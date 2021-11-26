«Стрельба, массовая авария и пожар»: в Москве лихач на BMW устроил гонки с сотрудниками ДПС

Сегодня днём на МКАДе разыгрался настоящий боевик с погоней, стрельбой, пожаром и покорёженными автомобилями. И всё это из-за одного нарушителя на BMW X5, который отказался останавливаться по требованию сотрудников ДПС и попытался от них скрыться.





Владелец немецкого кроссовера съехал на Варшавское шоссе и втопил в сторону Подольска. В ходе погони он столкнул в кювет машину такси, врезался в "Волгу", отчего та вспыхнула, и спровоцировал массовую аварию, в которой пострадало шесть автомобилей.