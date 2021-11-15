Фрэнк Синатра и его связь с преступным миром Америки

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Фрэнк Синатра известен многими вещами: певческим талантом, участием в музыкальной группе Rat Pack ("Крысиная стая"), двумя премиями Киноакадемии - гуманитарной наградой имени Джина Хершолта и "Оскаром" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме 1953 года "Отныне и во веки веков". А также своими связями с мафией, о чем он не очень-то любил распространяться.
Всё началось с его семьи - дядя певца Боб Гараванте был связан с преступным кланом Дженовезе. И хотя это не оказалось прямого влияния на дальнейшую деятельность Синатры и не сделало его преступником, он явно много знал об этом мире и о том, как себя следует в нем вести.
Во время своего восхождения к славе и уже позже, когда он стал главным продуктом Голливуда, Синатра сблизился с другими мафиози, в том числе с Бенджамином "Багси" Сигелом и Чарльзом "Лаки" Лучано. Большинство из тех, с кем он общался, разделяли его любовь к женщинам, азартным играм и деньгам, и все они часто встречались после наступления темноты в ночных клубах и казино.
Во время своего восхождения к славе и уже позже, когда он стал главным продуктом Голливуда, Синатра сблизился с другими мафиози, в том числе с Бенджамином "Багси" Сигелом и Чарльзом "Лаки" Лучано. Большинство из тех, с кем он общался, разделяли его любовь к женщинам, азартным играм и деньгам, и все они часто встречались после наступления темноты в ночных клубах и казино.
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Фрэнк Синатра, 1946 год
В беседе с изданием Page Six бывший гастрольный менеджер Синатры Тони Опедисано рассказал, что гангстеры соперничали за внимание певца:
"Эти парни стремились находиться в ближайшем окружении Фрэнка, и он изо всех сил старался сделать так, чтобы и не обидеть их, и не подпустить слишком близко. А то некоторые, знаете, могли переусердствовать. Дружеское общение с некоторыми из них продолжалось годами и они пытались делать для Фрэнка то, чего он никогда и не просил. Он говорил: «Если эти парни действительно хотят сделать мне одолжение, я бы хотел, чтобы они перестали делать мне одолжение!»".
"Эти парни стремились находиться в ближайшем окружении Фрэнка, и он изо всех сил старался сделать так, чтобы и не обидеть их, и не подпустить слишком близко. А то некоторые, знаете, могли переусердствовать. Дружеское общение с некоторыми из них продолжалось годами и они пытались делать для Фрэнка то, чего он никогда и не просил. Он говорил: «Если эти парни действительно хотят сделать мне одолжение, я бы хотел, чтобы они перестали делать мне одолжение!»".
Снимок Синатры после ареста и обвинения в отношениях с замужней женщиной в Нью-Джерси, 1938 год
"Тони, я не понимаю, - говорил он своему гастрольному менеджеру. - Если бы все ночные клубы принадлежали кардиналам и монсеньорам, я бы, наверное, проводил время с кардиналами и монсеньорами, но это не делает меня кардиналом или монсеньором. Равно как и работа в клубе, которым владеют гангстеры, не делает меня одним из них".
Однако это заявление не объясняло, почему он так часто фотографировался с известными мафиози. Он утверждал, что делает это из элементарной вежливости, что так воспитан, и что если мужчина протягивает ему руку для рукопожатия, он не видит причины прежде поинтересоваться, как и чем этот мужчина зарабатывает на жизнь.
Однако это заявление не объясняло, почему он так часто фотографировался с известными мафиози. Он утверждал, что делает это из элементарной вежливости, что так воспитан, и что если мужчина протягивает ему руку для рукопожатия, он не видит причины прежде поинтересоваться, как и чем этот мужчина зарабатывает на жизнь.
Аль Мартино в роли Джонни Фонтейна в фильме "Крестный отец", 1972 г.
Фрэнку Синатре было не по душе то, что в книге Марио Пьюзо "Крестный отец" выведен персонаж, который якобы был списан с него. Речь о певце Джонни Фонтейне, персонаже, связи которого с мафией очевидны и в книге, и в фильме. В разговоре с New York Magazine в 1972 году Пьюзо рассказал, что Синатра очень ругал его за книгу и даже сказал, что будь он помоложе, то избил бы его.
