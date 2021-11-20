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Что такое теория разбитых окон и как она объясняет нарушения правопорядка

Что такое теория разбитых окон и как она объясняет нарушения правопорядка (6 фото)

Автор:
20 ноября 2021 21:25
Метки: Жизнь   дом   закон   новости   сделай сам   
2675
6

Если на здании есть разбитое окно и никто не приложил усилий, чтобы его застеклить, то в ближайшее время на нем обязательно появятся другие разбитые окна. Чувство безнаказанности распространится на всю улицу, посылая сигнал всей округе: "здесь нет хозяина, можно хулиганить".

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Метки: Жизнь   дом   закон   новости   сделай сам   
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13
nickolay 14 часов назад
Нью-Йорк самый безопасный что за бред? Там сейчас полный пипец творится.
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29k
Юр21 21 минуту назад
Все эти теории это хорошо, но реально останавливает людей от проступков только неизбежность наказания, если тот же граффити знает что за ним неизбежно придут и расплата будет довольно суровой он не будет пачкать стены. Как достичь? Неравнодушие граждан и технический контроль, ну и конечно оценка деятельности органов только от состояния территории на которой они работают.
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3k
Aristarx 24 минуты назад
Афтырь. Ты так долго тужился чтоб повторить банальное: БЫТИЕ ОПРЕЛЕЛЯЕТ СОЗНАНИЕ. Не благодари.
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1k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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1k
Дмитрий 2 часа назад
Сначала надо закрыть всех уродов-блогеров. От гоняющих по городу с огромной скоростью до показывающих ж.о.п.у на площадях..потом с оставшихся блогеров "спросить" за доходы..
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1k
Егор 3 часа назад
Я бы применил это к российским чиновникам. Взял взятку - на рудник кайлом отрабатывать в 10-кратном размере. Нахамил людям - тряпку в руки и 3 месяца подъезды мыть на своем участке. Обещал построить и не выполнил - вперед на стройку кирпичи класть. Обнулился - ну и помножить на ноль.
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795
val 4 часа назад
и это правильно, но еще такая неудобная статистика. именно в 70е разрешили аборты, и в 90е эти нерожденные ненужные дети просто не выросли в уличных преступников.
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12
Женский род 5 часов назад
Чтобы навести порядок в New Yorke нужно прежде удалить из города всех негров.. Иначе как была помойка так и останется...
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78
Viktor Rus 7 часов назад
Граффити, разбитые стёкла отлично лечат 15 дней административных работ 15 суток! Пару раз и всю дурь выбивает из башки.
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9k
costa 11 часов назад
Все весьма просто.
в конце 80х разыгрался мировой финансовый кризис безработица захлестнула США, депрессия коснулась и Нью Йорка. Безработным людям нехрен делать, бедным людям нужно что-то кушать, уровень криминала пошел вверх.

А после этого начался экономический подьем и появилась работа и повысился бюджет города. В итоге меньше безработных на улицах и меньше бедных, преступность пошла вниз.

Вот и все разбитые окна, бытие определяет сознание. Диалектический материализьм и прочее.
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25k
Батончик с маком 13 часов назад
А у меня есть теория разбитых е.бальников. Надо просто жестоко е.башить нарушителей на глазах их подельников. У нас надо начинать с мочилова обезьян.
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6k
Ruk 14 часов назад
граффити - это попытка из города сделать гётто. что просто мазня, что багровы с цоями
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153
Nаnе First NameLаst Ruk 8 часов назад
Графити это мазня редкая криворукая. Вот вам для сравнения муралы

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