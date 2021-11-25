Самые яркие типажи: как за сотню лет изменились герои кино

«Из всех искусств для нас важнейшим является кино», - завещал дедушка Ленин. Но ведь и кино за последнюю сотню лет значительно шагнуло вперед. Давайте посмотрим, как изменились классические типажи героев художественных лент.
Femme fatale
Эта роковая женщина была эталоном красоты в 20-е годы прошлого века: неизменно худая, порой даже болезненно, с тонкими бровями и яркими губами. Чаще всего она появлялась в первых хоррорах, но позже перекочевала в нуар. Кожа у нее аристократически белоснежная, а при походке она вальяжно покачивает бедрами.
Именно таких героинь любили показывать в своих фильмах показывали режиссеры культового нуара. Все-таки, роковая женщина, как правило, связана с криминалом, и очень плотно. Ну или она является воплощением порока и страсти, тогда как главный герой – высокоморальный человек.
Интересно, что в конечном счете эти «плохие девочки» в конце концов становятся просто сильными героинями. Если раньше они становились причиной падения мужчины в лапы порока, то теперь они скорее не зависящие от мужчин красотки с волевым характером.
Интересно и то, что теперь роковые женщины не обязательно несут в себе негативную коннотацию. «Да, я сильная, да, я могу быть связана с криминалом, но черт возьми, я делаю свою работу!», -- говорят такие героини.
Плюс ко всему, теперь эти женщины не совсем соответствуют тем изначальным параметрам, которые в них вкладывали в 20-е. Эти дамы могут иметь формы, не обязательно белокожи и с ярким макияжем. Даже Дита фон Тис, королева бурлеска, обладает пышными формами, хоть и использует яркий макияж и укладку в стиле нуаровских героинь.
Padrino
Это архетип босса криминальной структуры, как правило, глава итальянских мафиози. Криминал в принципе занимает свое определенное место в кинематографе: это и мафиози, и бутлегеры, и наркобароны.
И если сначала это были жесткие мафиози с непоколебимым стержнем внутри, то теперь это такие же люди. С проблемами, неудачами, и какой-то понятной каждому человеческой сущностью.
Криминальная драмма привлекает людей не только потому, что большинству этот мир недоступен (и слава богу). Еще зрители смотрят эти фильмы по той причине, что антигерои смелые, бросают вызов системы и готовы нарушать ее законы.
Это эдакие представители хищнического капитализма, когда герой за деньги продаст душу. Ну и конечно, это призыв к справедливости: да, эти люди были сказочно богаты. Но в итоге большинство из них вмиг теряют все.
Ковбои
Эти герои привлекали тем, что они – образцы мужественности. Изначально вестерны появились в голливуде задолго до Клинта Иствуда, и обладали высокоморальными ценностями.
И вестерны – это тот жанр, который и сам неплохо изменился за последние 80 лет с начала своего существования. Вестерн переживал и упадок, и новую волну популярности, и в итоге стал культовым жанром.
Были и дешевые спагетти-вестерны, где ковбой следует практически самурайскому кодексу: нет цели, есть только путь. Как, например, герой знаменитой трилогии, воплощенный Иствудом.
Сейчас, в целом, вестерны тоже имеют место под солнцем. Правда, героям в них тоже все еще дозволено многое, но это все же современное осмысление, где положительных героев нет.
Хедлайнером жанра выступает Квентин Тарантино. В той или иной степени все его герои – ковбои. Даже в «Однажды в… Голливуде» он как бы показывает нам сразу два вестерна в одном: где один герой переживает множество травм, ломается и в итоге меняется (как в классическом американском вестерне), а его компаньон просто делает, что нужно. Потому что его, в принципе, ничего не держит. Ему платят – он работает. Это сочетание как бы заставляет задуматься: ты смотришь спагетти-вестерн (дешевый фильм, снятый где-то в Италии) или же классическую ковбойскую драму?
