FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 8016 постов • 1256 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Скончался самый старый человек на планете: Франциске Сусано было 124 года

Скончался самый старый человек на планете: Франциске Сусано было 124 года (8 фото)

Автор:
24 ноября 2021 17:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Самый старый человек   долгожители   книга рекордов гиннеса   новости   
311
8

На Филиппинах скончалась женщина, которая, возможно, была самым старым человеком в мире и последним человеком на планете, родившимся в XIX веке.

Франциска Сусано, которую близкие звали Лола, скончалась около 18:45 в понедельник в своем доме в Кабанкалане в провинции Западный Негрос. Причина смерти еще не установлена, но у Сусано не было никаких симптомов Covid-19.

×
×

Долгожительница родилась 11 сентября 1897 года, когда страной еще правила Испания. В сентябре представители Книги рекордов Гиннеса все еще проводили проверку возраста Франциски, чтобы официально объявить ее самым старым человеком в мире.

Сусано присоединилась к длинному списку претендентов на титул, который официально принадлежит француженке Жанне Кальман, умершей в 1997 году в возрасте 122 лет.

После последнего дня рождения Сусано политик Родольфо Орданес подал петицию, в которой призвал Палату представителей выделить долгожительнице денежное вознаграждение в знак признания ее «монументального достижения».

Власти города Кабанкалан опубликовали официальное сообщение о смерти Франциски: «С грустью в сердце мы получили известие о том, что наша любимая Лола Франциска Сусано скончалась ранним вечером в понедельник, 22 ноября. <…> Мэр Педро Зайко-младший, вице-мэр Рауль Ривера и все городские власти, а также все жители города Кабанкалан выражают соболезнования семье Лолы Иски в период тяжелой утраты. Лола Иска навсегда останется нашим вдохновением и гордостью».

Менее двух месяцев назад семья в Эритрее заявила, что их патриарх Натабай Тинсиев скончался в возрасте 127 лет. Его внук Зере Натабай сообщил Би-би-си, что, согласно церковным записям, Натабай родился и был крещен в 1894 году в деревне Азефа. Подлинность записей подтвердил отец Ментай, католический священник, прослуживший в деревне семь лет.

Согласно Книге рекордов Гиннеса, официально самым старым мужчиной в мире был японец Дзироэмон Кимура, который умер в 2013 году в возрасте 116 лет. Самый старый человек из ныне живущих — Кане Танака, 118-летняя японка.

В феврале 2019 года в Чечне умерла россиянка, которой было 129 лет: местные власти утверждали, что она была самым старым человеком в истории. Согласно ее паспорту, Коку Истамбулова родилась 1 июня 1889 года.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   Самый старый человек   долгожители   книга рекордов гиннеса   новости   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
azuver Час назад
"Причина смерти еще не установлена" Старость и есть причина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
12
TCCC azuver 55 минут назад
Эх, а моей прабабушке было бы сегодня только 110… если научатся печатать органы, думаю, средний возраст смогут поднять до 110-120
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Maddy8 Час назад
Причина смерти еще не установлена.
Серьёзно? Прям ничего в голову не приходит?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Андрей Ватрушкин Час назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40
Golos 2 часа назад
Очень странное имя для Филиппин. И вообще брехня, самые долгожители ВНА украине-живут в среднем 500 лет(а просто жизнь там комфортная).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Сыграем на 2 миллиона евро: 8 нескучных фактов о самой стратегической игре Сыграем на 2 миллиона евро: 8 нескучных фактов о самой стратегической игре Священник прочел проповедь на фоне своего горящего дома Священник прочел проповедь на фоне своего горящего дома Королевская семья Британии может подать в суд на создателей "Короны" Королевская семья Британии может подать в суд на создателей "Короны" Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике Летучий корабль: итальянские яхтостроители представили концепт судна с крыльями Летучий корабль: итальянские яхтостроители представили концепт судна с крыльями Знаменитый залив из фильма «Пляж» с Леонардо ДиКаприо снова откроют для туристов Знаменитый залив из фильма «Пляж» с Леонардо ДиКаприо снова откроют для туристов
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

15598



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Карма за неспортивное поведение не заставила долго ждать чеченца
0
264
Карма за неспортивное поведение не заставила долго ждать чеченца
Лучшие из лучших: подборка самых убойных обманов
1
106
Лучшие из лучших: подборка самых убойных обманов
Набирающие популярность в сообществах
Интеллектуальность людей и сравнение по реальным знаниям
1
21
Интеллектуальность людей и сравнение по реальным знаниям
Хранители Белого моря
0
2
Хранители Белого моря
17-летний сын Пескова Мика: жизнь «золотого мальчика» и инстаграм-скандал (20 фото)
17-летний сын Пескова Мика: жизнь «золотого мальчика» и инстаграм-скандал (20 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально
0
0

Лучшие демотиваторы
А ещё они называли тебя дранной шкурой
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#история#дтп#сша#кино#в мире#новости#еда#познавательно
#фото#факты#ватермарк#картинки#Ynews#подборка#автомобили#СССР#приколы#фильм
#интересно#прикол#люди#интересное#Разное#Россия#автомир#аварии#авто аварии#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться