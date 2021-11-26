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То, что неизбежно, не может быть неразумно: тест по фильму "Звёздный путь", 2009 г

То, что неизбежно, не может быть неразумно: тест по фильму "Звёздный путь", 2009 г

Автор:
26 ноября 2021 10:46
Сообщество : Кино
Метки: Звёздный Путь   Тесты   кинотесты   стартрек   тест   тесты по вселенной Звёздного пути   
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В 2009 году произошёл перезапуск киновселенной Звёздного пути. Опять. Насколько хорошо вы знаете этот мир?
В честь чьего отца назвали Джеймса Кирка?
В честь чьего отца назвали Джеймса Кирка?
Отца матери
Отца отца (как бы глупо это ни звучало)
За что юный Спок избил более старшего вулканца?
За что юный Спок избил более старшего вулканца?
Из-за его повышенной агрессивности
Они отобрали еду у Спока
Подростки задирали его и оскорбили мать Спока
Что такое колинар?
Что такое колинар?
Вулканский алкогольный напиток
Ритуал отказа от эмоций
Альтернативное название Красной материи
Что это за дяденька с явными признаками вырождения?
Что это за дяденька с явными признаками вырождения?
Капитан Тиберий
Капитан Нерон
Капитан Клавдий
Каким образом Кирк прошёл тест-симулятор для капитанов под названием Кобаяси Мару
Каким образом Кирк прошёл тест-симулятор для капитанов под названием Кобаяси Мару
Джеймс Кирк взломал тест
Джеймс Кирк таким образом рассчитал всё, что смог пройти его
Джеймс Кирк смог пройти тест, поскольку использовал 92 попытки
Что это за парень такой гениальной наружности?
Что это за парень такой гениальной наружности?
Игорь Тургенев
Павел Чехов
Феликс Достоевский
Это мать Спока. Почему у неё такой очумелый вид?
Это мать Спока. Почему у неё такой очумелый вид?
Она увидела буровую установку ромулан
Она увидела Леонида Якубовича без усов
Она впервые увидела гигантскую пиццу на орбите планеты
Что это за два вулканца?
Что это за два вулканца?
Два Кирка: один из настоящего, другой из будущего
Два Спока: один из настоящего, другой из будущего
Это Спок и отец Спока (Сарек)

Вы правильно ответили на 0 вопросов из 8, осталось 8 вопросов.

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Метки: Звёздный Путь   Тесты   кинотесты   стартрек   тест   тесты по вселенной Звёздного пути   
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Игорь Михайлов 52 минуты назад
То, что неизбежно, не может быть неразумно: тест по фильму "Звёздный путь", 2009 гПосмотреть
То, что неизбежно, не может быть неразумно: тест по фильму "Звёздный путь", 2009 г
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40k
dima423 Час назад
фильм не смотрел но на 4 вопроса ответил правильно)))
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