IKEA приняла мебель, купленную почти 60 лет назад

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Швед купил книжный шкаф в первом магазине сети IKEA в далеком 1965 году. А сейчас сдал его обратно, практически в идеальном состоянии.
В Швеции давно осуществляют акцию #BuyBackFriday. Суть ее в том, чтобы продлевать жизнь качественным вещам и отучать сограждан от избыточного потребления. Зачем приобретать новую мебель и другие вещи, если старые еще могут прослужить? Если не самим хозяевам, так другим людям. Это и практично, и экологично: «рухлядь», она же антиквариат, не пойдет на свалку.
Вот и швед Бенгт решил вернуть в сети IKEA книжный шкаф. Не славянский, а вполне себе местный. Зато куплен был в первом магазине сети еще в 1965 году. То есть, уникальной вещице почти 60 лет! Компания предоставила Ленте.ру соответствующие документы.
Вот и швед Бенгт решил вернуть в сети IKEA книжный шкаф. Не славянский, а вполне себе местный. Зато куплен был в первом магазине сети еще в 1965 году. То есть, уникальной вещице почти 60 лет! Компания предоставила Ленте.ру соответствующие документы.
Мужчина умудрился сохранить историческую вещь в отличном состоянии. Холил и лелеял, постоянно протирал пыль, смазывал деревянные детали маслом. «Умасленная» мебель героически перенесла три переезда. А предусмотрительный хозяин сохранил оригинальный рукописный чек, выданный на момент приобретения шкафа.
Этот предмет мебели они выбрали и купили вместе с невестой. Приценивались, приглядывались тщательно, искали долговечную, надежную вещь. И не ошиблись с выбором!
Теперь IKEA оценит раритет, вернувшийся к ней бумерангом. Равно как и другие предметы обстановки, что владельцы привозят в рамках кампании #BuyBackFriday. Дважды счастливые «возвращенцы» могут получить за свои артефакты до 60 процентов от их стоимости. Они будут сразу после оценки выставлены на продажу или сначала подвергнуты реставрации.
Этот предмет мебели они выбрали и купили вместе с невестой. Приценивались, приглядывались тщательно, искали долговечную, надежную вещь. И не ошиблись с выбором!
Теперь IKEA оценит раритет, вернувшийся к ней бумерангом. Равно как и другие предметы обстановки, что владельцы привозят в рамках кампании #BuyBackFriday. Дважды счастливые «возвращенцы» могут получить за свои артефакты до 60 процентов от их стоимости. Они будут сразу после оценки выставлены на продажу или сначала подвергнуты реставрации.
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