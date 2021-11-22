FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5132 поста • 802 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Индекс икры: цены на красную икру в России обновили исторический максимум

Индекс икры: цены на красную икру в России обновили исторический максимум (2 фото)

Автор:
22 ноября 2021 13:14
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Росрыболовство   красная икра   лососевая икра   росстат   цены   
985
2

Новый рубеж взят: цены на икру лососевых рыб в России побили рекорд, взяв планку более 5 тысяч рублей за килограмм. Будем на Новый год есть баклажанную заморскую.

РБК со ссылкой на данные "Росстата", сообщает, что средняя стоимость лососевой икры в России достигла исторического максимума и превысила отметку в пять тысяч рублей за килограмм. Подорожание составило примерно 30% по сравнению с прошлым годом. При этом цена на этот продукт "галопировала" столь резко впервые за всю историю наблюдений с 2000-го года. За 20 лет она увеличилась примерно в 7,4 раза (в 2000-м году килограмм красной икры стоил в рознице 675 рублей).

По наблюдениям "Росстата" розничные цены на икру росли непрерывно, начиная с начала 2020 года.

При этом, еще весной 2021 года, когда оптовые цены на красную икру "подпрыгнули" сразу на 30-50%, эксперты объяснили это небольшим уловом прошлого сезона (300 тысяч тонн против обычны 500 тысяч тонн).

А в начале сентября глава "Росрыболовства" Илья Шестаков прогнозировал даже снижение цен на фоне большого улова 2021 года: "В этом году мы поймали достаточно большой объем красной рыбы — порядка 500 тыс. т, в прошлом — около 300 тыс. т. То есть объем предложения будет значительный. И понятно, что, так или иначе, цена на красную рыбу и на икру будет снижаться».

Однако, вопреки прогнозам, цены на красную рыбу также резко выросли. Цена за 1 кг. лососевых рыб в охлажденном и мороженом виде поднялась, по сравнению с прошлым годом, с 726 до 845 рублей за килограмм.

На этот раз. в "Росрыболовстве" связали рост цен с ажиотажем в преддверии новогодних праздников, но успокоили, что дефицита лососевой икры не будет.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Ynews   Росрыболовство   красная икра   лососевая икра   росстат   цены   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
29
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
29  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
Батончик с маком 2 часа назад
Будто первый раз перед новым годом подорожало. Открою секрет автору - эта х.уйня происходит каждый год. Цена повышается из-за спроса. Толпы долбое.бов начинают носиться по магазинам и сметать всякую фигню. Типа один раз в году едят.
Потом первого января на улицу выйти страшно - вокруг ползают подобия людей, опухшие, воняющие перегаром, блюющие икрой и оливье....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Слава Андреев 6 минут назад
перестаньте покупать. Пусть подаваться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
hangukhangukovich 10 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Великий Кормчий Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Ser Полчаса назад
Какая ЧУШЬ! Всё гораздо проще. Просто в районах где эту икру добывают - Сахалин, Курилы, Камчатка, немного Приморский край, Магаданская область ...рыбу УНИЧТОЖИЛИ!
По югу Сахалина реки в которые в 70-80е годы во время нереста горбуши нельзя было войти от обилия рыбы сегодня - СТЕРИЛЬНЫ! Без естественной возможности восстановления!
По данным ТИНРО(Тихоокеа нский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии)
Опять по Сахалину и Курильским островам ...по сравнению с 1986 годом в нерестовых реках рыбы стало МЕНЬШЕ!!! - 17500 РАЗ!
Вот и всё.
Просто представте... раньше приплывало 17500 рыбин а теперь - ОДНА!
Причём уничтожение, а по другому это не назовёшь происходит каждый год! когда " московские специалисты рыбного хозяйства " формируют квоты на вылов лососёвых!
Года через 3-5 естественного воспроизводства лососёвых НЕ БУДЕТ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
net Полчаса назад
Это бессмысленная информация. Ценность бумажных денег постоянно уменьшается, поэтому любой товар в переводе на числа нарисованные на бумаге как бы дорожает.
Вот если считать по другому....
Например чтобы добыть килограмм икры нужно определённое количество человекочасов, лодка, сети, топливо. Есть уже такое понятие как энергорубль. Когда ценность любого товара измеряется в труде затраченом на его производство. И в итоге вы получаете, что производство 1 кг икры определенного сорта в определенном месте без доставки в магазин и продажи стоит например 0.5 человека часов. И какой-то лесоруб понимает, что если он работает час, то он может купить, грубо говоря, 2 кг икры. А если он видит, что цена поменялась и ему теперь за час своего труда можно получить только 1,5 кг. Вот это и есть изменение индекса стоимости максимально приближенное к реальности и справедливости. А сколько там эта бумага стоит какая разница. Ничего в ней мерить нельзя. Вообще никакой реальной картины не даёт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Serg2001 41 минуту назад
Эх! Придётся черной давиться...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Kostick 42 минуты назад
можно подумать хоть что нибудь подешевело, или стало доступней. и если без той икры обойтись можно, то продукты первой необходимости покупать будешь по любой цене. я тут анадысь подсолнечное брал, немншк покушал рыбьего супу

