Не ходите, дети, в Арктику гулять: как северные широты «высасывают душу» и ломают психику

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Холод, ветра, туманы, мрак. Угрюмый, пугающий ландшафт. Почти полное отсутствие растительности. Воющая пустота и серо-бурые бескрайние равнины. Добро пожаловать в Арктику! Только здесь человек в полной мере ощущает всю свою ничтожность перед лицом равнодушной вселенной. И к этому нельзя привыкнуть. Это убивает. В первую очередь психику.
Говорят, что северные ландшафты отлично подходят для интровертов. Если речь о какой-нибудь Исландии – то возможно. А Арктика отлично подходит лишь для самоубийства. Еще в 70-е ХХ века советские полярники писали, что здесь как нигде они начинают ощущать свою мизерность и никчемность. У них появлялась необъяснимая «черная апатия» и мысли о веревке и табуретке...
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Известно, что Арктика место суровое и тяжелое для жизни. За исключением одного-двух цветущих летних месяцев там холодно, мрачно и бесприютно. Впрочем, и летом тут бывают кусачие ветра, туманы и холод. Ландшафты здесь угрюмые днем и пугающие ночью. Песок, сопки, скалы, острый сланец и бескрайние равнины – вот и все разнообразие под всеми оттенками серого и коричневого цветов.
Известно, что на арктическом побережье и близлежащих островах люди жили издавна. Но в высокоширотной Арктике (все, что выше 73 градуса северной широты) до конца XIX – начала XX веков они жить не могли в принципе. Туда приплывали промысловики на лето, а к зиме старались побыстрее убраться из этих мест. Даже коренные народы Крайнего Севера в эти широты не забредали.
Новая Земля, к примеру, не была заселена коренными народами. Архипелаг удалось колонизировать только при активной государственной поддержке. То есть на остров регулярно завозился материал для строительства домов, топливо, снаряжение и полноценная еда (противоцинготная).
Но даже несмотря на финансирование многие поселенцы продолжали гибнуть от цинги. Причем гибли не только русские, но и самоеды, которые, как известно, к жизни в Арктике приспособлены гораздо лучше – в их меню входила традиционная ферментированная рыба, сырое мясо, печень, сырая кровь. Но даже это не всегда спасало от цинги.
Вот интересный рассказ на эту тему.
«Однажды глубокой осенью на Новую Землю к чумам ненцев пришли моряки-норвежцы с разбитого судна. Вид их был ужасен: изнуренные до полусмерти, в изодранной одежде и обуви. Ненцы с радостью приняли их в свои чум, накормили, обогрели, предоставили им лучшие места в чуме. Жены сшили им теплую меховую одежду и обувь. Норвежцы не ели тюленьего мяса, и ненцам приходилось специально ездить на охоту в горы, убивать там диких оленей и кормить гостем свежим вареным мясом.
Когда один из норвежцев заболел цингой, ненцы насильно заставляли его пить теплую кровь зверей и есть сырое оленье мясо, растирали ему ноги, тело, принуждали ходить, не давали много спать, и так спасли его от смерти.
Весной ненцы дали норвежским морякам лодку, и те уехали на родину. Расставание было очень трогательным: плакали, целовались, обнимались, моряки благодарили ненцев за спасение от неизбежной смерти. Обменялись подарками. Самоеду Фоме Вылке подарили трубку, а он им — моржовый клык.
Прошло несколько лет с тех пор, как уехали моряки. Однажды в Малые Кармакулы пришел морской пароход. Всех колонистов-ненцев пригласили на него. Шведский посланник зачитал и преподнес грамоту-благодарность за подписью шведского короля. Затем стали раздавать подарки. Первый подарок Фоме Вылке — ружье-штуцер и патроны. Показали, как им пользоваться. Фома с радости не удержался и сразу выстрелом с руки расшиб голову плавающей гагары, чем нарушил порядок торжественной церемонии».
Вот интересный рассказ на эту тему.
«Однажды глубокой осенью на Новую Землю к чумам ненцев пришли моряки-норвежцы с разбитого судна. Вид их был ужасен: изнуренные до полусмерти, в изодранной одежде и обуви. Ненцы с радостью приняли их в свои чум, накормили, обогрели, предоставили им лучшие места в чуме. Жены сшили им теплую меховую одежду и обувь. Норвежцы не ели тюленьего мяса, и ненцам приходилось специально ездить на охоту в горы, убивать там диких оленей и кормить гостем свежим вареным мясом.
Когда один из норвежцев заболел цингой, ненцы насильно заставляли его пить теплую кровь зверей и есть сырое оленье мясо, растирали ему ноги, тело, принуждали ходить, не давали много спать, и так спасли его от смерти.
Весной ненцы дали норвежским морякам лодку, и те уехали на родину. Расставание было очень трогательным: плакали, целовались, обнимались, моряки благодарили ненцев за спасение от неизбежной смерти. Обменялись подарками. Самоеду Фоме Вылке подарили трубку, а он им — моржовый клык.
