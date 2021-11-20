Афганистан в 1950-1960-х годах

1.

Торговцы стоят на оживлённой улице в Кабуле, Афганистан, ноябрь 1961 года.



В этот короткий и относительно мирный период Афганистан стал постепенно склоняться к либеральной идеологии и прозападному образу жизни. В Кабуле рядом с традиционными глиняными домами выросли современные здания, а ношение бурки на какое-то время стало необязательным. Прогресс остановился в 1970 году, когда в Афганистане начались кровавые перевороты и гражданские войны, которые продолжаются по сей день.