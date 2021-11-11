Хозяйка магазина плевала на правила и заразила более 30 человек

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Вспышка коронавируса произошла в станице Усть-Быстрянской (Ростовская область) из-за противницы вакцинации, которая заболела COVID-19 и не соблюдала самоизоляцию.
В небольшой станице в короткие сроки за помощью к медикам обратился 31 человек, из них 22 жителей пришлось госпитализировать в ковидную больницу в среднем и тяжёлом состояниях.
Администрация сельского поселения заинтересовалась этой ситуацией и провела небольшое расследование, которое показало, что первой заразилась хозяйка магазина. Далее она заразила своих продавцов, которые не ушли на карантин, а работали и распространяли коронавирус среди покупателей.
Администрация сельского поселения заинтересовалась этой ситуацией и провела небольшое расследование, которое показало, что первой заразилась хозяйка магазина. Далее она заразила своих продавцов, которые не ушли на карантин, а работали и распространяли коронавирус среди покупателей.
Известно, что хозяйка торговой точки является противницей прививок, ведёт антипропаганду вакцинации и не разрешает привиться сотрудникам. Также бизнесвумен не соблюдает в помещении масочный режим, за что регулярно и получает штрафы.
Чтобы сдержать распространение инфекции на въездах и выездах с территории будут работать передвижные посты ГИБДД, проводиться дезинфекция общественных мест. В станицу дополнительно отправлены медики и волонтёры.
Интересно, а теперь владелица магазина верит в коронавирус?
Чтобы сдержать распространение инфекции на въездах и выездах с территории будут работать передвижные посты ГИБДД, проводиться дезинфекция общественных мест. В станицу дополнительно отправлены медики и волонтёры.
Интересно, а теперь владелица магазина верит в коронавирус?
Источник:
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Но нет. Едру же надо, чтобы холопы по приказу Едра куда-то пёрлись. Да еще хорошо бы нагайкой подгонять. Тогда рефлекс выработается у холопов, заодно они и проголосуют потом правильно. Но вот пока чего-то у Голиковой не сростается. Посылают её на три буквы.
Был развлекательный сайт, а стал сайт чернухи и порнухи про мигрантов и ковидобесов.
с какого перепугу тогда "противница вакцины" стала виновна, если вакцина не защищает?
Вы совсем чтоль берега там попутали, журнашлюхи, а?
В одном чОрном-чОрном городе
Была чОрная-чОрная улица
И был на той улице чОрный-чОрный магазин...
""Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что коронавирус в тяжелой форме протекает примерно у 11% заразившихся жителей России, сообщает РИА «Новости».""
2.После такого захода полез в карты и не обнаружил в станице Усть-Быстрянской (Ростовская область) улицы Елецкая
https://yandex.ru/maps/geo/stanitsa_ust_bystryanskaya/53162008/?from=tabbar&ll=41.043737,47.810570&source=serp_navig&z=18.53https://yandex.ru/maps/geo/stanitsa_ust_bystryanskaya/53162008/?from=tabbar&ll=41.043737,47.810570&source=serp_navig&z=18.53
То есть статейка то - очередная наглая ложь
Выдержка из Вики:
Усть-Быстрянская станица в Усть-Донецком районе Ростовской области.
Входит в состав Нижнекундрюченского сельского поселения.
Так у кого из нас понос?
Далее:
"За последние две недели количество больных новой коронавирусной инфекцией на территории увеличилось на 31 человек, 22 из них госпитализированы в ковид-госпиталь в среднем и тяжелом состояниях."
Увеличилось. То ест болели и до этого. Но виновата хозяйка магазина. Одного из двух, судя по карте. Спорим - хозяин второго родственник начальника администрации?