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Не ходите, дети, в Арктику гулять: как северные широты «высасывают душу» и ломают психику

Не ходите, дети, в Арктику гулять: как северные широты «высасывают душу» и ломают психику (12 фото)

Автор:
21 ноября 2021 23:18
Метки: арктика   здоровые   интересное   психика   путешествия   
480
12
Холод, ветра, туманы, мрак. Угрюмый, пугающий ландшафт. Почти полное отсутствие растительности. Воющая пустота и серо-бурые бескрайние равнины. Добро пожаловать в Арктику! Только здесь человек в полной мере ощущает всю свою ничтожность перед лицом равнодушной вселенной. И к этому нельзя привыкнуть. Это убивает. В первую очередь психику.
Говорят, что северные ландшафты отлично подходят для интровертов. Если речь о какой-нибудь Исландии – то возможно. А Арктика отлично подходит лишь для самоубийства. Еще в 70-е ХХ века советские полярники писали, что здесь как нигде они начинают ощущать свою мизерность и никчемность. У них появлялась необъяснимая «черная апатия» и мысли о веревке и табуретке...
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Метки: арктика   здоровые   интересное   психика   путешествия   
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sedoisever 2 часа назад
За 50 с лишним лет за полярным кругом не смог привыкнуть только к полярной ночи. К весне уже давит нереально. Идёшь на работу – ещё темно, на часок-другой рассветлеет к обеду и опять темень. Идёшь с работы – уже темень...
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Гепатит С Минуту назад
Полярная ночь достает реально, да. Депрессии не было за 30 лет, наоборот мне даже нравилось в Мурманске, но то, что НУ ПОСТОЯННО хочется спать - факт, встать с постели через 18 часов сна - легко. Становишься как медведь зимой.
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Sergey Shahunov 6 минут назад
бывал на севере... помню в обед чутка задержишься, и все - дневного света не увидел, световой день час-два.
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2k
просто программист Час назад
Спасибо, отличный пост!
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