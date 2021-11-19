Наша речь в зарубежных композициях

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Это интересно, когда исполнители используют не родной язык в своих песнях. Она точно привлечет внимание.
Часто они не сами произносят слова, а используют фрагменты записей наших знаменитых соотечественников, их цитаты и прочее.
Ману Чао - "Infinita Tristeza"
Французский музыкант испанского происхождения Хосе-Мануэль Томас Артур Чао был больше известен как Ману Чао. Он смешивал в своей музыке множество жанров: латино, регги, рок, ска. В альбоме "Próxima Estación: Esperanza" 2001 года он представил композицию "Infinita Tristeza".
Одна из самых популярных тем, связанных с Россией была тема космоса. Записью в песне стал голос первого космонавта Юрия Гагарина, именно его фраза "Люди всех стран и континентов! Через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в открытый космос" открывает композицию.
Одна из самых популярных тем, связанных с Россией была тема космоса. Записью в песне стал голос первого космонавта Юрия Гагарина, именно его фраза "Люди всех стран и континентов! Через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в открытый космос" открывает композицию.
"Lights Out Asia" - "O Ancient World, Arise!"
Интересный любопытный музыкальный коллектив из Америки, который основали в 2003 году в Висконсине. У него необычная, почти "космическая" музыка, ее классифицируют как пост-рок с элементами эмбиента. Такие проекты обычно ориентированы на достаточно узкую аудиторию. Но в этой нише музыканты были очень даже заметны.
Интересно, что в начале композиции "O Ancient World, Arise" из альбома "The Brasil" 2012 года звучит фрагмент стихотворения "Скифы" Александра Блока. Женский голос артистки Натальи Белохвостиковой постепенно угасает в нарастающей мелодии.
Интересно, что в начале композиции "O Ancient World, Arise" из альбома "The Brasil" 2012 года звучит фрагмент стихотворения "Скифы" Александра Блока. Женский голос артистки Натальи Белохвостиковой постепенно угасает в нарастающей мелодии.
Sting "Russians"
Голос советского диктора Игоря Кириллова звучал в песне молодого музыканта и участника группы "The Police" Гордона Метью Томаса Самнера. Он стал действительно живой легендой мировой музыки, обладателем многих премий, а начинал свою сольную карьеру с песни, которую посвятил русским. Да, один из его сольных хитов так и назывался "Russians".
Песня в тогдашних исторических реалиях была вполне себе провокационной. Чего только стоит фраза "Надеюсь, что русские тоже любят своих детей", вокруг которой и была выстроена композиция. Ее стали воспринимать как гимн пацифиста против холодной войны. Стинг был дружен со своим приятелем из Нью-Йорка, сотруднике Колумбийского университета, обладающего специальным оборудованием, которое могло ловить сигнал советского телевидения. Стинга поразили телепередачи для детей: "Меня поразило, сколько тепла, внимания и любви было вложено в эти программы".
Начинается композиция со вставного фрагмента записи из эфира информационной программы "Время". года. Кириллов говорит: "Британский премьер охарактеризовала переговоры с главой делегации Михаилом Сергеевичем Горбачёвым как конструктивный, реалистический, деловой и дружественный обмен мнениями". Также слышно голос диктора Галины Зименковой со словами: "В Сане завершил работу…". Отсылки к России есть и в музыке трека. Стинг использовал мотивы сюиты Сергея Прокофьева "Поручик Киже".
Песня в тогдашних исторических реалиях была вполне себе провокационной. Чего только стоит фраза "Надеюсь, что русские тоже любят своих детей", вокруг которой и была выстроена композиция. Ее стали воспринимать как гимн пацифиста против холодной войны. Стинг был дружен со своим приятелем из Нью-Йорка, сотруднике Колумбийского университета, обладающего специальным оборудованием, которое могло ловить сигнал советского телевидения. Стинга поразили телепередачи для детей: "Меня поразило, сколько тепла, внимания и любви было вложено в эти программы".
Начинается композиция со вставного фрагмента записи из эфира информационной программы "Время". года. Кириллов говорит: "Британский премьер охарактеризовала переговоры с главой делегации Михаилом Сергеевичем Горбачёвым как конструктивный, реалистический, деловой и дружественный обмен мнениями". Также слышно голос диктора Галины Зименковой со словами: "В Сане завершил работу…". Отсылки к России есть и в музыке трека. Стинг использовал мотивы сюиты Сергея Прокофьева "Поручик Киже".
