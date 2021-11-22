В Воронеже водитель автобуса напал на пассажирку без маски

Несдержанного водителя автобуса №9 уже вызвали к руководству для дачи пояснений. По итогам беседы мужчину ожидает наказание вплоть до увольнения.

UPD: на время разбирательств водителя от работы отстранили. Но у Романа Торгушева, так зовут сегодняшнюю звезду YouTube, своя версия событий. Он рассказал, что конфликт между ним и пассажиркой разгорелся отнюдь не из-за маски - в соцсетях как всегда все переврали. По его словам, женщина вывела его из себя, когда начала матом возмущаться, что он не объявляет остановки. Однако выяснить правду теперь будет непросто - камеры в автобусе звук не записывают, а очевидцы обрезали не засняли начало конфликта.