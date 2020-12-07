Как непросто жить вдовам знаменитостей

Жизнь с известным человеком - это, кажется, жизнь полная комфорта и радости. Однако, случается страшное и человек уходит из жизни, а вместо того, чтобы скорбеть, приходится отбиваться от судов и не только.
У известного человека нередко, в самый "подходящий" момент находится или группа родственников, или внезапных бывших жен, а то и сомнительных "друзей семьи".
Нередко люди, в погоне за наследством или славой теряют человеческий облик.
Нередко люди, в погоне за наследством или славой теряют человеческий облик.
Людмила Поргина и Николай Караченцов
Людмила лишилась своего единственного заработка, как и многие актеры, из-за пандемии. Поргиной нужно кормить не только себя, но и шесть кошек, четырех попугаев и собаку, взятую из приюта. К счастью, сын и невестка поддерживают Людмилу.
Правда вот жена Бориса Щербакова говорит по этому поводу следующее: "Людмила Поргина - заслуженная артистка РФ, она получает хорошую пенсию, думаю, около 50 тысяч в месяц. И рассказывать, что она сидит без денег, по-моему, странно. И неправда. Когда актеры жалуются на безденежье, мне за них стыдно. Очень неловко все это слышать". Стоит отметить, что сама жена Щербакова тоже давно на пенсии и единственный кормилец семьи - это ее муж.
Правда вот жена Бориса Щербакова говорит по этому поводу следующее: "Людмила Поргина - заслуженная артистка РФ, она получает хорошую пенсию, думаю, около 50 тысяч в месяц. И рассказывать, что она сидит без денег, по-моему, странно. И неправда. Когда актеры жалуются на безденежье, мне за них стыдно. Очень неловко все это слышать". Стоит отметить, что сама жена Щербакова тоже давно на пенсии и единственный кормилец семьи - это ее муж.
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Ирина Хонда и Виктор Проскурин
Ирина была пятой по счету женой актера, который умер этим летом от обструктивной хронической болезни легких. Как только Проскурин ушел в мир иной Ирину тут же попросили покинуть их квартиру на Покровке. По документам она принадлежала Суровой Ирине (одна из бывших супруг актера).
В одном из интервью Хонда говорила: "В свое время он подарил эту квартиру четвертой жене. Была дарственная. Эта квартира была у него единственной. Более того, он продал фамильный дом в деревне, чтобы купить здесь жилье... Там долгая была цепочка покупок и продаж. Он пытался вернуть эту квартиру, были суды, но все их он проиграл". Как она говорит, квартира досталась Смуровой случайно, у него был период злоупотребления алкоголем, это даже указано в документах на дарственной, что решение о таком "подарке" было сделано под воздействием алкоголя. Он действительно мог подписать и подарить в таком состоянии что угодно.
После смерти Виктора Алексеевича между Хондой и Смуровой был заключен устный договор, что в течение сорока дней экс-жена не будет выселять Ирину из квартиры, но уже на десятый день она явилась в жилье с полицией.
У Ирины Хонды после смерти супруга остался только долг в миллион рублей. Последние два года Проскурин болел, отказывался от работы, несмотря на то, что Ирина, будучи его директором, находила ему предложения. Также у Ирины в это же время серьезно заболела мама, женщине пришлось брать кредиты.
В одном из интервью Хонда говорила: "В свое время он подарил эту квартиру четвертой жене. Была дарственная. Эта квартира была у него единственной. Более того, он продал фамильный дом в деревне, чтобы купить здесь жилье... Там долгая была цепочка покупок и продаж. Он пытался вернуть эту квартиру, были суды, но все их он проиграл". Как она говорит, квартира досталась Смуровой случайно, у него был период злоупотребления алкоголем, это даже указано в документах на дарственной, что решение о таком "подарке" было сделано под воздействием алкоголя. Он действительно мог подписать и подарить в таком состоянии что угодно.
После смерти Виктора Алексеевича между Хондой и Смуровой был заключен устный договор, что в течение сорока дней экс-жена не будет выселять Ирину из квартиры, но уже на десятый день она явилась в жилье с полицией.
У Ирины Хонды после смерти супруга остался только долг в миллион рублей. Последние два года Проскурин болел, отказывался от работы, несмотря на то, что Ирина, будучи его директором, находила ему предложения. Также у Ирины в это же время серьезно заболела мама, женщине пришлось брать кредиты.
Марина Зудина и Олег Табаков
Жизнь вдовы актера изменилась очень сильно. В одном из интервью Зудина поделилась, что количество спектаклей с ее участием в МХТ им. Чехова сильно сократилось. Сын Олега Павловича Павел вообще не выходит на сцену, а Марина от силы раз пять в год выходит на подмостки.
