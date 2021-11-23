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Не с того начал: российский проводник украл 27 металлических подстаканников, чтобы продать

Не с того начал: российский проводник украл 27 металлических подстаканников, чтобы продать (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 ноября 2021 10:15
Сообщество : Жить в России
Метки: Подстаканники   Сочи   интересное   кража   проводник   статья   фото   
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Начинающий проводник украл подстаканники из поезда в Сочи и пошёл под суд. Как выяснилось позже, молодой человек собирался продать их на сувениры.

В Сочи 20-летний молодой человек пробрался в стоящий поезд в купе проводников и похитил оттуда подстаканники, сообщается на сайте управления транспортной полиции по Южному федеральному округу. В полицию обратился руководитель вагонного участка. Он заметил пропажу и сообщил полиции. Следователи выяснили, что это дело рук молодого проводника.

На 20-летнего жителя Краснодарского края возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса России, максимальное наказание по которой — два года лишения свободы, сообщает РБК.

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Метки: Подстаканники   Сочи   интересное   кража   проводник   статья   фото   
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мемфрид Полчаса назад
Эпический идиот
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Снежный Барс 19 минут назад
Молодой, неопытный...
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Джордж. Вашингтон. 24 минуты назад
стартап
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nobody® Полчаса назад
Попьёт теперь чайку...
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просто Дмитрий Полчаса назад
И дали ему "премию" в Два года...
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