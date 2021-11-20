Афганистан в 1950-1960-х годах

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В середине ХХ столетия раздираемый внутренними конфликтами и нападениями извне Афганистан сделал несколько неуверенных шагов навстречу модернизации. Самые большие успехи в этом направлении были достигнуты в 1950-х и 1960-х годах. Во времена холодной войны Афганистан официально занимал нейтральную позицию, но находился под влиянием как СССР, так и США. Советский Союз поставлял в страну оружие и машины, а Соединённые Штаты оказывали финансовую помощь.
1.
Торговцы стоят на оживлённой улице в Кабуле, Афганистан, ноябрь 1961 года.
В этот короткий и относительно мирный период Афганистан стал постепенно склоняться к либеральной идеологии и прозападному образу жизни. В Кабуле рядом с традиционными глиняными домами выросли современные здания, а ношение бурки на какое-то время стало необязательным. Прогресс остановился в 1970 году, когда в Афганистане начались кровавые перевороты и гражданские войны, которые продолжаются по сей день.
В этот короткий и относительно мирный период Афганистан стал постепенно склоняться к либеральной идеологии и прозападному образу жизни. В Кабуле рядом с традиционными глиняными домами выросли современные здания, а ношение бурки на какое-то время стало необязательным. Прогресс остановился в 1970 году, когда в Афганистане начались кровавые перевороты и гражданские войны, которые продолжаются по сей день.
2.
Новая современная государственная типография в Кабуле, строительство которой завершилось в 1966 году, 9 июня 1966 года. Большинство оборудования для типографии было изготовлено в ФРГ.
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6.
Кортеж президента США Дуайта Эйзенхауэра едет по Кабулу, Афганистан, 9 декабря 1959 года. Эйзенхауэр прибыл в Афганистан, чтобы встретиться с королём Мухаммедом Захир-Шахом и обсудить влияние СССР на регион.
7.
Жители Афганистана стоят вдоль дороги, по которой проедет кортеж президента США Дуайта Эйзенхауэра во время его визита в Кабул, 9 декабря 1959 года.
8.
Танцоры выступают на улице, во время визита президента США Дуайта Эйзенхауэра в Кабул, Афганистан, 9 декабря 1959 года.
13.
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв и маршал Николай Булганин осматривают афганский военный караул по прибытии в Кабул, Афганистан, 15 декабря 1955 года. Слева от Хрущёва – премьер-министр Афганистана Мухаммед Дауд.
16.
Новое современное здание министерства финансов в Кабуле с кафетерием на западный манер и фонтаном с подсветкой.
18.
Панорама Кабула, август 1969 года. Справа от центра видна река Кабул. На холме на заднем плане находится мавзолей покойного короля Мухаммеда Надир-шаха.
20.
Король Афганистана Мухаммед Захир-Шах едет в лимузине по центральной улице Кабула, 1968 год. После государственного переворота в 1973 году последний король Афганистана жил в изгнании в Риме. Он вернулся в Афганистан лишь в 2002 году после свержения режима талибов. В 2007 году Мухаммед Захир-Шах умер в Кабуле в возрасте 92 лет.
23.
Женщины в традиционных бурках и восточных туфлях идут по улице в Кабуле, 1951 год. В то время в столице Афганистана было только три мощёные улицы.
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Метки: афганистан история люди страна фотографии
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