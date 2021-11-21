Не ходите, дети, в Арктику гулять: как северные широты «высасывают душу» и ломают психику

Но даже несмотря на финансирование многие поселенцы продолжали гибнуть от цинги. Причем гибли не только русские, но и самоеды, которые, как известно, к жизни в Арктике приспособлены гораздо лучше – в их меню входила традиционная ферментированная рыба, сырое мясо, печень, сырая кровь. Но даже это не всегда спасало от цинги.



Вот интересный рассказ на эту тему.



«Однажды глубокой осенью на Новую Землю к чумам ненцев пришли моряки-норвежцы с разбитого судна. Вид их был ужасен: изнуренные до полусмерти, в изодранной одежде и обуви. Ненцы с радостью приняли их в свои чум, накормили, обогрели, предоставили им лучшие места в чуме. Жены сшили им теплую меховую одежду и обувь. Норвежцы не ели тюленьего мяса, и ненцам приходилось специально ездить на охоту в горы, убивать там диких оленей и кормить гостем свежим вареным мясом.



Когда один из норвежцев заболел цингой, ненцы насильно заставляли его пить теплую кровь зверей и есть сырое оленье мясо, растирали ему ноги, тело, принуждали ходить, не давали много спать, и так спасли его от смерти.



Весной ненцы дали норвежским морякам лодку, и те уехали на родину. Расставание было очень трогательным: плакали, целовались, обнимались, моряки благодарили ненцев за спасение от неизбежной смерти. Обменялись подарками. Самоеду Фоме Вылке подарили трубку, а он им — моржовый клык.



Прошло несколько лет с тех пор, как уехали моряки. Однажды в Малые Кармакулы пришел морской пароход. Всех колонистов-ненцев пригласили на него. Шведский посланник зачитал и преподнес грамоту-благодарность за подписью шведского короля. Затем стали раздавать подарки. Первый подарок Фоме Вылке — ружье-штуцер и патроны. Показали, как им пользоваться. Фома с радости не удержался и сразу выстрелом с руки расшиб голову плавающей гагары, чем нарушил порядок торжественной церемонии».