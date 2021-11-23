Может ты и в Деда Мороза не веришь? На жителя Мордовии завели уголовное дело за 8 марта и 23 февраля

Можно не верить в Зубную фею или в Деда Мороза, но приписывать "священным" для постсоветсткого пространства праздникам 8 марта и 23 февраля содержание, разжигающее межнациональную рознь и вражду, точно не стоит. Бдительные правоохранительные органы доказали это на примере жителя Мордовии Николая Пискунова.

Он опубликовал во "ВКонтакте" пост "Что мы празднуем 23 февраля и 8 марта?" с несколько неожиданными трактовками. Неизвестно, написал Николай этот пост сам или скопировал, но "пришёл к выводу, что ничего дельного в эти два дня не происходит", - пишет Телеграмм-канал Baza.

На ту беду, на опус Николая наткнулся оперуполномоченный Центра по противодействию экстримизму Мордовии.