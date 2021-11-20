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Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей-22

Смешные комментарии из социальных сетей-22 (32 фото)

Автор:
20 ноября 2021 09:41
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
1983
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Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
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48  комментариев
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26k
Мойша 3 часа назад
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Тогда надо оборудовать машины Скорой помощи передними усиленными металлическими бамперами.
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21k
ПаганецЪ 2 минуты назад
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Я бы их ещё на пивко пригласил!
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37k
Андрей 2 минуты назад
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У неё контракт в 1-м каналом. Боюсь даже представить что может случиться когда контракт закончится.
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37k
Андрей 5 минут назад
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И отнял деньги, чтобы не жрала вредный фаст-фуд, а поела полезного диетического супчика в больнице.
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1k
ah3007 6 минут назад
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Корректировка "милая"
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37k
Андрей 6 минут назад
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Это для чёрной пятницы, которай случается раз в тысячу лет при полном параде пленет.
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37k
Андрей 8 минут назад
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Просто панда пришла домой и умылась перед сном.
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28k
АнтонПолднев 8 минут назад
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Машина улыбается, кот явно нет. Так что мимо...
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28k
АнтонПолднев 13 минут назад
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166
Михаил Андреев Полчаса назад
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угу бл...ть нога кажись не под 65 гр., пойду транспортир возьму померю...

Работать нада... тогда пох...й на углы...
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17k
Олег 36 минут назад
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Я специально чугунную сковороду купил, что бы вилкой есть и не бояться поцарапать покрытие...
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17k
Олег 37 минут назад
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Может, это и к лучшему...
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11k
Максим 42 минуты назад
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Моя первая гитара!
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3k
Александр 43 минуты назад
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Как на тропу войны, так не мал, а как на фильму!
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3k
Дмитрий 49 минут назад
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Несколько штук это ещё хорошо. Вот одна из 20 это да.
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5k
pilgrimnl 52 минуты назад
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походу чат европейцев, в некоторых странах зимой и +10 в доме уже хорошо.
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4k
livaneth 55 минут назад
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Со словами "нет бога, кроме аллаха, а магомет - пророк его". Эти пожалуй пострашнее викингов будут, потому, что реальные.
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5k
pilgrimnl 59 минут назад
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ага, её и там отмудохают и выкинут куда подальше, за отсутствие страховки
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28k
АнтонПолднев 59 минут назад
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Только пейзаж за окном другой...

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18
punane-ne Час назад
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Положение Симса.
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11k
tarassarat Час назад
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