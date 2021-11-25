Игрушки из картофеля: 15 иллюстраций из советской книги

Игрушки из картошки ― именно так в начале 1930-х годов предлагали развлекаться детям.
Сегодня мы часто говорим о том, что современные дети слишком избалованы, у них просто огромное количество игрушек, либо одна любимая, с которой они не расстаются, ― планшет. Увы, в прошлом такой роскоши не было, дети довольствовались тем, что у них было. Например, картофелем.
Книга с иллюстрациями А. Федулова вышла в 1931 году. Она предлагает детям сделать игрушки из самых доступных материалов, а именно ― из обычного картофеля. Тут вам и развитие фантазии, и навык работы ножом, и трудолюбие: сколько всего можно извлечь из полезного занятия. Это позже советские мальчишки будут собирать коллекции игрушечных автомобилей, а в 1930-х годах машинки могли собрать из картофеля. В конце книги есть аннотация, где Федулов предлагает подобрать картофелины необходимого размера, а соединить их обычными спичками или палочками. В общем, смотрим и удивляемся фантазии и находчивости автора.
Всего у Федулова вышло две книжки, первая из них ― «Игрушки картошки»
Самовар из картошки
Картофельный человек на картофельном коне
А вот и собака возле своей будки: все сделано из картофеля
Согласно инструкции, необходимо было выбрать картофелины подходящего размера
Затем их надо было помыть, разрезать и выдолбить в них отверстия перочинным ножом
Даже удивительно, сколько идей было у автора
А вот и вторая книга ― «Самоделка скороспелка»
В книгах было по девять страниц
А в конце был текст с инструкцией
Картофельный человек катит тележку, возможно, он собрался копать картошку
А как вам слон из картошки?
Идеи из этой книжки можно взять на вооружение и сегодня
Все же делают осенние поделки в детском саду и школе
Так что Федулов смотрел в будущее, придумывая своих картофелечеловеков
Источник:
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