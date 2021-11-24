ФСИН показала снятый в колонии фильм Михаила Ефремова

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области опубликовала "нашумевший" фильм Михаила Ефремова "Евангелие от Фёдора", снятый по мотивам романа Достоевского.





В короткометражке поучаствовал как осуждённый актёр, так и его дочка Вера, приславшая по электронной почте видеозапись, в которой выступила в роли Сони Мармеладовой из романа "Преступление и наказание".





Основная роль, конечно же, досталась Ефремову, в 7-минутном ролике более половины хронометража занимает его закадровый монолог, точнее, декларация отрывка из Достоевского, в котором автор книги рассуждает об одиночестве осужденных и спасении, которое им сулит Священное писание.





Следом идет небольшая сценка с раскаявшимся заключенным-Раскольниковым и Соней Мармеладовой, что советует преступнику попросить прощения перед всем светом.