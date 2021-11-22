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В Воронеже водитель автобуса напал на пассажирку без маски

В Воронеже водитель автобуса напал на пассажирку без маски (1 фото + 2 видео)

Автор:
22 ноября 2021 15:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: автобус   водитель   воронеж   конфликт   коронавирус   маска   пассажирка   
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Мужчина пообещал нарушительнице, что её колхозное лицо станет достоянием YouTube. Но всё получилось наоборот.

В Воронеже крайне неадекватный нервный водитель автобуса едва не избил пассажирку, которая отказалась по его требованию надевать маску. Он подошел к сидящей женщине, наорал на нее матом, пообещав, что её колхозное е**ло сегодня же будет опубликовано на YouTube, а затем силой вышвырнул её из автобуса.

В администрации города уже отреагировали на резонансный инцидент и пообещали в нём разобраться. В мэрии добавили, что водители испытывают серьёзную эмоциональную нагрузку, но это, конечно, не оправдывает поведение мужчины на видео.

Несдержанного водителя автобуса №9 уже вызвали к руководству для дачи пояснений. По итогам беседы мужчину ожидает наказание вплоть до увольнения.


UPD: на время разбирательств водителя от работы отстранили. Но у Романа Торгушева, так зовут сегодняшнюю звезду YouTube, своя версия событий. Он рассказал, что конфликт между ним и пассажиркой разгорелся отнюдь не из-за маски - в соцсетях как всегда все переврали. По его словам, женщина вывела его из себя, когда начала матом возмущаться, что он не объявляет остановки. Однако выяснить правду теперь будет непросто - камеры в автобусе звук не записывают, а очевидцы обрезали не засняли начало конфликта.