"SNAP!" - "The Power"
Этот проект родом из Германии. В 1990 году во Франкфурте Люка Анцилотти и Михаэль Мюнциг, два продюсера, работающие в области электронной музыки, сыграли существенную роль в становлении и популяризации направления "евроденс".
И в первый же год "SNAP" прогремел с хитом "The Power". Первые места в хит-парадах Германии и Великобритании, попала на вторые строчки в США и была узнаваема везде. Даже не увлеченные музыкой люди узнают ее по фрагментам.
А вот поклонники наверняка помнят, что в студийном формате песня начинается с русской фразы: "Американская фирма "Transceptor Technologies" приступила к производству компьютеров "Персональный спутник". О чем тут речь вообще?
Компания, которую упоминают во фразе, существует на самом деле. И в январе 1990 года они зарегистрировали новое устройство "Personal Companion", о котором и идет речь в представленной выше фразе. Помощник для слепых и слабовидящих.
Почему на русском? Загадка. Фразу скорее всего взяли из советских новостей, но источник доподлинно не установлен.
И в первый же год "SNAP" прогремел с хитом "The Power". Первые места в хит-парадах Германии и Великобритании, попала на вторые строчки в США и была узнаваема везде. Даже не увлеченные музыкой люди узнают ее по фрагментам.
А вот поклонники наверняка помнят, что в студийном формате песня начинается с русской фразы: "Американская фирма "Transceptor Technologies" приступила к производству компьютеров "Персональный спутник". О чем тут речь вообще?
Компания, которую упоминают во фразе, существует на самом деле. И в январе 1990 года они зарегистрировали новое устройство "Personal Companion", о котором и идет речь в представленной выше фразе. Помощник для слепых и слабовидящих.
Почему на русском? Загадка. Фразу скорее всего взяли из советских новостей, но источник доподлинно не установлен.
Micael Jackson "Strainger in Moscow"
Песня вышла на девятом альбоме музыканта "HIStory: Past, Present and Future, Book I" 1995 года.
Считается, что именно эта композиция подтолкнула музыканта к записи всего альбома. А история песни берет начало от гастролей Джексона в России в 1993 году. Он написал эту балладу в пасмурной сентябрьской Москве, в номере "Метрополя" и в основу песни легли переживания и эмоции музыканта в тот момент.
"Это было странное, мрачное и одинокое время для меня. Снаружи было море лиц… поклонников, кричащих и поющих. Но я был в своем номере отеля и чувствовал себя таким одиноким, как будто я был последним человеком на Земле. И в этой песне я пою "Каково это - чувствовать одиночество и холод внутри?", и дальше "Как чужестранец в Москве", это именно то, как я чувствовал себя тогда. Но люди в Москве были самыми милыми из тех, кого я когда-либо встречал. И концерт имел успех, но, хмм, в тот день, особенно в тот день, у меня было это противоречивое чувство"
Но в песне присутствует фрагмент с русской речью, которая напоминала слова сотрудника спецслужб.
"Зачем приехал к нам? Ты - враг от Запада. Признайся. Приехал, чтобы украсть от нас великие достижения народа, великие труды рабочих. Признайся". Есть упоминания, что это слова реального допроса, но сложн поручиться за достоверность этого предположения.
Считается, что именно эта композиция подтолкнула музыканта к записи всего альбома. А история песни берет начало от гастролей Джексона в России в 1993 году. Он написал эту балладу в пасмурной сентябрьской Москве, в номере "Метрополя" и в основу песни легли переживания и эмоции музыканта в тот момент.
"Это было странное, мрачное и одинокое время для меня. Снаружи было море лиц… поклонников, кричащих и поющих. Но я был в своем номере отеля и чувствовал себя таким одиноким, как будто я был последним человеком на Земле. И в этой песне я пою "Каково это - чувствовать одиночество и холод внутри?", и дальше "Как чужестранец в Москве", это именно то, как я чувствовал себя тогда. Но люди в Москве были самыми милыми из тех, кого я когда-либо встречал. И концерт имел успех, но, хмм, в тот день, особенно в тот день, у меня было это противоречивое чувство"
Но в песне присутствует фрагмент с русской речью, которая напоминала слова сотрудника спецслужб.
