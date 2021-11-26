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IKEA приняла мебель, купленную почти 60 лет назад

IKEA приняла мебель, купленную почти 60 лет назад (2 фото)

Автор:
26 ноября 2021 21:27
Сообщество : Истории
Метки: ikea   Стоимость   антиквариат   вернул   раритет   старинный   швед   шкаф   
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Швед купил книжный шкаф в первом магазине сети IKEA в далеком 1965 году. А сейчас сдал его обратно, практически в идеальном состоянии.
В Швеции давно осуществляют акцию #BuyBackFriday. Суть ее в том, чтобы продлевать жизнь качественным вещам и отучать сограждан от избыточного потребления. Зачем приобретать новую мебель и другие вещи, если старые еще могут прослужить? Если не самим хозяевам, так другим людям. Это и практично, и экологично: «рухлядь», она же антиквариат, не пойдет на свалку.

Вот и швед Бенгт решил вернуть в сети IKEA книжный шкаф. Не славянский, а вполне себе местный. Зато куплен был в первом магазине сети еще в 1965 году. То есть, уникальной вещице почти 60 лет! Компания предоставила Ленте.ру соответствующие документы.
Мужчина умудрился сохранить историческую вещь в отличном состоянии. Холил и лелеял, постоянно протирал пыль, смазывал деревянные детали маслом. «Умасленная» мебель героически перенесла три переезда. А предусмотрительный хозяин сохранил оригинальный рукописный чек, выданный на момент приобретения шкафа.

Этот предмет мебели они выбрали и купили вместе с невестой. Приценивались, приглядывались тщательно, искали долговечную, надежную вещь. И не ошиблись с выбором!

Теперь IKEA оценит раритет, вернувшийся к ней бумерангом. Равно как и другие предметы обстановки, что владельцы привозят в рамках кампании #BuyBackFriday. Дважды счастливые «возвращенцы» могут получить за свои артефакты до 60 процентов от их стоимости. Они будут сразу после оценки выставлены на продажу или сначала подвергнуты реставрации.

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Метки: ikea   Стоимость   антиквариат   вернул   раритет   старинный   швед   шкаф   
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7  комментариев
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10k
Джон Уик Час назад
Тогда делали качественно. Просто тогда не было технологий делать не качественно.
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21k
Ватаку Накомоде Минуту назад
Интересно 60 лет назад икеевскую мебель тоже надо было самому собирать? Или эту фишку позже придумали?
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−4
Oleg 39 минут назад
IKEA из Бойцовского клуба
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booz223 47 минут назад
Новость приятная, но на фотке ни разу не книжный шкаф
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pssst 54 минуты назад
Столько натуральной древесины сейчас во всей Икее только вместе с поддонами наберется, сколько на этот шкаф ушло.
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8k
Александр Час назад
"Отучать от избыточного потребления.."
Пчелы против мёда, коровы против молока.
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