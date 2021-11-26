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«Стрельба, массовая авария и пожар»: в Москве лихач на BMW устроил гонки с сотрудниками ДПС

«Стрельба, массовая авария и пожар»: в Москве лихач на BMW устроил гонки с сотрудниками ДПС (1 фото + 4 видео)

Автор:
26 ноября 2021 15:36
Сообщество : Криминал
Метки: ДПС   Москва   Погоня   авария   видео   мкад   наркотики   
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Нарушитель продолжал удирать даже с пробитыми колёсами. При задержании стражам порядка пришлось подстрелить и его.

Сегодня днём на МКАДе разыгрался настоящий боевик с погоней, стрельбой, пожаром и покорёженными автомобилями. И всё это из-за одного нарушителя на BMW X5, который отказался останавливаться по требованию сотрудников ДПС и попытался от них скрыться.


Владелец немецкого кроссовера съехал на Варшавское шоссе и втопил в сторону Подольска. В ходе погони он столкнул в кювет машину такси, врезался в "Волгу", отчего та вспыхнула, и спровоцировал массовую аварию, в которой пострадало шесть автомобилей.

Наблюдая за безумствами нарушителя, правоохранители вызвали подкрепление, и вскоре за BMW гнались уже шесть экипажей ДПС.

Поскольку на требования остановиться нарушитель не реагировал, ДПСникам пришлось стрелять по колёсам автомобиля. Преступник попытался уйти от погони и на голых дисках, но через несколько сотен метров его удалось остановить.

Бросив машину, водитель BMW попытался убежать по полям, но его остановила пуля. Сейчас нарушитель находится в больнице, его жизни ничего не угрожает

UPD: судя по видео задержания, Новиков никуда не убегал и получил сквозное ранение в шею, находясь в автомобиле. Возможно, по полям решил удрать его подельник.

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Метки: ДПС   Москва   Погоня   авария   видео   мкад   наркотики   
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1k
superfox47 Час назад
Вначале прочитал 'пришлось пристрелить и его' даже обрадовался
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519
В В П 11 секунд назад
Да у нас тут не Америка. Там его нафаршивали свинцом по самые помидоры. А тут ещё и баланду за наш счёт жрать будет.
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5k
SuperTroll 5 минут назад
Херсе GTA Live
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639
vijilante 14 минут назад
Ишак Семипалатинский.
Так тебе и надо.
Судя по поведению и общей картине, натуральный экстремист.
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386
Максим Максимов 18 минут назад
таких "наркокурьеров" надо мочить на месте , закачивая воздух в вену
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430
Алексей Ц 18 минут назад
а почему доблестная полиция, призванная нас защищать, следуя на нескольких авто параллельно курсу нарушителя не пыталась, спасая граждан заблокировать его своими машинами. у пендосов красиво на видео получается.
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12k
Bill 20 минут назад
Нацинальность Сергея Новикова уже установили?
ПС. Как можно было стрелять по колесам и прострелить шею?
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816
Карл Такойто 24 минуты назад
Во всё этом напрягает только одно,почему в РФ полиция не может работать так же?) Они свои машины берегут, кенгурятников у них тоже не установленно
Что по итогу? Они ему прострелили переднее колесо и ехали сзади терпеливо ждали пока у него диск сточиться или он куда нибудь впилится. За это время это устроил полный хаш,побил десятки машин что то даже загорелось. Зато бампера на машинах полиции целые

Ссылка youtu.be
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16k
ЦСКА Полчаса назад
Увесистый мешочек! 25,30,35 в зоне отметит...Сам свою судьбу выбрал!
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12k
Евгений 40 минут назад
Я понимаю мораторий на смертную казнь, всё такое - но могли бы и ё*нуть при попытке к бегству. Несколько килограмм наркоты - это ж сколько загубленных жизней?
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124
Twik Евгений Полчаса назад
так не знали же еще, что наркота в машине
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−10
опарыш рыгорыч 41 минуту назад
улыбнула калорадская ленточка
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386
Максим Максимов опарыш рыгорыч 19 минут назад
улыбнула? Сходи - БЛЕВАНИ
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1k
Антон Штопаный 50 минут назад
Ну если он действительно вёз с собой "в особо крупном размере", за что срока от 10ки начинаются, тот это был его последний шанс. И скинуть такую партию не скинешь, так как за такое, владелец товара заочно приговорит к наказанию , на которое у нас мораторий.
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7k
KarabasBarabas 51 минуту назад
За несколько килограммов ему сейчас лет 15 накинут, на подумать.
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3k
Дмитрий 53 минуты назад
А ведь могли бы и сократить популяцию "толбообов"! Так сказать "кара могла наступить здесь и сейчас"!
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−2
Александр Выграненко 54 минуты назад
На первом видео Дроздов комментирует)
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4k
alex 56 минут назад
опять бородатый упоротый баран, чью национальность нельзя называть?
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1k
Алксандр Шевченко 57 минут назад
За наркотики, пристрелить нужно было, тварь.
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19k
иванов дмитрий 59 минут назад
Сейчас нарушитель находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.
.
я надеялся на иной финал(
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37k
Alex Час назад
Ставлю все деньги на черное
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22k
Сибиряк Час назад
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8k
кот базилий Час назад
Ставил на черное - ошибся?
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