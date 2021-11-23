Может ты и в Деда Мороза не веришь? На жителя Мордовии завели уголовное дело за 8 марта и 23 февраля

За пост сомнительного содержания о праздниках 8 марта и 23 февраля житель Мордовии был наказан уголовным делом и подпиской о невыезде.
Можно не верить в Зубную фею или в Деда Мороза, но приписывать "священным" для постсоветсткого пространства праздникам 8 марта и 23 февраля содержание, разжигающее межнациональную рознь и вражду, точно не стоит. Бдительные правоохранительные органы доказали это на примере жителя Мордовии Николая Пискунова.
Он опубликовал во "ВКонтакте" пост "Что мы празднуем 23 февраля и 8 марта?" с несколько неожиданными трактовками. Неизвестно, написал Николай этот пост сам или скопировал, но "пришёл к выводу, что ничего дельного в эти два дня не происходит", - пишет Телеграмм-канал Baza.
На ту беду, на опус Николая наткнулся оперуполномоченный Центра по противодействию экстримизму Мордовии.
Бдительный следователь "собрал материалы, написал рапорт и передал всё в следственный комитет России",- сообщает Baza. Видимо,СКР, тоже являются ценителями 8-го марта, именно как Международного женского дня и не более того, без всяких надуманных подтекстов, поэтому сразу возбудили дело и посадили Николая под подписку о невыезде.
По данным «Общественной службы новостей» (ОСН), предварительно, на пользователя соцсети завели уголовное дело по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).
Сам Николай такому вниманию СМИ к своей проблеме не рад и обещал подать на журналистов заявление в прокуратуру, - сообщает Znak.com
Ранее советник главы администрации губернатора Красноярского края назвал местных жителей «ноющей кучей дерьма». Прокуратура Октябрьского района города Красноярска вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.
Источник:
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Есть же ещё более непонятные праздники, 12 июня и 4 ноября вообще не пойми что празднуем.
Естественно статья ему прилетела не за невинные обсуждения праздников, а за его агрессию и неадекватность. Чувак разжигал, оскорблял, а из него жертву режима лепят.
"Между тем Пискунов, если верить СМИ и ранее становился фигурантом дел. По данным издания Stolica, в прошлом году его штрафовали за автопробег в День Победы. Пискунова признали нарушителем указа властей о режиме повышенной готовности. Также Пискунов был судим за то, что разместил на своей странице во «ВКонтакте» книгу «Сто законов из Талмуда», которая признана экстремистской. Затем мужчину подвергли административному аресту за то, что он в день рождения Владимира Ленина (22 апреля) в соцсетях разместил изображение «вождя мирового пролетариата», сопроводив его свастикой. "
Тот же принцип - был бы человек, а статья найдётся.
Ну никак не натянуть на такое высказывание уголовную статью.
Вроде не 1 апреля...
в ней действительно мало что о празднике, который мы празднуем сейчас.