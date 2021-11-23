Не с того начал: российский проводник украл 27 металлических подстаканников, чтобы продать

В Сочи 20-летний молодой человек пробрался в стоящий поезд в купе проводников и похитил оттуда подстаканники, сообщается на сайте управления транспортной полиции по Южному федеральному округу. В полицию обратился руководитель вагонного участка. Он заметил пропажу и сообщил полиции. Следователи выяснили, что это дело рук молодого проводника.

На 20-летнего жителя Краснодарского края возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса России, максимальное наказание по которой — два года лишения свободы, сообщает РБК.