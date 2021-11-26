«Стрельба, массовая авария и пожар»: в Москве лихач на BMW устроил гонки с сотрудниками ДПС

Нарушитель продолжал удирать даже с пробитыми колёсами. При задержании стражам порядка пришлось подстрелить и его.
Сегодня днём на МКАДе разыгрался настоящий боевик с погоней, стрельбой, пожаром и покорёженными автомобилями. И всё это из-за одного нарушителя на BMW X5, который отказался останавливаться по требованию сотрудников ДПС и попытался от них скрыться.
Владелец немецкого кроссовера съехал на Варшавское шоссе и втопил в сторону Подольска. В ходе погони он столкнул в кювет машину такси, врезался в "Волгу", отчего та вспыхнула, и спровоцировал массовую аварию, в которой пострадало шесть автомобилей.
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Наблюдая за безумствами нарушителя, правоохранители вызвали подкрепление, и вскоре за BMW гнались уже шесть экипажей ДПС.
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Поскольку на требования остановиться нарушитель не реагировал, ДПСникам пришлось стрелять по колёсам автомобиля. Преступник попытался уйти от погони и на голых дисках, но через несколько сотен метров его удалось остановить.
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Бросив машину, водитель BMW попытался убежать по полям, но его остановила пуля. Сейчас нарушитель находится в больнице, его жизни ничего не угрожает
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Сообщается, что автомобиль принадлежит 23-летнему Сергею Новикову. По предварительным данным, полицейские обнаружили в его автомобиле несколько килограммов мефедрона
Последствия устроенной Новиковым аварии:
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UPD: судя по видео задержания, Новиков никуда не убегал и получил сквозное ранение в шею, находясь в автомобиле. Возможно, по полям решил удрать его подельник.
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Так тебе и надо.
Судя по поведению и общей картине, натуральный экстремист.
ПС. Как можно было стрелять по колесам и прострелить шею?
.
я надеялся на иной финал(