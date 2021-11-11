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Хозяйка магазина плевала на правила и заразила более 30 человек

Хозяйка магазина плевала на правила и заразила более 30 человек (2 фото)

Автор:
11 ноября 2021 21:22
Сообщество : Пандемия
Метки: COVID-19   Ростовская область   антипрививочники   вспышка   заражение   коронавирус   
3061
2
Вспышка коронавируса произошла в станице Усть-Быстрянской (Ростовская область) из-за противницы вакцинации, которая заболела COVID-19 и не соблюдала самоизоляцию.
В небольшой станице в короткие сроки за помощью к медикам обратился 31 человек, из них 22 жителей пришлось госпитализировать в ковидную больницу в среднем и тяжёлом состояниях.

Администрация сельского поселения заинтересовалась этой ситуацией и провела небольшое расследование, которое показало, что первой заразилась хозяйка магазина. Далее она заразила своих продавцов, которые не ушли на карантин, а работали и распространяли коронавирус среди покупателей.
Известно, что хозяйка торговой точки является противницей прививок, ведёт антипропаганду вакцинации и не разрешает привиться сотрудникам. Также бизнесвумен не соблюдает в помещении масочный режим, за что регулярно и получает штрафы.

Чтобы сдержать распространение инфекции на въездах и выездах с территории будут работать передвижные посты ГИБДД, проводиться дезинфекция общественных мест. В станицу дополнительно отправлены медики и волонтёры.

Интересно, а теперь владелица магазина верит в коронавирус?

Источник:

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Метки: COVID-19   Ростовская область   антипрививочники   вспышка   заражение   коронавирус   
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15k
Дядюшка Ау 5 часов назад
Открываем карты и смотрим данную станицу. Судя по фото, магазин находился на улице Елецкая, 8. Улицы с таким названием в станице нет.
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2k
Anatoly Tananykhin 12 минут назад
Это не пост, а лажа какая то
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2k
Vic Twin 23 минуты назад
Это я так понимаю Едру крышу рвет, что население их приказы за баней складывает. Чего казалось бы проще сделать красные и зеленые объекты, и народ сам выберет куда ему ходить. Заодно на объектах разместить табло сколько сегодня умерло красных антиваксеров и зеленых привитых прямо в их городе и в целом по стране. Подошел, убедился, выбрал позицию.
Но нет. Едру же надо, чтобы холопы по приказу Едра куда-то пёрлись. Да еще хорошо бы нагайкой подгонять. Тогда рефлекс выработается у холопов, заодно они и проголосуют потом правильно. Но вот пока чего-то у Голиковой не сростается. Посылают её на три буквы.
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3k
Sulesin 2 часа назад
Фишки окончательно скатились

Был развлекательный сайт, а стал сайт чернухи и порнухи про мигрантов и ковидобесов.
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3k
40bbazziggo 2 часа назад
Там прям подписан вирус был её именем да? Чего за дебилы статьи пишут...
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163
Аккаунт удален 2 часа назад
Вопрос к журнашлюхам, везде воют, что вакцина не защищает, а лишь облегчает болезнь.
с какого перепугу тогда "противница вакцины" стала виновна, если вакцина не защищает?
Вы совсем чтоль берега там попутали, журнашлюхи, а?
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64k
Серпом по молоту. 2 часа назад
Я прививаться не собираюсь . Но не отчаивайтесь придумайте новыe истории!..
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1k
Алексей Попов 3 часа назад
???
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792
Дмитрий 3 часа назад
Аааааа, остановите Фишки. Эти говновбросы просто рвут всё живое. Пишут про некую Усть-Быстрянскую станицу, при этом почему сайт зареган на Усть-Донецкий район. Ага, ага.
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10k
( ͡° ͜ʖ ͡°) 3 часа назад
Надо побольше страшных историй на сон грядущий.
В одном чОрном-чОрном городе
Была чОрная-чОрная улица
И был на той улице чОрный-чОрный магазин...
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2k
Carex 4 часа назад
Очередная страшилка, даже на фишках зарплату отрабатывают.
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5k
maclay 4 часа назад
Да, она сказала что верит и что дальше ? Автор бл..ь. там больниц нет, дурень !!!!
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−9
Oleksandr Aleshchenko 4 часа назад
А волонтёры что там будут делать?Бабло отмывать?
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360
megusta 4 часа назад
О боже какой. Так что случилось, я этот мусор не читал
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73
@photoaQyn 4 часа назад
провокация полная. доказать невозможно, значит предъявлять обвинения нельзя, значит ПО ИДЕЕ эта тётка ещё и может на фишки в суд подать
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4
Александр 4 часа назад
А куда делся обычный иммунитет у людей?
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21k
Андрей Иванов 5 часов назад
1. Из 30 посетителей 22 заболели тяжело - абсолютно не совпадает со статистикой по ковиду:

""Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что коронавирус в тяжелой форме протекает примерно у 11% заразившихся жителей России, сообщает РИА «Новости».""

2.После такого захода полез в карты и не обнаружил в станице Усть-Быстрянской (Ростовская область) улицы Елецкая
https://yandex.ru/maps/geo/stanitsa_ust_bystryanskaya/53162008/?from=tabbar&ll=41.043737,47.810570&source=serp_navig&z=18.53https://yandex.ru/maps/geo/stanitsa_ust_bystryanskaya/53162008/?from=tabbar&ll=41.043737,47.810570&source=serp_navig&z=18.53

То есть статейка то - очередная наглая ложь
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6k
SR 5 часов назад
Задолбали уже этой дешевой пропагандой прививок. Да еще на таком убогом уровне.
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14
Неизвестно 5 часов назад
Где пруфы? Картинки с фотобанков. Говновброс какой-то...
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707
zeros68 5 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Гур 5 часов назад
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