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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4431 пост • 625 подписчиков подписаться
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Как непросто жить вдовам знаменитостей

Как непросто жить вдовам знаменитостей (6 фото)

Автор:
07 декабря 2020 16:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   знаменитости   люди   наследники   наследство   скандал   слава   
14757
6
Жизнь с известным человеком - это, кажется, жизнь полная комфорта и радости. Однако, случается страшное и человек уходит из жизни, а вместо того, чтобы скорбеть, приходится отбиваться от судов и не только.
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Метки: звезды   знаменитости   люди   наследники   наследство   скандал   слава   
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22  комментария
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67
tolik 4 часа назад
Давайте перестанем употреблять выражение ,,гражданская жена ".
Гражданский брак - брак зарегистрирован в Загсе, церковный брак - в церкви.
А то, что по привычке зовут гражданским браком у нас - просто сожительство.
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1k
Ertin 43 минуты назад
Эм-м... Малахов на Фишках аккаунт завёл?
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5k
Apok 49 минут назад
КараченцОв!

Не могут без ошибок...
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12k
ЦСКА Час назад
Тут недавно наши "звезды" и "творческие личности", Глушко, Королевы, Бузовы и еще кто то из "великих", скорбно ныли, что "ковид" перечеркнул корпоративы и массовые мероприятия, чем лишил их "последних" средств к существованию и ведению сибаритного образа жизни....
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33k
jonnyD Час назад
Как непросто жить вдовам знаменитостей
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10k
( ͡° ͜ʖ ͡°) Час назад
Осадочек после поста неприятный.
Кому интересно это копание в грязном белье?
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23k
Григорий 2 часа назад
Сделать фотки с известным и богатым, а после утверждать, что "я была у него единственной и любимой, но все оболгали, деньги украли". Институт брака создан именно для разрешения этих юридических нюансов. Обещать - не значит жениться, а подаренный и отработанный айфон не означает наследство.
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1k
Геннадьич Григорий 59 минут назад
Всё верно. Именно по этому всякие сказочные персонажи добиваются признания гей браков.
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2k
Mellivora 2 часа назад
Актеры ушли,за них мы беспокоились.Все остальное уже не волнует. Пусть грызутся.
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58k
Доктор Джонс 2 часа назад
На тему наследства есть хороший фильм с обалденной концовкой:
На тему наследства есть хороший фильм с обалденной концовкой:
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14k
Ego sum qui sum 3 часа назад
фильм хороший посмотрел как раз на похожую тему

фильм хороший посмотрел как раз на похожую тему
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4k
Miraton 3 часа назад
Если есть что делить, всегда найдутся желающие это поделить (С)
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7k
Cornho 3 часа назад
Да ёмана, сколько можно-то?! Фамилия Николая Петровича КараченцОв, а не КараченцЕв. Давайте всё-таки уважать память любимого актёра!
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7k
Billi_Bons Cornho 3 часа назад
Согласен. Но Поргина мерзкая особа.
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2k
Gavanskiy Billi_Bons 45 минут назад
А я согласен с Вами.
По сути, она Петровича убила, когда в соплях и слезах потребовала у него приехать в Москву. Да, ей было тяжело (умерла мать), наверное - одиноко в этот момент. Но она прекрасно знала, что Петрович был нетрезв в этот момент и садиться ему за руль совсем не следовало.
Вот и жуткая авария после которой он уже не восстановился.
И как больно было видеть семейную съёмку какого-то праздника, когда он сидел отстранённо в кресле с совершенно потухшим взглядом.

Ссылка www.youtube.com
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5k
SR 4 часа назад
Всех движет любовь... Любовь к деньгам.
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4k
Ya 4 часа назад
Очевидно что случаи бывают разные, но по публикациям видно что окружают знаменитости не всегда порядочные люди(это очень мягко сказано), а когда рвать и устраивать дележ с судами начинают дети- то они просто твари которых вообще не воспитывали.
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56k
Опиум для народа Ya 3 часа назад
Ну,часто не всегда и сами знаменитости являются порядочными людьми. Пять браков-это нормально?
А уж про детей говорить-а кто их воспитывал? Если дети в старости бросают родителей-то чаще всего это вина самих родителей.
А уж когда сожительница пытается что-то отжать...Дура,бл"дь,а х"ли ты раньше думала? Держала пути к отступлению что-ли? Ну и додержалась...)
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