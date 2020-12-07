Как непросто жить вдовам знаменитостей

Ирина была пятой по счету женой актера, который умер этим летом от обструктивной хронической болезни легких. Как только Проскурин ушел в мир иной Ирину тут же попросили покинуть их квартиру на Покровке. По документам она принадлежала Суровой Ирине (одна из бывших супруг актера).



В одном из интервью Хонда говорила: "В свое время он подарил эту квартиру четвертой жене. Была дарственная. Эта квартира была у него единственной. Более того, он продал фамильный дом в деревне, чтобы купить здесь жилье... Там долгая была цепочка покупок и продаж. Он пытался вернуть эту квартиру, были суды, но все их он проиграл". Как она говорит, квартира досталась Смуровой случайно, у него был период злоупотребления алкоголем, это даже указано в документах на дарственной, что решение о таком "подарке" было сделано под воздействием алкоголя. Он действительно мог подписать и подарить в таком состоянии что угодно.



После смерти Виктора Алексеевича между Хондой и Смуровой был заключен устный договор, что в течение сорока дней экс-жена не будет выселять Ирину из квартиры, но уже на десятый день она явилась в жилье с полицией.

У Ирины Хонды после смерти супруга остался только долг в миллион рублей. Последние два года Проскурин болел, отказывался от работы, несмотря на то, что Ирина, будучи его директором, находила ему предложения. Также у Ирины в это же время серьезно заболела мама, женщине пришлось брать кредиты.