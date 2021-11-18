Как выглядят актеры фильма "Мумия" спустя 22 года

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Первый фильм "Мумия" с Бренданом Фрейзером в главной роли вышел в 1999 году. С тех прошло уже 22 года, актеры сильно изменились. Давайте посмотри, как сегодня выглядят наши любимые герои из популярного фильма.
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