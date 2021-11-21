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«Совпадение? Не&nbsp;думаю!»: странные исторические совпадения, заставляющие верить в&nbsp;судьбу. Часть 2

«Совпадение? Не думаю!»: странные исторические совпадения, заставляющие верить в судьбу. Часть 2 (21 фото)

Автор:
21 ноября 2021 13:28
Сообщество : Исторические факты
Метки: Удача   кеннеди   клуб 27   линкольн   марк твен   совпадения   странные совпадения   титаник   
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Какова вероятность того, что выйдя на улицу, вы встретите мамонта? Пятьдесят на пятьдесят - либо встретите, либо нет. И подборка, представленная ниже, также отметает теорию вероятности, поскольку некоторые исторические случаи не имели даже одной миллиардной доли вероятности на реализацию.

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Один из известных писателей 19 века Эдгар Алан По написал книгу «Повествование Артура Гордона Пима». В книге По пишет о четверых переживших кораблекрушение, которые в итоге убивают и съедают юнгу Ричарда Паркера.


Через несколько лет в реальности яхта «Миноннет» терпит крушение, и трое из них в итоге убивают и съедают юнгу… по имени Ричард Паркер.

Это два величайших отца-основателя США, они же сыграли существенную роль в подписании Декларации о независимости США, которую утвердили 4 июля 1776 года.


С годами их отношения испортились, но они помирились, и умерли в один и тот же день – 4 июля 1826 года, ровно через 50 лет после подписания декларации.

В 16 веке ацтеки были процветающей империей под правлением Монтесумы второго. Но в 1519 сбылось их смертоносное пророчество о том, что белокожий и бородатый демон вернется из странствий и решит завоевать народ ацтеков. Указанное в календаре Майя время совпало с годом, когда в империю заявились испанские конкистадоры во главе с бородатым и белолицым Фернандо Кортесом.


Многие слышали об этом явлении, когда известные люди погибали ровно в 27 лет. Причем в клуб входят в основном музыканты. В конце 60-х Брайн Джонс (Rolling Stones), Джим Моррисон (The Doors), Дженис Джоплин (Kozmic Blues Band и Full Tilt Boogie Band) и Джимми Хендрикс умерли в 27 лет.


Через 25 лет в этом возрасте покончил с собой Курт Кобейн, а не так давно Эмми ван Хаус умерла от передохзировки тоже в этом возрасте. Кстати она говорила, что боится умереть в 27.

В любом случае, с начала 20 века в клуб вошло около 60 артистов, музыкантов и актеров.

Марк Твен родился 30 ноября 1835 года, через две недели после появления в небе кометы Галлея. Писатель сильно ассоциировал себя с кометой, заявляя, что он пришел с кометой Галлея в 1935, и что уйдет он тоже с ней. Твен умер 2 апреля 1910 года, на следующий день после возвращения кометы.


Стюардеса любила оказываться не в том месте и не в то время. Джессоп работала на лайнере «Олимпик», когда тот в 1911 столкнулся с британским военным кораблем. «Олимпик» пришлось буксировать в порт.


Джессоп также была на «Титанике», когда он затонул в 1912 году. Пережив это, она ступила на борт «Британника», который затонул в 1916 году из-за взрыва мины. Отсюда ее прозвище – мисс Непотопляемая

Как считают историки, Первая Мировая началась 28 июня 1914 с убийства в Сараево Франца Фердинанда. Никто не знал, когда и как война закончится, за одним исключением – автомобильным номером машины Фердинанда.


Ее номер "A III118" - A111118. Перемирие на английском – Armistice, а дата этого перемирия как раз 11.11.1918 года.


В июне 1941 года русские антропологи начали раскопки в гробнице Тамерлана. Вероятно, что именно он ответственен за смерть 17 млн человек после своих набегов. Однако возможно и после смерти он сумел забрать жизни многих миллионов людей.


Внутри усыпальницы была надпись «Кто откроет мою гробницу, тот выпустит захватчика, ужаснее, чем я». Предупреждение проигнорировали, а через три дня началась операция Барбаросса.

Титан и Титаник


В 1898 году Морго Робинсон написал новеллу «Напрасность, или Крушение Титана». В сюжете люксовый корабль ее Величества Титан сталкивается с айсбергом, пересекая Северную Атлантику.


В 1912 Титаник затонул точно так же. Оба корабля считались непотопляемыми, оба врезались в айсберг в апреле, примерно в 400-х ста милях от Ньюфаундленда. Оба были примерно 245 метров в длину и оба стали причиной гибели более 2-х тысяч человек.

Джон Кеннеди и Авраам Линкольн


Оба мужчины избрались в конгресс с разницей ровно в 100 лет. Президентами стали через 14 лет. Оба были убиты выстрелом в голову, а их преемники носили фамилию Джонсон и родились с разницей в 100 лет.


Оба умерли в пятницу, в их фамилиях по 7 букв, секретаря Кеннеди звали Линкольн, а секретаря Линкольна – Кеннеди. Линкольна убили в театре Кеннеди, а Кеннеди в автомобиле Линкольн. И оба они боролись за права граждан.

 

 

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Метки: Удача   кеннеди   клуб 27   линкольн   марк твен   совпадения   странные совпадения   титаник   
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Ruk 51 минуту назад
Для Рен Тв и Спидинфо нормальная подборка
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380
Вадим В. Новоженов 7 секунд назад
"....боролись за права граждан..." - Д.Ф. Кеннеди был избран на "честных" выборах после сходки Донов, которым Кеннеди, через своих советников, пообещал вернуть Кубу. Этот остров приносил семьям мафии США колоссальные прибыли от казино и прочих побочных развлечений. Но так как, кроме п#издобольств@ и махания во все стороны своим енгом был не на что не годен, то не выполнил своё обещание. Военное вторжение, под его руководством на Кубу, было бездарно провалено и Доны ему этого не простили. Вот за что он "боролся".
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477
Владимир Ульянов 13 минут назад
Организм наркоту только до 27 выдерживает.
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23k
Очевидное-Невероятное Полчаса назад
Линкольна убили в театре Форда, а не Кеннеди
Линкольн умер на следующий день после покушения - 15 апреля 1865 в субботу, а не в пятницу.
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