Индекс икры: цены на красную икру в России обновили исторический максимум

Новый рубеж взят: цены на икру лососевых рыб в России побили рекорд, взяв планку более 5 тысяч рублей за килограмм. Будем на Новый год есть баклажанную заморскую.
РБК со ссылкой на данные "Росстата", сообщает, что средняя стоимость лососевой икры в России достигла исторического максимума и превысила отметку в пять тысяч рублей за килограмм. Подорожание составило примерно 30% по сравнению с прошлым годом. При этом цена на этот продукт "галопировала" столь резко впервые за всю историю наблюдений с 2000-го года. За 20 лет она увеличилась примерно в 7,4 раза (в 2000-м году килограмм красной икры стоил в рознице 675 рублей).
По наблюдениям "Росстата" розничные цены на икру росли непрерывно, начиная с начала 2020 года.
При этом, еще весной 2021 года, когда оптовые цены на красную икру "подпрыгнули" сразу на 30-50%, эксперты объяснили это небольшим уловом прошлого сезона (300 тысяч тонн против обычны 500 тысяч тонн).
А в начале сентября глава "Росрыболовства" Илья Шестаков прогнозировал даже снижение цен на фоне большого улова 2021 года: "В этом году мы поймали достаточно большой объем красной рыбы — порядка 500 тыс. т, в прошлом — около 300 тыс. т. То есть объем предложения будет значительный. И понятно, что, так или иначе, цена на красную рыбу и на икру будет снижаться».
Однако, вопреки прогнозам, цены на красную рыбу также резко выросли. Цена за 1 кг. лососевых рыб в охлажденном и мороженом виде поднялась, по сравнению с прошлым годом, с 726 до 845 рублей за килограмм.
На этот раз. в "Росрыболовстве" связали рост цен с ажиотажем в преддверии новогодних праздников, но успокоили, что дефицита лососевой икры не будет.
Источник:
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Потом первого января на улицу выйти страшно - вокруг ползают подобия людей, опухшие, воняющие перегаром, блюющие икрой и оливье....
По югу Сахалина реки в которые в 70-80е годы во время нереста горбуши нельзя было войти от обилия рыбы сегодня - СТЕРИЛЬНЫ! Без естественной возможности восстановления!
По данным ТИНРО(Тихоокеа нский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии)
Опять по Сахалину и Курильским островам ...по сравнению с 1986 годом в нерестовых реках рыбы стало МЕНЬШЕ!!! - 17500 РАЗ!
Вот и всё.
Просто представте... раньше приплывало 17500 рыбин а теперь - ОДНА!
Причём уничтожение, а по другому это не назовёшь происходит каждый год! когда " московские специалисты рыбного хозяйства " формируют квоты на вылов лососёвых!
Года через 3-5 естественного воспроизводства лососёвых НЕ БУДЕТ!
Вот если считать по другому....
Например чтобы добыть килограмм икры нужно определённое количество человекочасов, лодка, сети, топливо. Есть уже такое понятие как энергорубль. Когда ценность любого товара измеряется в труде затраченом на его производство. И в итоге вы получаете, что производство 1 кг икры определенного сорта в определенном месте без доставки в магазин и продажи стоит например 0.5 человека часов. И какой-то лесоруб понимает, что если он работает час, то он может купить, грубо говоря, 2 кг икры. А если он видит, что цена поменялась и ему теперь за час своего труда можно получить только 1,5 кг. Вот это и есть изменение индекса стоимости максимально приближенное к реальности и справедливости. А сколько там эта бумага стоит какая разница. Ничего в ней мерить нельзя. Вообще никакой реальной картины не даёт.
Но икра действительно хорошая.
Узнать бы сколько посредников у этой красной икры, удивиться и посадить за подобное. Глядишь и стоимость пришла бы в норму.
Что-то вспомнил детство, когда банка черной икры действительно ценилась. А красная чуть ли не в каждом наборе была. Проблем с ней не было вообще, впрочем как и цена вменяемая была.
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Если заглянуть в учебники - то это так и работает. Осталось дождаться и посмотреть,как будет на самом деле. Избытки ведь могут и в забугорье продать и даже очень по вкусной цене.