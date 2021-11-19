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Наша речь в зарубежных композициях

Наша речь в зарубежных композициях (1 фото + 8 видео)

Автор:
19 ноября 2021 17:58
Сообщество : RealFishki
Метки: СССР   зарубежная музыка   интересное   музыка   речь   факты   
1156
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Это интересно, когда исполнители используют не родной язык в своих песнях. Она точно привлечет внимание.

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Метки: СССР   зарубежная музыка   интересное   музыка   речь   факты   
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11  комментариев
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1k
Мистер Робот Час назад
А где "я твой слуга, я твой работник"? Это самое страшное воспоминание моего детства. Я бы абсолютно уверен что это говорит настоящий робот.
Ссылка www.youtube.com
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1k
Borman Полчаса назад
Существует множество версий, что кричит Роджер Уотерс-
Билл я здесь, Ганс дело есть
Мир я здесь, вставай дело есть
Но то, что эта фраза на русском не вызывает сомнений.
Ссылка www.youtube.com
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13k
Юлия 53 минуты назад
Скачивала как то себе винд оф ченж, не прослушивая. Еду в машине, думаю что то не то, со второго или третьего раза только поняла, что а она на русском.

Ссылка youtu.be
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1k
Александр 54 минуты назад
Adriano Celentano - Ja tebia liubliu
Я тебя люблю на 4-х языках, в том числе на русском. Вполне кстати, с хорошим произношением.
Ссылка youtu.be
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7k
Elena Ki Час назад
Челентано пел про я тебя люблю на разных языках. На русском еще и Я жить без тебя не могу.
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215
volvulus Час назад
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359
Chaim Kushnir Час назад
Москау... раз-два -три...
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389
Mixan Час назад
А вот еще мне нравится ..хе хе Русские народ нестандартный ,у нас свой путь ..!!!

Ссылка youtu.be
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12k
Bill 2 часа назад
Светка! Ё-маё!
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2k
andrey morozov 2 часа назад
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