"Что было больно, так это то, что он, северный итальянец, угрожал мне, южному итальянцу, физическим насилием, - сказал Пьюзо. - Это примерно как если бы Эйнштейн направил нож на Аль Капоне. Этого просто не могло бы случиться. Северные итальянцы никогда не связываются с южными итальянцами - могут только посадить их в тюрьму или депортировать на какой-нибудь необитаемый остров".
"Что было больно, так это то, что он, северный итальянец, угрожал мне, южному итальянцу, физическим насилием, - сказал Пьюзо. - Это примерно как если бы Эйнштейн направил нож на Аль Капоне. Этого просто не могло бы случиться. Северные итальянцы никогда не связываются с южными итальянцами - могут только посадить их в тюрьму или депортировать на какой-нибудь необитаемый остров".
Синатра и Джон Ф. Кеннеди в отеле The Sands в Лас-Вегасе, февраль 1960 года
Что бы там ни утверждал Синатра об отсутствии личных связей с мафией, ФБР ему не верило. Правительственная организация провела 40 лет, ведя слежку за певцом и накопив тысячи страниц, документирующих его передвижения, дружеские отношения и все остальное.
Несмотря на отсутствие явных доказательств того, что Синатра сам был членом мафии, ФБР зафиксировало многочисленные встречи и взаимодействия между ним и некоторыми громкими именами в преступном мире. Чего стоит одна дружба с боссом чикагской мафии Сэмом Джианканой! По словам его дочери Тины, Синатра познакомил Джона Ф. Кеннеди с девушкой Джианканы, Джудит Кэмпбелл Экснер, которая якобы служила связующим звеном между президентом и Джианканой во время разработки заговора с целью убийства Фиделя Кастро.
Также в файлах ФБР были сообщения о подарках, полученных Синатрой от Джозефа и Чарльза Фишетти, двоюродных братьев босса мафии Аль Капоне, а также о его выступлении на свадьбе дочери босса филадельфийской мафии Анхеля Бруно. Есть даже документация, показывающая, что мафия использовала свое влияние и надавила на нужных людей, чтобы в 1951 году помочь Синатре разорвать контракт, который его не устраивал.
Несмотря на отсутствие явных доказательств того, что Синатра сам был членом мафии, ФБР зафиксировало многочисленные встречи и взаимодействия между ним и некоторыми громкими именами в преступном мире. Чего стоит одна дружба с боссом чикагской мафии Сэмом Джианканой! По словам его дочери Тины, Синатра познакомил Джона Ф. Кеннеди с девушкой Джианканы, Джудит Кэмпбелл Экснер, которая якобы служила связующим звеном между президентом и Джианканой во время разработки заговора с целью убийства Фиделя Кастро.
Также в файлах ФБР были сообщения о подарках, полученных Синатрой от Джозефа и Чарльза Фишетти, двоюродных братьев босса мафии Аль Капоне, а также о его выступлении на свадьбе дочери босса филадельфийской мафии Анхеля Бруно. Есть даже документация, показывающая, что мафия использовала свое влияние и надавила на нужных людей, чтобы в 1951 году помочь Синатре разорвать контракт, который его не устраивал.
Фрэнк Синатра, 1955 год
Последний примечательный инцидент произошел, когда агенты ФБР наблюдали за встречей Синатры с детройтскими гангстерами Вито и Энтони Джакалоне. "Несколько раз в год мы наблюдали за тем, как Джакалоне едут в аэропорт, чтобы встретить Синатру, - сказал агент на пенсии Сэм Руффино в интервью писателю Скотту М. Бернстайну. - Они проводили выходные вместе, общаясь до и после его концертов... Почти каждую ночь они закрывали заведение. И он не извинялся за это".
"Это были его друзья, - добавил он. - Тот факт, что они были известными бандитами и убийцами, не имел для него никакого значения. Ему было все равно, он собирался гулять и развлекаться с теми, с кем хотел гулять и развлекаться".
"Это были его друзья, - добавил он. - Тот факт, что они были известными бандитами и убийцами, не имел для него никакого значения. Ему было все равно, он собирался гулять и развлекаться с теми, с кем хотел гулять и развлекаться".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Хотя Синатра, конечно, не сравнимый с ним уровень, скорее наверное, как Магомаев для СССР.