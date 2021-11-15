Фрэнк Синатра и его связь с преступным миром Америки

Фрэнку Синатре было не по душе то, что в книге Марио Пьюзо "Крестный отец" выведен персонаж, который якобы был списан с него. Речь о певце Джонни Фонтейне, персонаже, связи которого с мафией очевидны и в книге, и в фильме. В разговоре с New York Magazine в 1972 году Пьюзо рассказал, что Синатра очень ругал его за книгу и даже сказал, что будь он помоложе, то избил бы его.



"Что было больно, так это то, что он, северный итальянец, угрожал мне, южному итальянцу, физическим насилием, - сказал Пьюзо. - Это примерно как если бы Эйнштейн направил нож на Аль Капоне. Этого просто не могло бы случиться. Северные итальянцы никогда не связываются с южными итальянцами - могут только посадить их в тюрьму или депортировать на какой-нибудь необитаемый остров".