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−46
Жид 47 минут назад
Грешно жаловаться. У нас в Одессе на всем известной книжке 250 грамм икры нерки порядка 700 гривен (2000 рублей).
Но икра действительно хорошая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sergius SPb 49 минут назад
К НГ красная дорожает. Особенно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
doker 59 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Максим Час назад
Сами выловили почти всю рыбу, теперь цены растут. Да и государство за ценами не следит.
Узнать бы сколько посредников у этой красной икры, удивиться и посадить за подобное. Глядишь и стоимость пришла бы в норму.
Что-то вспомнил детство, когда банка черной икры действительно ценилась. А красная чуть ли не в каждом наборе была. Проблем с ней не было вообще, впрочем как и цена вменяемая была.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35
Иван Драго Час назад
Очень смешно слушать объясние подорожания от всяких официальных лиц.... Какая ересь, едрена вошь. Они реально думают, что люди поголовно имбицилы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Andrey Abramov Час назад
Сделали открытие, если продавцы знают, что до 1го будет спрос, они цены задерут, это капитализм в чистом виде. Сравните цену на цветы 8 и 9 марта.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Viejo Borracho Dikobraz Час назад
Поднятие МРОТов или прожиточного минимума всегда сопровождалось поднятием цен. Это как команда ФАСсс
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
ПаганецЪ Час назад
Да у нас любой товар регулярно обновляет исторический максимум цены.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
rider2 2 часа назад
Честно говоря, красная икра полезная, но есть её никогда не любил, да простят меня гурманы, кабачковую икру с большим удовольствием кушаю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−45
павук 2 часа назад
путенская эпоха стабильности
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Viejo Borracho Dikobraz 2 часа назад
>> То есть объем предложения будет значительный. И понятно, что, так или иначе, цена на красную рыбу и на икру будет снижаться».
--
Если заглянуть в учебники - то это так и работает. Осталось дождаться и посмотреть,как будет на самом деле. Избытки ведь могут и в забугорье продать и даже очень по вкусной цене.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
krivsan 2 часа назад
а вот интересно,на экспорт сколько ушло?и подорожало ли она за бугром,или это только для своих такое счастье
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
веселый просто 2 часа назад
Я думал все сюрпризы в 2021 закончились. А нет. И как теперь дальше жить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Помощь дело добровольное, а добровольцев у нас хватает Помощь дело добровольное, а добровольцев у нас хватает Минтранс предложил поднять цены на проезд по платным трассам в два раза Минтранс предложил поднять цены на проезд по платным трассам в два раза Росстат: более четверти детей в России живут за чертой бедности Росстат: более четверти детей в России живут за чертой бедности Росстат выяснил, что педагоги получают более 45 тысяч рублей Росстат выяснил, что педагоги получают более 45 тысяч рублей Росстат подсчитал число россиян с зарплатой выше миллиона рублей Росстат подсчитал число россиян с зарплатой выше миллиона рублей В Кремле обеспокоены падением доходов россиян В Кремле обеспокоены падением доходов россиян
KlyaksaZ

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

10239



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Я буду долго гнать велосипед": печальная предыстория хита Александра Барыкина
5
74
"Я буду долго гнать велосипед": печальная предыстория хита Александра Барыкина
Культура кишлака побеждает в городах, где много пришлых
0
104
Культура кишлака побеждает в городах, где много пришлых
Набирающие популярность в сообществах
Путин сообщил, что ревакцинировался от коронавируса
0
97
Путин сообщил, что ревакцинировался от коронавируса
В Тюмени задержка рейса в Египет 14 часов, 300 человек застряли в аэропорту
0
30
В Тюмени задержка рейса в Египет 14 часов, 300 человек застряли в аэропорту
Женщины Максима Галкина: с кем его связывали до романа с Пугачёвой (5 фото)
Женщины Максима Галкина: с кем его связывали до романа с Пугачёвой (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Все согласны
0
1

Лучшие демотиваторы
А ещё они называли тебя дранной шкурой
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#картинки#сарказм#дтп#Разное#кино#Ynews#комментарии#приколы
#фото#история#прикол#фотографии#новости#интересное#смешные#познавательно#мемы#сша
#интересно#животные#люди#подборка#сатира#ватермарк#СССР#дети#позитив#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться