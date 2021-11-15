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Фрэнк Синатра и его связь с преступным миром Америки

Фрэнк Синатра и его связь с преступным миром Америки (7 фото)

Автор:
15 ноября 2021 15:39
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Синатра   гипотезы   зарубежные звезды   криминал   мафия   факты   фрэнк синатра   шоу бизнес   
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Фрэнк Синатра известен многими вещами: певческим талантом, участием в музыкальной группе Rat Pack ("Крысиная стая"), двумя премиями Киноакадемии - гуманитарной наградой имени Джина Хершолта и "Оскаром" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме 1953 года "Отныне и во веки веков". А также своими связями с мафией, о чем он не очень-то любил распространяться.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Синатра   гипотезы   зарубежные звезды   криминал   мафия   факты   фрэнк синатра   шоу бизнес   
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4  комментария
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121k
DeOrio 2 часа назад
Шоу-бизнес = деньги, Большой шоу-бизнес = большие деньги, большие деньги = мафия, так уж заведено.
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7k
Фobosgrunt Час назад
Сразу вспомнилось недавно выложенное фото " Круг и поклонники".
Хотя Синатра, конечно, не сравнимый с ним уровень, скорее наверное, как Магомаев для СССР.
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1k
Анна Анна Час назад

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30k
Седой 2 часа назад
Можно подумать что это чуждо другим странам...
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