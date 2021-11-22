В Воронеже водитель автобуса напал на пассажирку без маски

Мужчина пообещал нарушительнице, что её колхозное лицо станет достоянием YouTube. Но всё получилось наоборот.
В Воронеже крайне
неадекватный нервный водитель автобуса едва не избил пассажирку, которая отказалась по его требованию надевать маску. Он подошел к сидящей женщине, наорал на нее матом, пообещав, что её колхозное е**ло сегодня же будет опубликовано на YouTube, а затем силой вышвырнул её из автобуса.
Много мата (18+)
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В администрации города уже отреагировали на резонансный инцидент и пообещали в нём разобраться. В мэрии добавили, что водители испытывают серьёзную эмоциональную нагрузку, но это, конечно, не оправдывает поведение мужчины на видео.
В соцсетях опубликовали немного отредактированную версию происшествия. В необрезанном ролике видно, что женщина не только огрызается на водителя, но и материт его в ответ
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Несдержанного водителя автобуса №9 уже вызвали к руководству для дачи пояснений. По итогам беседы мужчину ожидает наказание вплоть до увольнения.
UPD: на время разбирательств водителя от работы отстранили. Но у Романа Торгушева, так зовут сегодняшнюю звезду YouTube, своя версия событий. Он рассказал, что конфликт между ним и пассажиркой разгорелся отнюдь не из-за маски - в соцсетях как всегда все переврали. По его словам, женщина вывела его из себя, когда начала матом возмущаться, что он не объявляет остановки. Однако выяснить правду теперь будет непросто - камеры в автобусе звук не записывают, а очевидцы
обрезали не засняли начало конфликта.
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О! Правдочку выложили.Даже странно.
Я вот на месте водителя встал и никуда не ехал пока она не надела маску или не вышла из авто. Так оно проще.
Разумеется это верно если у водилы оплата не за кол-во рейсов.
Я извиняюсь, кто кого и с кем СТАЛКИВАЕТ? Позиция власти совершенно чёткая и определённая: "Привиться и неукоснительно соблюдать набор определенных санитарных мер". Если в обществе имеется контингент считающий себя умнее власти, контингент позволяющий себе открыто нагло игнорировать требования власти, то претензии, логично предъявлять этому контингенту, а не власти и не некой вымышленной второй стороне конфликта "сталкивания".
Есть сторона исполняющая ЗАКОН и есть сторона игнорирующая таковой (правонарушители), а потому "сталкивания" здесь не более, чем сталкивания вора-карманника и его жертвы.
В Китае человек заболел, весь подъезд на карантин сажают, на 2 ярда людей 200 заболевших всего. А у нас возня не понятная. Хотели бы бороться с Ковидом, боролись бы. И люди бы видев это, сами бы взялись за голову. А у нас принимаются законы, не для борьбы с заразой, а для нагнетания обстановки в обществе. Раньше друзья и Родственники из-за Украины ссорили, а теперь из-за прививки.
Ну как можно довести людей, что они гавкают друг на друга.
А она должна была поаплодировать мудаку и вручить букет цветов за артистизм?