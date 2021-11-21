Они там совсем «тю-тю»? Сумасшедшие японские шоу

Одно из самых жутких шоу, наш «Форд Боярд» по уровню страшных заданий и рядом не стоит. Например, как вам конкурс, когда вам надо отвечать на вопросы, и в это время вас заворачивают в мумию? Не ответишь – отправляешься в саркофаг. Или тебе задают вопрос, пока ты стоишь на платформе. Если отвечаешь неправильно, или не отвечаешь, то платформа начинает уменьшаться и по итогу игрок падает в темную пропасть.