Самурай
С момента вторжения японской культуры в 50-е годы в США этот архетип прочно влился в американскую культуру. Необычные пейзажи, иная культура и другие особенности делали эти фильмы особенно просматриваемыми. Яркий пример – фильм Акиры Куросавы «Семь самураев».
Ко всему прочему, этот герой несет справедливость. Чем-то он даже похож на ковбоя, такого любимого зрителем.
И конечно, этот архетип перекочевал в голливудское кино. Ярким примером служит герой Киану Ривза в «47 ронинах».
Шпион
Этот жанр зародился в Британии. Именно там и зародилась Бондиана. А причиной послужила Холодная война и множество агентов разведки, разбросанных по всему миру. Тут и там появлялись джентльмены в костюмах, обожаемые не только женщинами, но и всеми зрителями сразу.
Эти герои на благо страны появляются в множестве стран и с неизменным жизнелюбием, юмором и самоотверженностью исполняют задания своего правительства.
Правда, со временем они все же меняются. Теперь они задумываются: а так ли правы их руководители в костюмах?
Последним примером шпионского экшна, произведенного не в Британии, стал нолановский «Довод». Здесь герой переживает потрясения, узнает что-то новое для себя и в итоге… Сам основывает свою организацию. Такого Бонду и не снилось.
Последняя выжившая
Это героиня классических хорроров. Эта девушка, в основном, выживает в самых трудных ситуациях, когда другие оказываются «наказаны» маньяком.
А все потому, что эта героиня чиста душой. Она является этаким моральным ориентиром. Все остальные герои занимаются сексом, распивают алкоголь, неверны партнерам. А эта девушка так и остается невинной, и потому и выживает.
Нетипичным примером выжившей можно считать и героиню культового «Сияния». Она мать, верная своему мужу и готовая ради него терпеть многое. Она простила его пьянство, терпит его стремления и даже едет к черту на куличики, лишь бы он мог работать. Да и курить она начала, в общем-то, из-за него. Неудивительно, что она выживает после того, как он продал душу.
Маньяк
Этот тип тоже пришел к нам из хороров. Там безжалостный убийца следует за своими жертвами и неизменно выходит победителем.
А все потому, что для большинства киношников прототипом стал Чарли Мэнсон, хладнокровно расправившийся с невинными людьми (не сам, чужими руками). Да и в принципе то время для Америки было неспокойным: множество убийц тут и там расхаживают в поисках жертв.
Но со временем история все же дала оборот. Теперь режиссеры показывают и обратную сторону: как убийца стал таким? Что его к этому привело и почему он встал на скользкую дорожку?
Супергерой
Люди всегда хотели обладать чем-то большим, чем просто возможностью ходить, мыслить и говорить. И поэтому-то и появились этакие борцы с преступностью, которые могут пережить, казалось бы, все.
Изначально герои комиксов, со временем они проникли в массовую культуру настолько плотно, насколько это вообще возможно.
В итоге эти герои тоже пережили свою эволюцию: всегда ли они герои? И так ли они правы, следуя собственным моральным убеждениям? В конце концов, ведь они тоже люди и им свойственно ошибаться.
Здесь показательны и антигерои, в последнее время заполонившие кинотеатры. Тот же «Джокер» с Хоакином Фениксом показывает нам, что, собственно, и главный злодей всех времен не всегда был таким. И следует он собственным моральным ориентирам.
В любом случае, героев много, и со временем все они становятся чем-то вроде архетипов. Тут и там мы видим и героев, и антигероев, и женщин-вамп, и ковбоев, и самураев. Различие в том, что все они в конечном счете переживают собственную эволюцию, чтобы следовать законам времени.
Источник:
- Фрэнк Синатра и его связь с преступным миром Америки
- Художник DC Comics покинул должность из-за Супермена-бисексуала
- Кто стал прототипами персонажей Диснея?
- Как мафия проворачивает свои дела: чем живут современные мафиози
- Деликатес Мафиози, который в Италии под запретом
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