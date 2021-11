Наша речь в зарубежных композициях

"Music From the Masses" - это шестой полноформатный альбом знаменитой британской группы, который вышел в 1987 году. Он считается одним из лучших музыкальных релизов 80-х, пользовался бешеной популярностью. В альбоме масса хитов: "Never Let Me Down Again", "Strangelove", "Little 15", - мало есть человек, который хотя бы раз не слышали эти песни. В треке"To Have And To Hold" как вступление используется фраза: "В докладах рассматриваются политические и социально-психологические проблемы гонки вооружений". Да, это голос Игоря Леонидовича Кириллова, который знают все свидетели СССР-эпохи. Где же музыканты могли услышать эту фразу? Есть версия, что это пошло от Германии, где группа записывала свой предыдущий альбом. Тогда они много экспериментировали со звуками и множество сэмплов привезли из Берлина. Не исключено также, что потому что альбом писался в знаменитой "Студии у стены" (она находилась у Берлинской стены), поблизости от которой музыканты вполне могли услышать отголоски советского радиоэфира, доносящиеся из ГДР.

2021-11-19T17:58:50+03:00