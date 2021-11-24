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ФСИН показала снятый в колонии фильм Михаила Ефремова

ФСИН показала снятый в колонии фильм Михаила Ефремова (1 фото)

Автор:
24 ноября 2021 17:25
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Достоевский   Михаил Ефремов   ФСИН   преступление и наказание   фильм   
787
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В короткометражке неприлично много закадрового голоса актёра, и всё о вере. УДО на тебя уповаю.

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области опубликовала "нашумевший" фильм Михаила Ефремова "Евангелие от Фёдора", снятый по мотивам романа Достоевского.


В короткометражке поучаствовал как осуждённый актёр, так и его дочка Вера, приславшая по электронной почте видеозапись, в которой выступила в роли Сони Мармеладовой из романа "Преступление и наказание".


Основная роль, конечно же, досталась Ефремову, в 7-минутном ролике более половины хронометража занимает его закадровый монолог, точнее, декларация отрывка из Достоевского, в котором автор книги рассуждает об одиночестве осужденных и спасении, которое им сулит Священное писание.


Следом идет небольшая сценка с раскаявшимся заключенным-Раскольниковым и Соней Мармеладовой, что советует преступнику попросить прощения перед всем светом.

Фильм Михаила Ефремова победил на Всероссийском конкурсе среди осужденных в номинации "Лучший монтаж". Осуждённый Зеленский, сыгравший Раскольникова и Ефремов, написавший сценарий к короткометражке получили памятные подарки от руководства колонии. Отмечается, что лента Ефремова заняла первое место в номинации "Лучший монтаж".

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Метки: Достоевский   Михаил Ефремов   ФСИН   преступление и наказание   фильм   
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21k
Ватаку Накомоде Полчаса назад
То то я думаю мне из сбербанка давно не звонили. А они там съемками заняты))
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843
Миша Полчаса назад
Уже в колонии практикуется наличие у заключнных видеоаппаратуры, или доступа к камерам видеонаблюдения?
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818
korsar Час назад
Ефремов надеятся что церковь оценит и выбьет ему удо - неплохо преступники живут в тюрме даже кинот снимают
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584
zenon Час назад
Он может вот так попасть на глаза Богу и Тот срочно призовёт его к себе. На огненной колеснице. Там режиссёры нужны. Уже идёт миллионный набор, всех предыдущих за искажение истории отправили в Ад.
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715
Алексей Маз Час назад
За то не пьет. Что уже хорошо само о себе.
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12k
VM Varga Час назад
Посмотрел... Так себе фильмец, на уровне театрального кружка школьной самодеятельности, обильно приправленный рассуждениями о Всевышнем. Как-то не очень...
Помню в начале 90-х был фильм "Зона Любэ", та еще была хрень. По ходу афтар вдохновлялся именно этим "фильмом"...
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1k
azuver Час назад
Про Зеленского не понял.А Ефремов точно за УДО старается.Номинации даже фильма получила.О как,тюремные номинации оказывается существуют для кина.
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29k
a.fey 2 часа назад
Как? Зеленский снова в кино снимается???
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