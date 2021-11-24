Скончался самый старый человек на планете: Франциске Сусано было 124 года

Долгожительница родилась 11 сентября 1897 года, когда страной еще правила Испания. В сентябре представители Книги рекордов Гиннеса все еще проводили проверку возраста Франциски, чтобы официально объявить ее самым старым человеком в мире.

Сусано присоединилась к длинному списку претендентов на титул, который официально принадлежит француженке Жанне Кальман, умершей в 1997 году в возрасте 122 лет.