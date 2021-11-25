Игрушки из картофеля: 15 иллюстраций из советской книги

Сегодня мы часто говорим о том, что современные дети слишком избалованы, у них просто огромное количество игрушек, либо одна любимая, с которой они не расстаются, ― планшет. Увы, в прошлом такой роскоши не было, дети довольствовались тем, что у них было. Например, картофелем.

Книга с иллюстрациями А. Федулова вышла в 1931 году. Она предлагает детям сделать игрушки из самых доступных материалов, а именно ― из обычного картофеля. Тут вам и развитие фантазии, и навык работы ножом, и трудолюбие: сколько всего можно извлечь из полезного занятия. Это позже советские мальчишки будут собирать коллекции игрушечных автомобилей, а в 1930-х годах машинки могли собрать из картофеля. В конце книги есть аннотация, где Федулов предлагает подобрать картофелины необходимого размера, а соединить их обычными спичками или палочками. В общем, смотрим и удивляемся фантазии и находчивости автора.

Всего у Федулова вышло две книжки, первая из них ― «Игрушки картошки»