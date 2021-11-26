IKEA приняла мебель, купленную почти 60 лет назад

Мужчина умудрился сохранить историческую вещь в отличном состоянии. Холил и лелеял, постоянно протирал пыль, смазывал деревянные детали маслом. «Умасленная» мебель героически перенесла три переезда. А предусмотрительный хозяин сохранил оригинальный рукописный чек, выданный на момент приобретения шкафа.



Этот предмет мебели они выбрали и купили вместе с невестой. Приценивались, приглядывались тщательно, искали долговечную, надежную вещь. И не ошиблись с выбором!



Теперь IKEA оценит раритет, вернувшийся к ней бумерангом. Равно как и другие предметы обстановки, что владельцы привозят в рамках кампании #BuyBackFriday. Дважды счастливые «возвращенцы» могут получить за свои артефакты до 60 процентов от их стоимости. Они будут сразу после оценки выставлены на продажу или сначала подвергнуты реставрации.