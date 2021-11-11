Хозяйка магазина плевала на правила и заразила более 30 человек

Известно, что хозяйка торговой точки является противницей прививок, ведёт антипропаганду вакцинации и не разрешает привиться сотрудникам. Также бизнесвумен не соблюдает в помещении масочный режим, за что регулярно и получает штрафы.



Чтобы сдержать распространение инфекции на въездах и выездах с территории будут работать передвижные посты ГИБДД, проводиться дезинфекция общественных мест. В станицу дополнительно отправлены медики и волонтёры.



Интересно, а теперь владелица магазина верит в коронавирус?