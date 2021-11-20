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Афганистан в 1950-1960-х годах

Афганистан в 1950-1960-х годах (27 фото)

Автор:
20 ноября 2021 22:35
Метки: афганистан   история   люди   страна   фотографии   
422
27
В середине ХХ столетия раздираемый внутренними конфликтами и нападениями извне Афганистан сделал несколько неуверенных шагов навстречу модернизации. Самые большие успехи в этом направлении были достигнуты в 1950-х и 1960-х годах. Во времена холодной войны Афганистан официально занимал нейтральную позицию, но находился под влиянием как СССР, так и США. Советский Союз поставлял в страну оружие и машины, а Соединённые Штаты оказывали финансовую помощь.
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Метки: афганистан   история   люди   страна   фотографии   
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7  комментариев
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6k
Ruk 3 часа назад
каски им тоже из ФРГ прислали?
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Дмитрий 9 минут назад
Если убрать фотографии с товарищами из СССР, то ни чего не поменялось!
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191
Кто-то Там 40 минут назад
Нарики, плеать...
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819
Alex 3 часа назад
сколько ресурсов в Афганистан вложено-могли бы нормально жить - а так, в кишлаках да в аулах им самое место...
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stabskapitan 3 часа назад
Кроме того, что сейчас вместо немецких касок американские, ничего не поменялось.
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