряжение самозванный блюститель порядка ответил, что не съедет до приезда полиции. И, в общем-то, сдержал своё слово.

Приехавшие на вызов полицейские, к удивлению, и вопреки ожиданиям озлобленного "Швондера" парня забирать не стали. Вместо этого, был задержан охотник на парашютистов. А ведь, правда - может дядька себя представлял, спасаясь от рутины жизни, этаким СМЕРШевцем выполнявшим работу по поимке парашютистов - диверсантов? Однако, чтобы там себе ни представлял, дальнейшее было для него чёрным сюрпризом: на него завели административное дело за умышленную порчу чужого имущества и обязали для начала выплатить парню стоимость парашюта , а это ни много ни мало - около ста тысяч рубликов, так как парашют устройство нежное и после того, как попал под колёса, стал для прыжков непригоден.

Видеосюжет конфликта был размещён на Telegram-канае "Темы. Главное (ГлавМедиа)".

Для справки: бейсджампинг — экстремальный вид спорта, что само по себе преступлением не является, в котором используют специальный парашют для прыжков с фиксированных объектов.

Спортсменов называют «бейсджамперами» или «бейсерами». На сегодня бейсджампинг считают наиболее опасным видом прыжков с парашютом и рассматривают как крайне экстремальную разновидность спорта.

Вот так, благодаря играм больших ребят - один временно сделает перерыв в прыжках, а другой оплатит ему новый парашют - дорогая охота в Африку съездить дешевле...

Источник:

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Метки: бейсджампера   видео   имущества   парашют   поймал   порча   хабаровск   штраф   
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Киса Кацман 2 часа назад
Выломайте у автора из клавиатуры "запятую"
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151
Никудатор 15 минут назад
Встретились Биба и Боба...
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507
Влад 19 минут назад
А чё, теперь каждый идиот должен с крыши прыгать с парашютом людям на голову???
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29k
Aleks 37 минут назад
Ничего водила платить не будет, как бы орфографически тупому автору этого не хотелось.
Расстелил парашют на проезжей части и удивляется, что на него наехали.
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14k
Андрей Ватрушкин 40 минут назад
У парашютера сразу нашлись "весомые аргументы" для полиции.
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−44
214
Karinavirus 41 минуту назад
, Видно, что, автор, торопится, вдруг, кто, опередит, и, напишет, первым, о, том, же,
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14k
Андрей Ватрушкин 42 минуты назад
Не словить, а поймать. Едрена вошь.
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27k
Aqueronte 43 минуты назад
Ещё и права отобрать надо, такие неадекваты не должны по улицам на машине ездить, вдруг им опять что-то покажется.
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−44
−3
anton belov Час назад
Ну тупыыыеее (с) Задорнов
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18k
KOSTELLO Час назад
Автор, тебя из СПИД ИНФО уволили?
Судя по крайне похабно-витьеватому стилю описания…..
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214
Karinavirus KOSTELLO 43 минуты назад
Да, манера действительно своеобразная. Про грамотность - вообще умолчу...
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2k
Sergei Ogarkov Час назад
1) Автору стоит повторить пунктуацию.
2) Если у прыгуна не раскроется парашют/будет внезапный порыв ветра, с кого спрашивать за помятый кузов или покалеченных людей, неудачно оказавшихся внизу?
3) Самоуправство до добра не доводит, но потенциально опасные развлечения должны быть в специально отведенных местах.
4) Вы больше поднимайте резонанс, будет вам и запрет.
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2k
Moon24 Час назад
Этому охотнику надо было набить морду и дать ногой по яйцам , забрать парашют и еще раз по яйцам . Просто охамевший выродок без прав и полномочий , таких бить нужно
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29k
Snork Snorkoff Час назад
Всё понятно конечно, но я бы очень не хотел чтобы с моего дома вот такая ерня постоянно прыгала. Который из прыжков будет последним, лишь вопрос времени.
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1k
И так сойдёт Час назад
Пост и правда корявый, особенно по сравнению с источником:
https://www.hab.kp.ru/daily/28359/4507255/https://www.hab.kp.ru/daily/28359/4507255/
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11k
Александр Час назад
Водятел, такой водятел.
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13k
koleos72 Час назад
Ниху...я ни понял! Зачем он на парашют наехал?! Еб...лан!
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16k
SpoiltNail Час назад
Вот интересно, чем мешал прыгун?
Он же не шумит, не с его балкона прыгает, не портит имущества. Я б, наверное, и не заметил, ибо я или на работе, или уставший дома чем-то увлечен: делами, детьми, комп.играми, женой.
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5k
молотый Либентроп Час назад
Лучше бы экстремал в ВДВ служил, чем местных в спальном районе пугал.
Это сейчас сарказм был, есличо!
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18k
Егор 2 часа назад
Что-то подсказывает мне, что здесь явно есть предыстория...
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