Наша речь в зарубежных композициях

Песня вышла на девятом альбоме музыканта "HIStory: Past, Present and Future, Book I" 1995 года. Считается, что именно эта композиция подтолкнула музыканта к записи всего альбома. А история песни берет начало от гастролей Джексона в России в 1993 году. Он написал эту балладу в пасмурной сентябрьской Москве, в номере "Метрополя" и в основу песни легли переживания и эмоции музыканта в тот момент. "Это было странное, мрачное и одинокое время для меня. Снаружи было море лиц… поклонников, кричащих и поющих. Но я был в своем номере отеля и чувствовал себя таким одиноким, как будто я был последним человеком на Земле. И в этой песне я пою "Каково это - чувствовать одиночество и холод внутри?", и дальше "Как чужестранец в Москве", это именно то, как я чувствовал себя тогда. Но люди в Москве были самыми милыми из тех, кого я когда-либо встречал. И концерт имел успех, но, хмм, в тот день, особенно в тот день, у меня было это противоречивое чувство" Но в песне присутствует фрагмент с русской речью, которая напоминала слова сотрудника спецслужб. "Зачем приехал к нам? Ты - враг от Запада. Признайся. Приехал, чтобы украсть от нас великие достижения народа, великие труды рабочих. Признайся". Есть упоминания, что это слова реального допроса, но сложн поручиться за достоверность этого предположения.

2021-11-19T17:58:50+03:00