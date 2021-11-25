Самые яркие типажи: как за сотню лет изменились герои кино

Криминальная драмма привлекает людей не только потому, что большинству этот мир недоступен (и слава богу). Еще зрители смотрят эти фильмы по той причине, что антигерои смелые, бросают вызов системы и готовы нарушать ее законы.

Это эдакие представители хищнического капитализма, когда герой за деньги продаст душу. Ну и конечно, это призыв к справедливости: да, эти люди были сказочно богаты. Но в итоге большинство из них вмиг теряют все.