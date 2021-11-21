Через 25 лет в этом возрасте покончил с собой Курт Кобейн, а не так давно Эмми ван Хаус умерла от передохзировки тоже в этом возрасте. Кстати она говорила, что боится умереть в 27.

В любом случае, с начала 20 века в клуб вошло около 60 артистов, музыкантов и актеров.