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Метки: автобус   водитель   воронеж   конфликт   коронавирус   маска   пассажирка   
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2k
Sergius SPb Час назад
В необрезанном ролике видно, что женщина не только огрызается на водителя, но и материт его в ответ
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О! Правдочку выложили.Даже странно.
Я вот на месте водителя встал и никуда не ехал пока она не надела маску или не вышла из авто. Так оно проще.
Разумеется это верно если у водилы оплата не за кол-во рейсов.
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3k
leto2016 Минуту назад
[мат] [мат]
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539
Сигизмунд Лазаревич 2 минуты назад
Ну вот кто-бы про деревенское лицо возмущался, но точно не этот пролетарий...
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5k
Борис Карабанов 2 минуты назад
Мне вот, не понятна тысячекратно неустанно повторяемая сегодня пользователями интернета, в том числе и фишкянами, "мудрость" - "Власти нас сталкивают лбами!".
Я извиняюсь, кто кого и с кем СТАЛКИВАЕТ? Позиция власти совершенно чёткая и определённая: "Привиться и неукоснительно соблюдать набор определенных санитарных мер". Если в обществе имеется контингент считающий себя умнее власти, контингент позволяющий себе открыто нагло игнорировать требования власти, то претензии, логично предъявлять этому контингенту, а не власти и не некой вымышленной второй стороне конфликта "сталкивания".
Есть сторона исполняющая ЗАКОН и есть сторона игнорирующая таковой (правонарушители), а потому "сталкивания" здесь не более, чем сталкивания вора-карманника и его жертвы.
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3k
Слава Андреев 2 минуты назад
Довели людей до ручки. Уже начинаю самоуправством заниматься.
В Китае человек заболел, весь подъезд на карантин сажают, на 2 ярда людей 200 заболевших всего. А у нас возня не понятная. Хотели бы бороться с Ковидом, боролись бы. И люди бы видев это, сами бы взялись за голову. А у нас принимаются законы, не для борьбы с заразой, а для нагнетания обстановки в обществе. Раньше друзья и Родственники из-за Украины ссорили, а теперь из-за прививки.
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346
Максим Максимов 18 минут назад
И6AЛЬHИК у воДЯТЛА прям блещет интеллектом
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8k
Rus77 21 минуту назад
В итоге быдло-дебил с колхозной мордой сам стал звездой ютуба, я бы на месте сына или мужа этой женщины, ещё бы пообщался с этим козлом!
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31k
Михаил 22 минуты назад
Многие люди не понимают, что сейчас происходит. Они продолжают жить обычной жизнью, на рыбалку ходят, сериалы смотрят. Сделали прививку, как велели, и думают, что теперь все будет в порядке. У них просто нет времени разбираться в обстановке. Дом, работа, повседневные дела отнимают все силы. Иногда, по-вечерам они заглядывают в интернет, читают наши статьи и думают: "Да, нет - это все фантастика, не может быть такого..." Жуют бутерброд, запивают холодным пивом и спокойно ложатся спать. Пока большинство спит, мир катится в пропасть... Мы еще не дошли до точки не возврата, но идем к ней семимильными шагами. Для меня было загадкой, почему соц. сети не ограничивают тех, кто пишет и говорит правду. Почему круглый стол Марии Шукшиной в ютубе все еще доступен? Почему такие каналы, как: Сталинград, студия "Рубеж", АнтиТьюринг не банят. Почему ученые Игорь Гундаров, Надежда Жолобак, Татьяна Черниговская, Ольга Четверикова все еще вещают на своих каналах? Ведь, тем, кто владеет цифровыми платформами очень легко "заткнуть всем рот". И только сегодня, я поняла: они используют даже тех, кто говорит правду. Выражая свое неодобрение, мы помогаем им подсчитывать голоса "за" и "против." Это им необходимо для того, чтобы принимать решение о следующем шаге. Например, когда количество недовольных уменьшится до 50%, можно будет прививать детей. Потом - следующий шаг, и так они пойдут до конца, превратив нас не в рабов, а еще хуже - в био-роботов. Ведь каждый раб мечтает стать свободными, а роботы - нет. Они уже заявили, что 50% москвичей высказались за принудительную вакцинацию, но - это - их мечта, на самом деле, они нагло врут. Всего 10% - были согласны и то, потому, что их обманули, остальные сейчас прививаются из-за страха потерять работу, но если бы они знали, что их ждет... Когда количество привитых превысит 50% они начнут со своей стороны давить на непокорных. Уже сейчас наблюдается повышенная агрессивность людей, получивших прививку. В моих комментариях они злобно заявляют, что мы не имеем права ходить по улицам и их заражать. Но, минуточку, друзья: ведь прививка вас защищает, как мы можем вас заразить? Или - не защищает? Тогда зачем она? Для чего так агрессивно продвигать ее в массы? Но у таких людей уже мозги отключены, и они будут яростно нападать на не привитых, увеличивая войска "темных". Что же делать? Важно тянуть время и не допустить, чтобы общество перешло "точку не возврата". Для этого, надо как можно больше поднимать шум в соц. сетях, делиться видео, высказывать свое мнение. Раньше я думала, что это - бесполезно, а сейчас понимаю, что высказывая свое не согласие, мы не даем им возможность сделать следующий шаг. Сегодня появилась новость: беременность - не является противопоказанием. Скоро они доберутся до наших детей. Но каждый голос "против" оттягивает это решение. Заставить они нас не могут, им ВАЖНО, чтобы мы сами согласились, ведь не зря каждому перед вакцинацией дают подписать бумагу, что он делает это ДОБРОВОЛЬНО! Нам надо выиграть время, ведь скоро - "РАССВЕТ" и вся эта нечисть будет вынуждена убраться с нашей земли. Они знают об этом, поэтому так спешат. Не позволяйте им утащить вас с собой! Делитесь моей статьей и другой полезной информацией в соц сетях. Не спите! Берегите себя и близких. Скоро рассвет! Выживет тот, кто не струсит и не подчинится. Народ! Друзья мои! Я призываю Вас объявить в качестве борьбы с незаконным внедрением Q-кодов всероссийский бойкот на посещение любых помещений, где требуют эти самые коды! А именно ТЦ и ТРЦ, кинотеатры, рестораны и кафе и другие предприятия и организации, которые даже не пытаются отстаивать наши права и свободы, а своим бездействием и покладистостью поддерживают внедряемый фашистский режим! Мало того, не только посещать, но и покупать на вынос и заказывать доставку! Ищите маленькие магазинчики, которые будут вас обслуживать как людей, а не как электронных рабов! В каждом районе ест такие. В свое время в Индии была применена Сатьяграха(это такая концепция бойкота) благодаря которой Англия отказалась от своих претензий и Индия перестала быть ее колонией. А ведь тогда не было ни интернета, ни мобильных телефонов, но люди смогли организоваться! У меня вопрос к каждому из ВАС! ЧЕМ МЫ ХУЖЕ? Сегодня в Москве привито не более полутора миллиона человек - ВСЕГО! Это около 10% населения Москвы! а в стране процент еще меньше! Если мы сейчас объединимся и просто перестанем посещать все эти заведения - бизнес вынужден будет перейти на сторону народа и вместе с нами требовать соблюдения законов РФ, Или пусть загнется к чертовой матери! Вы поймите одну простую вещь - весь бизнес сегодня закредитован по самые помидоры! НУ нет у него другого пути - отбить кредиты он может только с прибыли, а прибыль это мы с вами! Если мы сможем объединиться - мы сможем отменить q-коды! А дальше больше! Мы сможем отменить принудительную вакцинацию и заставить всех причастных к беззаконию - понести наказание! Не нужно никаких митингов! Как только бизнес не сможет платить по счетам - банкиры сами заставят от правительства выполнения народных требований! А они заставят, не сомневайтесь! Ибо весь класс прокремлевской олигархии жестко связан финансовыми обязательствами! Нужно делать тоже самое с ними, что они делают с нами! Они принуждают нас прививаться и получать эти незаконные Q-коды, угрожая увольнением и лишением средств к существованию, но большинство из нас и так уже ничего не имеет. Я думаю любой из нас может прожить месяцок без кафе и кино? А тогда уже олигархи окажутся перед угрозой остаться без средств к существованию, пусть примерят шкуру, которую хотят на нас напялить!
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159
Nаnе First NameLаst 24 минуты назад
Да уж. Народ собачится друг с другом, а верховные по тихому бабки тырят.