Александра Куцевол и Олег Яковлев
Все наследство экс-участника "Иванушки International", ушедшего из жизни в возрасте 47 лет, оценивается в 200 миллионов рублей. Несколько квартир в России и за рубежом. В завещании указано, что все имущество оставлено племяннице Татьяне и другу Радов Роману.
А вот гражданская супруга Александра Куцего не получает в наследство ничего. Разумеется, девушка была с этим не согласна и обратилась в суд за оспариванием завещания. Она даже предоставила бумагу, где говорилось, что у нее с Олегом был заключен брак в Сербии. Но вот напротив их фамилий не было подписей, так что документ может быть фальшивым. Племянница певца, Татьяна, доказала, что официально Олег и Александра женаты не были. После этого гражданская жена не сдалась и потребовала признать Яковлева невменяемым, для аннулирования завещания. Что, в целом, бессмысленно - брак все равно не был официально зарегистрирован.
И если до этого многие призывали Татьяну поделиться наследством, то после обвинений в невменяемости Яковлева, ее защитники поменяли о ней мнение.
А вот гражданская супруга Александра Куцего не получает в наследство ничего. Разумеется, девушка была с этим не согласна и обратилась в суд за оспариванием завещания. Она даже предоставила бумагу, где говорилось, что у нее с Олегом был заключен брак в Сербии. Но вот напротив их фамилий не было подписей, так что документ может быть фальшивым. Племянница певца, Татьяна, доказала, что официально Олег и Александра женаты не были. После этого гражданская жена не сдалась и потребовала признать Яковлева невменяемым, для аннулирования завещания. Что, в целом, бессмысленно - брак все равно не был официально зарегистрирован.
И если до этого многие призывали Татьяну поделиться наследством, то после обвинений в невменяемости Яковлева, ее защитники поменяли о ней мнение.
Гитана Леонтенко и Алексей Баталов
После смерти Баталова в жизни его жены появились "друзья" - супруги Михаил Цивин и Наталья Дрожжина. Как утверждает Наталья - для оказания поддержки. И вот, Леонтенко, по их словам, передала все наследство, оставшееся от мужа (мастерская в Доме на набережной, две квартиры, доля в четырехкомнатной квартире, 8 млн рублей) в их руки. Передача была осуществлена на условиях договора ренты, с пожизненным содержанием дочери Баталова Марии, страдающей ДЦП.
Но вот только Гитана Аркадьевна решительно опровергает, что сделала это осознанно. Она называет Дрожжину и Цивина шулерами. "Они мне говорили, что вы подписываете бумаги насчет могилы: покрасить то, купить то, выдать то. Они читали, а я подписывала. А что они мне совали, я не знаю". Дело было настолько шумное, что им занялась полиция. Супругам грозит обвинение в мошенничестве.
В конце ноября этого года семья народного артиста получили обратно кабинет в Доме на набережной и мастерскую, которую сдавали ушлые супруги за 75 тысяч рублей в месяц. Ни копейки из этих денег Леонтенко не увидела - все ушло Цивину и Дрожжиной. Судебное разбирательство еще не окончено.
Но вот только Гитана Аркадьевна решительно опровергает, что сделала это осознанно. Она называет Дрожжину и Цивина шулерами. "Они мне говорили, что вы подписываете бумаги насчет могилы: покрасить то, купить то, выдать то. Они читали, а я подписывала. А что они мне совали, я не знаю". Дело было настолько шумное, что им занялась полиция. Супругам грозит обвинение в мошенничестве.
В конце ноября этого года семья народного артиста получили обратно кабинет в Доме на набережной и мастерскую, которую сдавали ушлые супруги за 75 тысяч рублей в месяц. Ни копейки из этих денег Леонтенко не увидела - все ушло Цивину и Дрожжиной. Судебное разбирательство еще не окончено.
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Гражданский брак - брак зарегистрирован в Загсе, церковный брак - в церкви.
А то, что по привычке зовут гражданским браком у нас - просто сожительство.
Не могут без ошибок...
Кому интересно это копание в грязном белье?
По сути, она Петровича убила, когда в соплях и слезах потребовала у него приехать в Москву. Да, ей было тяжело (умерла мать), наверное - одиноко в этот момент. Но она прекрасно знала, что Петрович был нетрезв в этот момент и садиться ему за руль совсем не следовало.
Вот и жуткая авария после которой он уже не восстановился.
И как больно было видеть семейную съёмку какого-то праздника, когда он сидел отстранённо в кресле с совершенно потухшим взглядом.
А уж про детей говорить-а кто их воспитывал? Если дети в старости бросают родителей-то чаще всего это вина самих родителей.
А уж когда сожительница пытается что-то отжать...Дура,бл"дь,а х"ли ты раньше думала? Держала пути к отступлению что-ли? Ну и додержалась...)