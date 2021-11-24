Скончался самый старый человек на планете: Франциске Сусано было 124 года

На Филиппинах скончалась женщина, которая, возможно, была самым старым человеком в мире и последним человеком на планете, родившимся в XIX веке.
Франциска Сусано, которую близкие звали Лола, скончалась около 18:45 в понедельник в своем доме в Кабанкалане в провинции Западный Негрос. Причина смерти еще не установлена, но у Сусано не было никаких симптомов Covid-19.
Долгожительница родилась 11 сентября 1897 года, когда страной еще правила Испания. В сентябре представители Книги рекордов Гиннеса все еще проводили проверку возраста Франциски, чтобы официально объявить ее самым старым человеком в мире.
Сусано присоединилась к длинному списку претендентов на титул, который официально принадлежит француженке Жанне Кальман, умершей в 1997 году в возрасте 122 лет.
После последнего дня рождения Сусано политик Родольфо Орданес подал петицию, в которой призвал Палату представителей выделить долгожительнице денежное вознаграждение в знак признания ее «монументального достижения».
Власти города Кабанкалан опубликовали официальное сообщение о смерти Франциски: «С грустью в сердце мы получили известие о том, что наша любимая Лола Франциска Сусано скончалась ранним вечером в понедельник, 22 ноября. <…> Мэр Педро Зайко-младший, вице-мэр Рауль Ривера и все городские власти, а также все жители города Кабанкалан выражают соболезнования семье Лолы Иски в период тяжелой утраты. Лола Иска навсегда останется нашим вдохновением и гордостью».
Менее двух месяцев назад семья в Эритрее заявила, что их патриарх Натабай Тинсиев скончался в возрасте 127 лет. Его внук Зере Натабай сообщил Би-би-си, что, согласно церковным записям, Натабай родился и был крещен в 1894 году в деревне Азефа. Подлинность записей подтвердил отец Ментай, католический священник, прослуживший в деревне семь лет.
Согласно Книге рекордов Гиннеса, официально самым старым мужчиной в мире был японец Дзироэмон Кимура, который умер в 2013 году в возрасте 116 лет. Самый старый человек из ныне живущих — Кане Танака, 118-летняя японка.
В феврале 2019 года в Чечне умерла россиянка, которой было 129 лет: местные власти утверждали, что она была самым старым человеком в истории. Согласно ее паспорту, Коку Истамбулова родилась 1 июня 1889 года.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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