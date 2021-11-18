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Как выглядят актеры фильма "Мумия" спустя 22 года

Как выглядят актеры фильма "Мумия" спустя 22 года (10 фото)

Автор:
18 ноября 2021 15:09
Сообщество : Кино
Метки: актеры спустя годы   до и после   звезды   знаменитости   кино   мумия   шоу бизес   
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Первый фильм "Мумия" с Бренданом Фрейзером в главной роли вышел в 1999 году. С тех прошло уже 22 года, актеры сильно изменились. Давайте посмотри, как сегодня выглядят наши любимые герои из популярного фильма.

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Метки: актеры спустя годы   до и после   звезды   знаменитости   кино   мумия   шоу бизес   
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6  комментариев
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17k
Serg2001 50 минут назад
Вот хоть убейте, каждый раз, когда Мумию смотрел не мог отделаться от мысли, что брат главной героини (актер Джон Ханна) это вылитый Юрий Николаев в молодости... )
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233k
Rusbond 10 минут назад
22 года. И что удивляться, пусть автор возьмет свои фотки 22 года назад и сравнит, а мы посмотрим. Если, конечно, он тогда уже родился.
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21k
Андрей Иванов 42 минуты назад
Как и следовало ожидать, мумия сохранился лучше всех
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3k
satra 56 минут назад
Брендан Фрейзер 7 лет по больницам пролежал. Несколько операций на спине, на коленях.
Ссылка youtu.be
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