Прошло несколько лет с тех пор, как уехали моряки. Однажды в Малые Кармакулы пришел морской пароход. Всех колонистов-ненцев пригласили на него. Шведский посланник зачитал и преподнес грамоту-благодарность за подписью шведского короля. Затем стали раздавать подарки. Первый подарок Фоме Вылке — ружье-штуцер и патроны. Показали, как им пользоваться. Фома с радости не удержался и сразу выстрелом с руки расшиб голову плавающей гагары, чем нарушил порядок торжественной церемонии».
Впрочем, цинга не самая страшная болезнь, которая подстерегает в этих широтах. Все, кто находился в Арктике испытывает психологическое напряжение. Больше всех не повезло коренному народу.
У самоедов есть болезнь под названием мэнерик (меняриченье или эмиряченье) – это такая разновидность истерии, которой подвержены сибирские народы (якуты, юкагиры, эвенки). Сейчас, с приходом прогресса и технологий, эта болезнь отступила. Хотя расстройства психики имели место вплоть до середины XX века.
У самоедов есть болезнь под названием мэнерик (меняриченье или эмиряченье) – это такая разновидность истерии, которой подвержены сибирские народы (якуты, юкагиры, эвенки). Сейчас, с приходом прогресса и технологий, эта болезнь отступила. Хотя расстройства психики имели место вплоть до середины XX века.
Самое удивительное, что эти расстройства были этноспецифическими - то есть распространены только в культуре народов Крайнего Севера. В других культурах подобных болезней не знали. Считается, что мэнерик – это такой местный вариант тревожных или депрессивных расстройств.
Якуты и юкагиры связывали эту болезнь с проделками тундровых шаманов. Русские называли ее «лангутским припадком». Это состояние пытались отожествлять с тиком или пляской святого Витта. Причины хвори пытались объяснить наследственностью, психической заразой, аффектом, однообразием жизни...
Якуты и юкагиры связывали эту болезнь с проделками тундровых шаманов. Русские называли ее «лангутским припадком». Это состояние пытались отожествлять с тиком или пляской святого Витта. Причины хвори пытались объяснить наследственностью, психической заразой, аффектом, однообразием жизни...
Однако депрессии и подавленное состояние в Арктике сопровождает любого человека, независимо от культуры.
Вот, например, что было написано в трудах высочайше учрежденной комиссии по устройству северного края, которые были изданы в 1885 году.
«По новейшим ученым исследованиям Новая Земля представляется наиболее суровою арктической местностью из всех исследованных доселе пунктов Земного шара. Природа ее суровее, чем природа в Гренландии и на островах Шпицберген. По словам лиц, коим пришлось зимовать на Новой Земле, нестерпимый холод и суровые природные условия так действуют на телосложение, что даже самые крепкие организмы принуждены поддерживать себя во время зимы медикаментами.
Кроме того, сознание какой-то беспомощности и бессилия пред мертвенною окружающей природою, особенно во время двухмесячной полярной ночи, производит на психическую сторону человека такое тягостное впечатление, что даже развивает наклонность к самоубийству.»
Вот, например, что было написано в трудах высочайше учрежденной комиссии по устройству северного края, которые были изданы в 1885 году.
«По новейшим ученым исследованиям Новая Земля представляется наиболее суровою арктической местностью из всех исследованных доселе пунктов Земного шара. Природа ее суровее, чем природа в Гренландии и на островах Шпицберген. По словам лиц, коим пришлось зимовать на Новой Земле, нестерпимый холод и суровые природные условия так действуют на телосложение, что даже самые крепкие организмы принуждены поддерживать себя во время зимы медикаментами.
Кроме того, сознание какой-то беспомощности и бессилия пред мертвенною окружающей природою, особенно во время двухмесячной полярной ночи, производит на психическую сторону человека такое тягостное впечатление, что даже развивает наклонность к самоубийству.»
А вот что писали в условно наше время – в 70-е годы XX века. Даже у советских полярников, находившихся на самой северной оконечности Новой Земли, на Мысе Желания, возникала «черная апатия» и мысли о суициде. Один из исследователей объяснял, очень хорошим языком, кстати, что виной тому Арктическое небо, представляющее собой некую воронку, которая и «высасывает как бы», и давит одновременно.
Сегодня, к счастью, с подобными проблемами люди сталкиваются все реже. От подавленности их избавляют современные достижения цивилизации, которые позволяют полноценно жить в этих суровых местах.
Но тем не менее, зимой в связи с постоянной темнотой у людей может развиться депрессия. И не такая, о которой плачется офисный планктон у себя в «Твиттере», а настоящая – клиническая. Зимняя депрессия (сезонное аффективное расстройство) возникает осенью или зимой. Диагноз, который характеризуется плохим настроением и утратой способности получать удовольствие (ангедония), ставится если депрессия проявилась как минимум дважды за зимние месяцы и ни разу в другое время года.
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Метки: арктика здоровые интересное психика путешествия
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