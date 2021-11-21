Они там совсем «тю-тю»? Сумасшедшие японские шоу

В погоне за зрительским «ВАУ» телевизионщики идут на очень многое. Поверьте, наши шоу ничто по сравнению с японскими. Страна Восходящего Солнца выпускает совершенно сумасшедшие телевизионные программы, которые будут в сегодняшней подборке.
Название говорит само за себя. Однако не все так просто. Участникам завязывают глаза, ставят стул в большом помещении, и он его ищет. Тупо, не правда ли? Но из-за постоянных падений участников, японцам, видимо, зашло.
«Нападение ящера»
Источник:
Да, видео только такого качества. В шоу принимают участие несколько девушек. И, казалось бы, все обычно – ну выполняют они конкурсы один за одним. Но в одном из конкурсов к их лбу прикрепляют здоровенный кусок свиной отбивной и выпускают голодного варана. Побеждает та
, кто не сдохнет, к которой варан подойдет ближе всего.
Тут главное не засмеяться, иначе толстая палка приземлится на твою пятую точку. Суть в том, что одни участники разыгрывают смешную сценку и шутят, а другие в закрытой комнате не должны засмеяться.
«AKBingo»
Источник:
Конкурсы там разные и интересные. Как пример, в одном из выпусков, участницы должны были «передуть таракана». Для этого взяли длинную прозрачную трубку, посередине положили дохлого таракана, и заставили девушек дуть изо всех сил в трубу. Кто слабее дует – тому таракан влетает в рот.
Уже неприятно, не правда ли? А еще в правилах конкурса прописано: проигравший должен прожевать таракана, а потом съесть? Мерзко? Зато какие рейтинги!
Sokkuri Sweets ("Сладость или не сладость" или "Конфета или не конфета")
Источник:
Продюсеры этого шоу придумали самый оригинальный способ скормить знаменитостям хоть дверную ручку. Идея проста: участниками дают либо конфету, похожую на что угодно, либо что угодно, похожее на конфету. Участники должны угадать, съедобно это или нет? Если ошибаешься – жуешь не сладость, а, например, туфлю.
«Tore!»
Источник:
Одно из самых жутких шоу, наш «Форд Боярд» по уровню страшных заданий и рядом не стоит. Например, как вам конкурс, когда вам надо отвечать на вопросы, и в это время вас заворачивают в мумию? Не ответишь – отправляешься в саркофаг. Или тебе задают вопрос, пока ты стоишь на платформе. Если отвечаешь неправильно, или не отвечаешь, то платформа начинает уменьшаться и по итогу игрок падает в темную пропасть.
В общем суть шоу в чем. Три девушки оголяют свои ягодицы и становятся так, чтобы закрепить их в специальной картонной коробке. Их мужья подходят к ним сзади и, не видя их лиц, вставляют по очереди свои причиндалы в каждую из них. Считается, что по-настоящему любящий муж таким образом узнает свою жену.
«Sing What Happens»
Источник:
Японцы обожают караоке. В этом шоу мужчина должен петь песню, пока красивая модель его ублажает. При этом он должен закончить песню с более-менее адекватным лицом и не потеряв самообладание. В ином случает 1 миллион йен пройдет мимо него. К сожалению (или к счастью), полного выпуска в русском сегменте не найти.
Источник:
- Зачем японцы везде расставляют соль в мисках?
- История, рекорды и космос: интересные факты о бумажных самолетах
- "Россия - страна красивых женщин и некрасивых мужчин" - считает японец, который долго искал русскую жену
- Как японцы украшают свои велосипеды
- Японцы выбрали свою участницу для конкурса красоты "Мисс Бум-Бум"
Понравилось30