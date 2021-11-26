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Комментарии в разных группах к постам

Комментарии в разных группах к постам (30 фото)

Автор:
26 ноября 2021 13:09
Метки: Юмор   комментарии   приколы   
4982
30
Комментарии в разных группах к постам, которые вызвали улыбку.
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Метки: Юмор   комментарии   приколы   
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20  комментариев
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14k
Nikita 9 часов назад

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Когда сталкиваешься с этим в первый раз
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13k
_delphin_ 2 часа назад
Комментарий к фото
Я как-то "соблазнил" королеву, потому что пока все за нее бились я свет в "замок" проводил и вообще вообще: завхоз-управленец любого замка имел в этом замке всё, что хотел))))
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13k
_delphin_ 2 часа назад
Комментарий к фото
Объемные лучше бы работали.
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13k
_delphin_ 2 часа назад
Комментарий к фото
это уже 2022 будет
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13k
_delphin_ 2 часа назад
Комментарий к фото
Крабовый мы тоже делаем. Только не так, как студенты - роллы с мазиком, а крабы и креветки (в этом году крабов не будет - не миллионер. А не, не миллиардер - миллион сейчас может быть у каждого))).
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13k
_delphin_ 2 часа назад
Комментарий к фото
Покажите мне, кто из тех, кто слушал Сектор, плесень, Мальчишник/Дубовый Гаай, а так же АК, Nau, Крем, Пикник и прочих слушает это Моргоштейна? Я, правда, не слышал ни разу, но примерный посыл его текстов представляю по публикациям в сети. Вообще не то, что нужно нам.
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19k
Will2006 4 часа назад
Люди, подскажите адрес, для друга прошу!

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22k
Сибиряк 7 часов назад
А водка - скорая медицинская помощь.
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21k
Андрей Иванов 9 часов назад
Сколько раз можно согласиться?
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1k
Анна Анна 10 часов назад
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1k
Анна Анна 10 часов назад
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1k
Анна Анна 10 часов назад
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