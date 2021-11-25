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Игрушки из картофеля: 15 иллюстраций из советской книги

Игрушки из картофеля: 15 иллюстраций из советской книги (16 фото)

Автор:
25 ноября 2021 09:12
Сообщество : Юмор
Метки: Игрушки из картошки   забавно   игрушки   картошка   сделай сам   фото   
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Игрушки из картошки ― именно так в начале 1930-х годов предлагали развлекаться детям.

Сегодня мы часто говорим о том, что современные дети слишком избалованы, у них просто огромное количество игрушек, либо одна любимая, с которой они не расстаются, ― планшет. Увы, в прошлом такой роскоши не было, дети довольствовались тем, что у них было. Например, картофелем.


Книга с иллюстрациями А. Федулова вышла в 1931 году. Она предлагает детям сделать игрушки из самых доступных материалов, а именно ― из обычного картофеля. Тут вам и развитие фантазии, и навык работы ножом, и трудолюбие: сколько всего можно извлечь из полезного занятия. Это позже советские мальчишки будут собирать коллекции игрушечных автомобилей, а в 1930-х годах машинки могли собрать из картофеля. В конце книги есть аннотация, где Федулов предлагает подобрать картофелины необходимого размера, а соединить их обычными спичками или палочками. В общем, смотрим и удивляемся фантазии и находчивости автора.


Всего у Федулова вышло две книжки, первая из них ― «Игрушки картошки»

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Самовар из картошки

Картофельный человек на картофельном коне

А вот и собака возле своей будки: все сделано из картофеля

Согласно инструкции, необходимо было выбрать картофелины подходящего размера

Затем их надо было помыть, разрезать и выдолбить в них отверстия перочинным ножом

Даже удивительно, сколько идей было у автора

А вот и вторая книга ― «Самоделка скороспелка»

В книгах было по девять страниц

А в конце был текст с инструкцией

Картофельный человек катит тележку, возможно, он собрался копать картошку

А как вам слон из картошки?

Идеи из этой книжки можно взять на вооружение и сегодня

Все же делают осенние поделки в детском саду и школе

Так что Федулов смотрел в будущее, придумывая своих картофелечеловеков

Источник:

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Метки: Игрушки из картошки   забавно   игрушки   картошка   сделай сам   фото   
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Сибиряк 50 минут назад
Дорогие игрушки
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Демон 58 секунд назад
Сколько тебе повторять?
Не играй с едой!!!
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