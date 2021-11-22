Индекс икры: цены на красную икру в России обновили исторический максимум

При этом, еще весной 2021 года, когда оптовые цены на красную икру "подпрыгнули" сразу на 30-50%, эксперты объяснили это небольшим уловом прошлого сезона (300 тысяч тонн против обычны 500 тысяч тонн).

А в начале сентября глава "Росрыболовства" Илья Шестаков прогнозировал даже снижение цен на фоне большого улова 2021 года: "В этом году мы поймали достаточно большой объем красной рыбы — порядка 500 тыс. т, в прошлом — около 300 тыс. т. То есть объем предложения будет значительный. И понятно, что, так или иначе, цена на красную рыбу и на икру будет снижаться».

Однако, вопреки прогнозам, цены на красную рыбу также резко выросли. Цена за 1 кг. лососевых рыб в охлажденном и мороженом виде поднялась, по сравнению с прошлым годом, с 726 до 845 рублей за килограмм.

На этот раз. в "Росрыболовстве" связали рост цен с ажиотажем в преддверии новогодних праздников, но успокоили, что дефицита лососевой икры не будет.