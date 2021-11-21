Какова вероятность того, что выйдя на улицу, вы встретите мамонта? Пятьдесят на пятьдесят - либо встретите, либо нет. И подборка, представленная ниже, также отметает теорию вероятности, поскольку некоторые исторические случаи не имели даже одной миллиардной доли вероятности на реализацию.
Один из известных писателей 19 века Эдгар Алан По написал книгу «Повествование Артура Гордона Пима». В книге По пишет о четверых переживших кораблекрушение, которые в итоге убивают и съедают юнгу Ричарда Паркера.
Через несколько лет в реальности яхта «Миноннет» терпит крушение, и трое из них в итоге убивают и съедают юнгу… по имени Ричард Паркер.
Это два величайших отца-основателя США, они же сыграли существенную роль в подписании Декларации о независимости США, которую утвердили 4 июля 1776 года.
С годами их отношения испортились, но они помирились, и умерли в один и тот же день – 4 июля 1826 года, ровно через 50 лет после подписания декларации.
В 16 веке ацтеки были процветающей империей под правлением Монтесумы второго. Но в 1519 сбылось их смертоносное пророчество о том, что белокожий и бородатый демон вернется из странствий и решит завоевать народ ацтеков. Указанное в календаре Майя время совпало с годом, когда в империю заявились испанские конкистадоры во главе с бородатым и белолицым Фернандо Кортесом.
Многие слышали об этом явлении, когда известные люди погибали ровно в 27 лет. Причем в клуб входят в основном музыканты. В конце 60-х Брайн Джонс (Rolling Stones), Джим Моррисон (The Doors), Дженис Джоплин (Kozmic Blues Band и Full Tilt Boogie Band) и Джимми Хендрикс умерли в 27 лет.
Через 25 лет в этом возрасте покончил с собой Курт Кобейн, а не так давно Эмми ван Хаус умерла от передохзировки тоже в этом возрасте. Кстати она говорила, что боится умереть в 27.
В любом случае, с начала 20 века в клуб вошло около 60 артистов, музыкантов и актеров.
Марк Твен родился 30 ноября 1835 года, через две недели после появления в небе кометы Галлея. Писатель сильно ассоциировал себя с кометой, заявляя, что он пришел с кометой Галлея в 1935, и что уйдет он тоже с ней. Твен умер 2 апреля 1910 года, на следующий день после возвращения кометы.
Стюардеса любила оказываться не в том месте и не в то время. Джессоп работала на лайнере «Олимпик», когда тот в 1911 столкнулся с британским военным кораблем. «Олимпик» пришлось буксировать в порт.
Джессоп также была на «Титанике», когда он затонул в 1912 году. Пережив это, она ступила на борт «Британника», который затонул в 1916 году из-за взрыва мины. Отсюда ее прозвище – мисс Непотопляемая
Как считают историки, Первая Мировая началась 28 июня 1914 с убийства в Сараево Франца Фердинанда. Никто не знал, когда и как война закончится, за одним исключением – автомобильным номером машины Фердинанда.
Ее номер "A III118" - A111118. Перемирие на английском – Armistice, а дата этого перемирия как раз 11.11.1918 года.
В июне 1941 года русские антропологи начали раскопки в гробнице Тамерлана. Вероятно, что именно он ответственен за смерть 17 млн человек после своих набегов. Однако возможно и после смерти он сумел забрать жизни многих миллионов людей.
Внутри усыпальницы была надпись «Кто откроет мою гробницу, тот выпустит захватчика, ужаснее, чем я». Предупреждение проигнорировали, а через три дня началась операция Барбаросса.
Титан и Титаник
В 1898 году Морго Робинсон написал новеллу «Напрасность, или Крушение Титана». В сюжете люксовый корабль ее Величества Титан сталкивается с айсбергом, пересекая Северную Атлантику.
В 1912 Титаник затонул точно так же. Оба корабля считались непотопляемыми, оба врезались в айсберг в апреле, примерно в 400-х ста милях от Ньюфаундленда. Оба были примерно 245 метров в длину и оба стали причиной гибели более 2-х тысяч человек.
Джон Кеннеди и Авраам Линкольн
Оба мужчины избрались в конгресс с разницей ровно в 100 лет. Президентами стали через 14 лет. Оба были убиты выстрелом в голову, а их преемники носили фамилию Джонсон и родились с разницей в 100 лет.
Оба умерли в пятницу, в их фамилиях по 7 букв, секретаря Кеннеди звали Линкольн, а секретаря Линкольна – Кеннеди. Линкольна убили в театре Кеннеди, а Кеннеди в автомобиле Линкольн. И оба они боролись за права граждан.
Источник:
- «Совпадение? Не думаю!»: странные исторические совпадения, заставляющие верить в судьбу. Часть 1
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Линкольн умер на следующий день после покушения - 15 апреля 1865 в субботу, а не в пятницу.