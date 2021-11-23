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Может ты и в Деда Мороза не веришь? На жителя Мордовии завели уголовное дело за 8 марта и 23 февраля

Может ты и в Деда Мороза не веришь? На жителя Мордовии завели уголовное дело за 8 марта и 23 февраля (2 фото)

Автор:
23 ноября 2021 21:54
Сообщество : Жить в России
Метки: 23 февраля   8 марта   Мордовия   пост в соцсетях   праздники   скр   уголовное дело   
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За пост сомнительного содержания о праздниках 8 марта и 23 февраля житель Мордовии был наказан уголовным делом и подпиской о невыезде.

Можно не верить в Зубную фею или в Деда Мороза, но приписывать "священным" для постсоветсткого пространства праздникам 8 марта и 23 февраля содержание, разжигающее межнациональную рознь и вражду, точно не стоит. Бдительные правоохранительные органы доказали это на примере жителя Мордовии Николая Пискунова.

Он опубликовал во "ВКонтакте" пост "Что мы празднуем 23 февраля и 8 марта?" с несколько неожиданными трактовками. Неизвестно, написал Николай этот пост сам или скопировал, но "пришёл к выводу, что ничего дельного в эти два дня не происходит", - пишет Телеграмм-канал Baza.

На ту беду, на опус Николая наткнулся оперуполномоченный Центра по противодействию экстримизму Мордовии.

Бдительный следователь "собрал материалы, написал рапорт и передал всё в следственный комитет России",- сообщает Baza. Видимо,СКР, тоже являются ценителями 8-го марта, именно как Международного женского дня и не более того, без всяких надуманных подтекстов, поэтому сразу возбудили дело и посадили Николая под подписку о невыезде.

По данным «Общественной службы новостей» (ОСН), предварительно, на пользователя соцсети завели уголовное дело по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Сам Николай такому вниманию СМИ к своей проблеме не рад и обещал подать на журналистов заявление в прокуратуру, - сообщает Znak.com

Ранее советник главы администрации губернатора Красноярского края назвал местных жителей «ноющей кучей дерьма». Прокуратура Октябрьского района города Красноярска вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.

Источник:

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Метки: 23 февраля   8 марта   Мордовия   пост в соцсетях   праздники   скр   уголовное дело   
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37k
Бабай 2 часа назад
Не понятно, правильно. Один день носков и пены для бритья, когда поздравляют всех мужского пола. Не важно, что половина этих "защитников отечества" от армии откосила. Второй - день цветочного спекулянта. Но с учётом, что эти дни делают выходными, пусть будут.
Есть же ещё более непонятные праздники, 12 июня и 4 ноября вообще не пойми что празднуем.
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4k
Andrey Abramov Полчаса назад
Самый интересный праздник 4 ноября, в этот день абсолютно ничего не произошло.
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10k
harlamov Час назад
Ну врать-то зачем?
Естественно статья ему прилетела не за невинные обсуждения праздников, а за его агрессию и неадекватность. Чувак разжигал, оскорблял, а из него жертву режима лепят.
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18k
KOSTELLO Час назад
Судя по всему, чувак вообще любитель подобного рода хайпов
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355
комнатный сибиряк 2 часа назад
Скоро будет, портрет вождя уронил, десятку строгоча, валежник собрал в неположенном месте, пятирик общего
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423
Снежный Барс 2 часа назад
Вся наша жизнь нормирована и контролируется законами и общественным мнением. Праздники придуманы для того, чтобы биомасса расслабилась лишний денек и не думала о бунте и свержении правительства. Приезжайте за мной - я раскрыл всемирный заговор рептилойдов
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996
metrolog 2 часа назад
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48k
doker 2 часа назад
А всех работающих посменно привлечь "за неучастие в праздновании праздничных дат".
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884
Веселый Пук 2 часа назад
Посадить гада. Иж вздумал восьмое марта отменить и день пены для бритья.
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29k
a.fey 2 часа назад
Я зашел на Znak.com и дочитал до конца:

"Между тем Пискунов, если верить СМИ и ранее становился фигурантом дел. По данным издания Stolica, в прошлом году его штрафовали за автопробег в День Победы. Пискунова признали нарушителем указа властей о режиме повышенной готовности. Также Пискунов был судим за то, что разместил на своей странице во «ВКонтакте» книгу «Сто законов из Талмуда», которая признана экстремистской. Затем мужчину подвергли административному аресту за то, что он в день рождения Владимира Ленина (22 апреля) в соцсетях разместил изображение «вождя мирового пролетариата», сопроводив его свастикой. "
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8k
Павел 2 часа назад
Проста надо было до плана.Вот и завели.
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4k
VL 2 часа назад
чё за бред, аффтар??? всё ли вы сказали? не перекрутили?
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46k
zloykoyot 2 часа назад
"...сообщает Znak.com" Это надо было в начале писать, автор. А лучше в заголовке. Чтоб народ времени на прочтение высера не тратил.
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18k
Luc72 2 часа назад
Кто то здесь немножечко не говорить правда-а-а...
Ну никак не натянуть на такое высказывание уголовную статью.
Вроде не 1 апреля...
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332
Knives22 Luc72 2 часа назад
Товарищ по ходу дела одну богоизбранную нацию недолюбливает, вот и расплачивается.
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1k
Mikhail 3 часа назад
так в итоге - он просто не понимал зачем нужны эти праздники, или просто реально "возбуждал вражду" ?
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332
Knives22 Mikhail 2 часа назад
Обидчивые то все стали.
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Knives22 Mikhail 2 часа назад
на яндекс дзене только одна статья такая
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