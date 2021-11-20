Что такое теория разбитых окон и как она объясняет нарушения правопорядка

С почти религиозным рвением работники подземки мыли и перекрашивали поезда. Все – и пассажиры, и работники метро – видели, что порядок наводится. Еще одна важная мера – борьба с безбилетниками. Метрополитен отчаянно нуждался в деньгах, а за билеты платила лишь небольшая часть пассажиров. Ганн нанял управляющего безопасностью Уильяма Браттона, который поставил у турникета одетых в гражданскую одежду полицейских. Полицейские были там и раньше. Разница состояла в том, что раньше полицейскому было выгоднее не замечать нарушителя, т.к. правила предписывали при его поимке выйти из метро, оформить нарушение и отконвоировать нарушителя в суд. Потом составить подробный отчет. И всё это без всякой компенсации. И даже могло последовать наказание от начальства за то, что он покинул рабочее место или испортил статистику. Теперь же нарушителя достаточно поймать и поставить у края платформы. За нарушителями приезжает наряд полиции в форме, осматривает, оформляет нарушение, снимает отпечатки пальцев и проверяет на причастие к другим правонарушениям. Затем конвоирует к автобусу, который везет его в полицейский участок. И всё это на виду у пассажиров и работников метро. В итоге преступность и правонарушения в метро резко пошли на убыль. Так «теория разбитых окон» была проверена в масштабе одного из крупнейших городов мира. Сначала навели порядок в нью-йоркской подземке. Затем постепенно стал снижаться уровень преступности во всем городе, и со временем Нью-Йорк стал самым безопасным мегаполисом Америки.