"Зачем приехал к нам? Ты - враг от Запада. Признайся. Приехал, чтобы украсть от нас великие достижения народа, великие труды рабочих. Признайся". Есть упоминания, что это слова реального допроса, но сложн поручиться за достоверность этого предположения.
Akino Arai - "Spuntik"
Словами на русском языке открывается четвертый студийный альбом певицы из Японии. В начале композиции "Supuutoniku" или "Sputnik" мужской голос читает текст на русском языке:
"Когда мужчина умирает, с ним исчезает все:
Его первый снег,
Его первый поцелуй,
Его первая драка..."
И дальше идет песня на японском языке.
"Когда мужчина умирает, с ним исчезает все:
Его первый снег,
Его первый поцелуй,
Его первая драка..."
И дальше идет песня на японском языке.
"Pet Shop Boys" - "This Must Be the Place I Waited Years to Leave"
Участники британского дуэта не единожды выражали интерес к России. Они называли своим любимым композитором Дмитрия Шостаковича. В 1990 году группа выпустила меланхоличный и концептуальный альбом "Behaviour" и там меломаны и критики увидели несколько косвенных и прямых отсылок к советской истории и к Шостаковичу в частности.
На последних секундах композиции "This Must Be the Place I Waited Years to Leave" можно услышать слова на русском языке: "Требует наш народ одного - раздавите проклятую гадину".
Знатоки истории должны знать эту фразу. Ее произнес прокурор Андрей Вышинский в ходе обвинительной речи на Третьем Московском процессе против право-троцкистского антисоветского блока в 1938 году.
На последних секундах композиции "This Must Be the Place I Waited Years to Leave" можно услышать слова на русском языке: "Требует наш народ одного - раздавите проклятую гадину".
Знатоки истории должны знать эту фразу. Ее произнес прокурор Андрей Вышинский в ходе обвинительной речи на Третьем Московском процессе против право-троцкистского антисоветского блока в 1938 году.
"Depeche Mode" - "To Have And To Hold"
"Music From the Masses" - это шестой полноформатный альбом знаменитой британской группы, который вышел в 1987 году. Он считается одним из лучших музыкальных релизов 80-х, пользовался бешеной популярностью. В альбоме масса хитов: "Never Let Me Down Again", "Strangelove", "Little 15", - мало есть человек, который хотя бы раз не слышали эти песни.
В треке"To Have And To Hold" как вступление используется фраза: "В докладах рассматриваются политические и социально-психологические проблемы гонки вооружений". Да, это голос Игоря Леонидовича Кириллова, который знают все свидетели СССР-эпохи.
Где же музыканты могли услышать эту фразу?
Есть версия, что это пошло от Германии, где группа записывала свой предыдущий альбом. Тогда они много экспериментировали со звуками и множество сэмплов привезли из Берлина. Не исключено также, что потому что альбом писался в знаменитой "Студии у стены" (она находилась у Берлинской стены), поблизости от которой музыканты вполне могли услышать отголоски советского радиоэфира, доносящиеся из ГДР.
В треке"To Have And To Hold" как вступление используется фраза: "В докладах рассматриваются политические и социально-психологические проблемы гонки вооружений". Да, это голос Игоря Леонидовича Кириллова, который знают все свидетели СССР-эпохи.
Где же музыканты могли услышать эту фразу?
Есть версия, что это пошло от Германии, где группа записывала свой предыдущий альбом. Тогда они много экспериментировали со звуками и множество сэмплов привезли из Берлина. Не исключено также, что потому что альбом писался в знаменитой "Студии у стены" (она находилась у Берлинской стены), поблизости от которой музыканты вполне могли услышать отголоски советского радиоэфира, доносящиеся из ГДР.
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Метки: СССР зарубежная музыка интересное музыка речь факты
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Билл я здесь, Ганс дело есть
Мир я здесь, вставай дело есть
Но то, что эта фраза на русском не вызывает сомнений.
Я тебя люблю на 4-х языках, в том числе на русском. Вполне кстати, с хорошим произношением.