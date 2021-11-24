ФСИН показала снятый в колонии фильм Михаила Ефремова

В короткометражке неприлично много закадрового голоса актёра, и всё о вере. УДО на тебя уповаю.
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области опубликовала "нашумевший" фильм Михаила Ефремова "Евангелие от Фёдора", снятый по мотивам романа Достоевского.
В короткометражке поучаствовал как осуждённый актёр, так и его дочка Вера, приславшая по электронной почте видеозапись, в которой выступила в роли Сони Мармеладовой из романа "Преступление и наказание".
Основная роль, конечно же, досталась Ефремову, в 7-минутном ролике более половины хронометража занимает его закадровый монолог, точнее, декларация отрывка из Достоевского, в котором автор книги рассуждает об одиночестве осужденных и спасении, которое им сулит Священное писание.
Следом идет небольшая сценка с раскаявшимся заключенным-Раскольниковым и Соней Мармеладовой, что советует преступнику попросить прощения перед всем светом.
Фильм Михаила Ефремова победил на Всероссийском конкурсе среди осужденных в номинации "Лучший монтаж". Осуждённый Зеленский, сыгравший Раскольникова и Ефремов, написавший сценарий к короткометражке получили памятные подарки от руководства колонии. Отмечается, что лента Ефремова заняла первое место в номинации "Лучший монтаж".
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Помню в начале 90-х был фильм "Зона Любэ", та еще была хрень. По ходу афтар вдохновлялся именно этим "фильмом"...