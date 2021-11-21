FISHKINET
Сообщество Юмор 13254 поста • 2758 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Они там совсем «тю-тю»? Сумасшедшие японские шоу

Они там совсем «тю-тю»? Сумасшедшие японские шоу (9 фото + 5 видео)

Автор:
21 ноября 2021 18:33
Сообщество : Юмор
Метки: Япония   сумасшедшие шоу   шоу   японские шоу   
1425
9
5

В погоне за зрительским «ВАУ» телевизионщики идут на очень многое. Поверьте, наши шоу ничто по сравнению с японскими. Страна Восходящего Солнца выпускает совершенно сумасшедшие телевизионные программы, которые будут в сегодняшней подборке.

Название говорит само за себя. Однако не все так просто. Участникам завязывают глаза, ставят стул в большом помещении, и он его ищет. Тупо, не правда ли? Но из-за постоянных падений участников, японцам, видимо, зашло.


«Нападение ящера»


Да, видео только такого качества. В шоу принимают участие несколько девушек. И, казалось бы, все обычно – ну выполняют они конкурсы один за одним. Но в одном из конкурсов к их лбу прикрепляют здоровенный кусок свиной отбивной и выпускают голодного варана. Побеждает та, кто не сдохнет, к которой варан подойдет ближе всего.

Тут главное не засмеяться, иначе толстая палка приземлится на твою пятую точку. Суть в том, что одни участники разыгрывают смешную сценку и шутят, а другие в закрытой комнате не должны засмеяться.

Конкурсы там разные и интересные. Как пример, в одном из выпусков, участницы должны были «передуть таракана». Для этого взяли длинную прозрачную трубку, посередине положили дохлого таракана, и заставили девушек дуть изо всех сил в трубу. Кто слабее дует – тому таракан влетает в рот.


Уже неприятно, не правда ли? А еще в правилах конкурса прописано: проигравший должен прожевать таракана, а потом съесть? Мерзко? Зато какие рейтинги!



Продюсеры этого шоу придумали самый оригинальный способ скормить знаменитостям хоть дверную ручку. Идея проста: участниками дают либо конфету, похожую на что угодно, либо что угодно, похожее на конфету. Участники должны угадать, съедобно это или нет? Если ошибаешься – жуешь не сладость, а, например, туфлю.


Одно из самых жутких шоу, наш «Форд Боярд» по уровню страшных заданий и рядом не стоит. Например, как вам конкурс, когда вам надо отвечать на вопросы, и в это время вас заворачивают в мумию? Не ответишь – отправляешься в саркофаг. Или тебе задают вопрос, пока ты стоишь на платформе. Если отвечаешь неправильно, или не отвечаешь, то платформа начинает уменьшаться и по итогу игрок падает в темную пропасть.


В общем суть шоу в чем. Три девушки оголяют свои ягодицы и становятся так, чтобы закрепить их в специальной картонной коробке. Их мужья подходят к ним сзади и, не видя их лиц, вставляют по очереди свои причиндалы в каждую из них. Считается, что по-настоящему любящий муж таким образом узнает свою жену.


Японцы обожают караоке. В этом шоу мужчина должен петь песню, пока красивая модель его ублажает. При этом он должен закончить песню с более-менее адекватным лицом и не потеряв самообладание. В ином случает 1 миллион йен пройдет мимо него. К сожалению (или к счастью), полного выпуска в русском сегменте не найти.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Япония   сумасшедшие шоу   шоу   японские шоу   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
88
дунаев дмитрий Минуту назад
в принципе в последнем можно и без приза спеть...)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Churi VALO 7 минут назад
Без видео "Угадай жену" не зачёт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
278
Киса Кацман 13 минут назад
да-да ... эти японские шоу)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
satra 24 минуты назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
Андрей Полчаса назад
Как-то давно по телевизору показывали какое-то джаповское шоу: куча мужиков, одетых только в набедренные повязки, в каком-то помещении искали какие-то деревянные палочки по запаху. Вот я тогда и прих.ел от такого авангардизма...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Cпособ чтения удаленных из WhatsApp сообщений Cпособ чтения удаленных из WhatsApp сообщений История, рекорды и космос: интересные факты о бумажных самолетах История, рекорды и космос: интересные факты о бумажных самолетах Как японцы украшают свои велосипеды Как японцы украшают свои велосипеды Взлётную полосу аэропорта Токио закрыли из-за черепах Взлётную полосу аэропорта Токио закрыли из-за черепах "Россия - страна красивых женщин и некрасивых мужчин" - считает японец, который долго искал русскую жену "Россия - страна красивых женщин и некрасивых мужчин" - считает японец, который долго искал... Зачем японцы везде расставляют соль в мисках? Зачем японцы везде расставляют соль в мисках?
Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3127



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Пока не запретили: порция упоротого черного юмора
1
85
Пока не запретили: порция упоротого черного юмора
Как выглядят актеры фильма "Мумия" спустя 22 года
1
68
Как выглядят актеры фильма "Мумия" спустя 22 года
Набирающие популярность в сообществах
Шесть женщин пострадали при обрушении новогодних украшений в Швейцарии
0
1
Шесть женщин пострадали при обрушении новогодних украшений в Швейцарии
Этот сложный подростковый возраст
1
7
Этот сложный подростковый возраст
40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото)
40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Все согласны
0
1

Лучшие демотиваторы
И зеленых попугай
1
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#люди#животные#фотографии#Россия#смешные#интересное#приколы#дом
#Юмор#история#новости#сарказм#кино#комментарии#познавательно#страна#Жизнь#забавно
#факты#картинки#подборка#сша#СССР#сатира#Разное#позитив#фильм#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться