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Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей-25

Смешные комментарии из социальных сетей-25 (30 фото)

Автор:
24 ноября 2021 08:31
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы   
3186
30
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Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы   
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89  комментариев
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999
Сергей Ковалев 4 часа назад
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Опыт,которые в обязательном порядке нужно вводить по всему миру
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519
EricDimon 3 минуты назад
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Лучше уж курил бы , до смерти бы дожил
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6k
Letar 7 минут назад
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Люди с высоким давлением: - "Если я встану, у меня взорвется сердце" ))) Ну или бошка лопнет (инсульт)
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14k
Мария Коненкова 19 минут назад
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И что такого? Когда я в наземном транспорте ездила, ко мне регулярно бабульки обращались. У них и телефона-то не было, не то что приложения, но они были прекрасно осведомлены, что есть такая полезная штука в чужих телефонах))
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3k
Maria Popelinitskaya 23 минуты назад
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поворотники все равно не работают...
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385
Вадим В. Новоженов 24 минуты назад
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===== Приёмка меди - 650 руб. за кг.
===== За кражу камеры стоимостью более 2 000 рублей предусмотрена следующая ответственность:
--- штраф до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев;
--- обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов;
--- либо исправительными работами на срок до одного года;
--- либо ограничением свободы на срок до двух лет;
--- либо принудительными работами на срок до двух лет;
--- либо арестом на срок до четырех месяцев;
--- либо лишением свободы на срок до двух лет.
==== Нет, не пойдёт!
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6
terapiya Полчаса назад
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была у меня такая ...)))))))))))))))))))))))))))))))
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385
Вадим В. Новоженов 36 минут назад
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Да-да))). Пушкин, прям, главный гуру по бабам. Помереть в 37 лет из-за шлюхи-жены - геройская смерть)).
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6
terapiya 37 минут назад
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интересно, сколько мне нужно получить высших образований, чтоб стать такой же умной и популярной как Ольга Бузова ?
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6
terapiya 38 минут назад
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завидую Гомеру )))
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6
terapiya 40 минут назад
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у каждого настоящего мужчины уже есть свой настоящий мужчина
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6
terapiya 41 минуту назад
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а чё не бесплатно, или яжматери перевоспитываются ?)))))))
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6
terapiya 42 минуты назад
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пойду покурю
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385
Вадим В. Новоженов 46 минут назад
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И в СУББОТУ, и в ВОСКРЕСЕНЬЕ в 10 утра ???? Это уже и есть "интим", только в нашу сторону!!!
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5k
Артем Кощеев 51 минуту назад
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Идея мема украдена из 14 эпизода 20 сезона симпсонов
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0
maksim 52 минуты назад
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Хоть с алкоголем стабильность есть, не то что с бабами)
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6
terapiya maksim 37 минут назад
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РСП - они стабильно стабильны.
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5k
Артем Кощеев 54 минуты назад
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Истерика в 35 лет: Негативную энергию выплескиваешь в мытье посуды и уборку
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1k
Наташа Гадова Час назад
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Пироги да каша - квартира стала наша
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385
Вадим В. Новоженов Час назад
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"Альпенгольд", сам ничего не делает, не делится и всегда врёт......, а какой национальности Женя?
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1k
Наташа Гадова Час назад
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Пирог с картошкой - погрустим немножко
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1k
Irenne Mustafina Час назад
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дура какая-то
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