Ну как можно довести людей, что они гавкают друг на друга.
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843
light12 Полчаса назад
Надеюсь этому кретину нервному теперь дадут волчий билет и никуда больше не возьмут работать. Надо быть полным идиотом чтобы брать такое быдло на работу.
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11k
Taximaxi 41 минуту назад
Директор пляжа,блдь.
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33k
Mamin Sibiriak 42 минуты назад
<<< женщина не только огрызается на водителя, но и материт его в ответ >>>

А она должна была поаплодировать мудаку и вручить букет цветов за артистизм?
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8k
кот базилий 58 минут назад
Увольнение + срок пару лет надо, но гуманный на эти шалости смотрит сквозь пальцы."нет состава, ну нет и все"
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3k
Viejo Borracho Dikobraz Час назад
Кукловоды дергают за нитки. А народ грызется. Разделяй и Властвуй. Проверенная схема управления массами.
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3k
ПОХ Час назад
почему у этого членососа у самого нет маски на харе ? какого хрена он пасть разевает на кого то, если сам обмудок без намордника ?
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337
imho Час назад
И опять за отсутствие маски нападают без маски. Насмотрелись на "элиту" которой все можно и решили что они тоже "элита"? Я даже не говорю что это чмо на женщину напал, такие видимо считают что теперь им можно ВСЕ.
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57k
pynh Час назад
дукалис уже не тот
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40k
dima423 Час назад
...и стал сам звездой ютюба))
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711
Anal Aggressor Час назад
Хорошо хоть, что не кавказцы были - а то поубивал бы всех...
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63k
Нанук Паналык Час назад
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365
Снежный Барс Час назад
Это не мужик - так грязь подзаборная
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