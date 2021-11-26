Чистота по сходной цене: современный робот-пылесос, который всем по карману

Комменты и диалоги из соцсетей: новая порция юмора и интересных наблюдений

20+ интересных комментариев и диалогов из соцсетей для хорошего настроения

"Поставь болгарскую клавиатуру и охреней!": улетные комментарии от пользователей Сети

25+ диалогов и комментариев для хорошего настроения

В аду есть отдельный котел для фотографирующих монитор: улетные комменты и диалоги от юмористов Сети