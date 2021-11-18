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Взорвав зацементированную дверь, заглянули в дот и увидели немецкого солдата, прикованного к пулемету

Взорвав зацементированную дверь, заглянули в дот и увидели немецкого солдата, прикованного к пулемету (5 фото)

Автор:
18 ноября 2021 22:48
Метки: война   история   факты   
771
5

Фотография, на которой бойцы рассматривают цепь, которой немцы приковывали солдат к пулемету, была опубликована в свое время и вызвала немало споров - кого именно приковывали к такому "станку" и за что. Сошлись на том, что это были своего рода "смертники" из специальных отрядов, куда определяли за трусость в бою, политическую неблагонадежность и другие преступления с точки зрения немецкого командования.

Условно назову их "штрафниками" и расскажу о случаях, связанных именно с приковыванием цепью. И, как обычно, предложу свою версию событий.


Война приближалась к концу. Именно тогда были отмечены первые случаи обнаружения немецких солдат, прикованных цепями к пулеметам.

Находили как мертвых, так и живых. С мертвыми - понятно - уже не спросишь, за что его, можно только догадываться.


Взятие высоты

Командир роты получил задание - взять высоту. Сложность заключалась в том, что на ее вершине находился дот, в котором засел пулеметчик. Огромное желание было дождаться темноты, но приказ есть приказ. Командир поднимал бойцов уже несколько раз. Продвинулись, но до самой вершины было еще далеко и самое главное - склон был совершенно открыт - ни кустика, ни кочки, где бы можно укрыться.

-Рота, вперед! - и пулемет начинал поливать свинцом склон снова. Но вот что странно - пули свистели то справа, то слева от наступающих и очереди почти непрерывные. Рота залегала. Замолкал и пулемет.

×
×

Странные крики

На странности обстрела, который вёлся из дома, обратили внимание многие. Стали переглядываться. По мере приближения к вершине, стали замечать другую странность: в перерывах между обстрелами сверху кто-то что-то орал. Слов не разобрать, понятно, что на немецком. Потом разобрали:

- "Гитлер капут" и "Сталин - зер гуд".

-Фриц от страха свихнулся. Или заманивает, гад, - были первые, пришедшие на ум версии.

Во время очередной атаки бойцы с флангов залегли снова, придавленные плотным огнем. Те, кто шел в центре с командиром во главе, на этот раз продолжили карабкаться на склон. Бойцы понимали, что они, как на ладони, но с удивлением осознавали, что по ним никто и не стреляет - только справа и слева, длинными бестолковыми очередями

-Фриц спятил, - в этом не было уже никакого сомнения.


Дверь

В несколько бросков добрались до дота. Оказавшись в слепой зоне обстрела, обошли дот сзади и с удивлением уставились на замурованную дверь. Было видно, что наскоро - повсюду наляпанный цемент. Но замуровали основательно, дверь пришлось взрывать. Пулемет замолк. Стрелка, видимо, контузило. Побыстрее, пока не очухался, дверь отвалили, заглянули с опаской внутрь...

-Мать честная, это что ж такое..- проговорил кто-то.

У дальней стены сидел, а точнее, висел на вытянутой руке, прикованной к цепи, немецкий солдат. Совсем еще мальчишка, был прикован длинной цепью, к пулемету. Оглушенный взрывом, обалдевший, он смотрел на вошедших и плакал, размазывая сопли свободной рукой.


Долг перед рейхом

Кое-как высвободили и так с куском оборванной цепи для наглядности доставили в штаб дивизии. Допросили. Выяснилось, что это один из новобранцев, который несколько дней назад был пойман военной полицией за попытку дезертирства. Его не расстреляли, сказали, что дадут шанс исправиться и определили в группу для прикрытия. Посаженные на цепи в дотах и в других укрытиях, как потом оказалось, даже в дуплах деревьев, они должны были искупать свою вину перед рейхом.


Смертники

Двери замуровывали понятно для чего - мало ли, вдруг прикованный извернется и найдет способ освободиться. Солдату было сказано, что ему надо продержаться недолго, потом за ним придут. Он был хоть и молодой, но далеко не дурак - догадался, что это отговорки - никто за ним не вернется - немцы отступают по всему фронту, а русские, рано или поздно до него добрутся, а то просто бросят гранату в амбразуру. Потому он и решил, что будет стрелять по сторонам, в надежде, что русские догадаются, что он не собирается их убивать. И кричал во все горло - "Гитлер капут. Сталин - зер гуд" потому, что другого не придумал.

Случай не массовый, но характерный и вполне в духе Вермахта, пропитанного ложью нацистской пропаганды.

Солдату повезло, что его не подорвали. В его крики про Гитлера и Сталина никто не поверил, это могла быть и провокация.

Этот метод немцами использовался не впервые. О цепи, которой немцы приковывали своих солдат и в первой мировой войне, сообщалось на страницах журнала "Разведчик" за 1915 год.

Такие эпизоды иногда относят к теме немецких штрафбатов. Но это не так. У немцев был совсем другой подход к формированию исправительных спецбатальонов, в которые попадали худшие из худших. Но самое любопытное это перечень преступлений, которые вменялись "нехорошему солдату" . Наряду с ленью, расхлябанностью, непослушанием, мошенничеством, лживости, безволию, склонности к асоциальному поведению, психопатии и жестокости, была еще и БЕЗДУХОВНОСТЬ. Целые отряды бездуховных психопатов. Что такое духовность в понимании нацистов, можно только догадываться. Про остальное всему миру они уже объяснили. Именно такие специальные отряды выполняли особые задания на оккупированной территории СССР. Об этом в следующей статье.


P.S.

Также неуместны аналогии с штрафными ротами и батальонами в Красной Армии. Разница принципиальная хотя бы в том, что в СССР не было "смертников". И провинившихся солдат и разжалованных офицеров к пулеметам никто не приковывал. Был осознанный, причем, массовый героизм и чувство долга.

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Еще крутые истории!
Метки: война   история   факты   
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66k
Максим 4 часа назад
Сравнили... Кровью "Умираем, но не сдаемся" есть надписи только на русском языке.. Случаи настоящего героизма, настолько массовые, тоже известны только у одного народа. Да были храбрые немцы, англичане, американцы.. Но в большинстве своем, сдавались не думая. Союзники в 44-45, даже имея 10 кратное преимущество, сдавались толпами. .немцы даже не знали куда их девать.
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13k
Алексей Час назад
Я понять не могу, а где логика?
Что именно заставляло стрелять немецкого солдата из этого "рассказа"?
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6k
hairov 3 часа назад
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10k
harlamov 3 часа назад
А зачем прикованному немцу вообще стрелять?
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15k
Corvus Corax 3 часа назад
"…Они возвращались уже в сумерках. Ребята гребли, а Анка сидела на руле. Над черным лесом поднималась красная луна, неистово вопили лягушки.
Так здорово все было задумано, сказала Анка грустно. Эх, вы!..
Ребята промолчали. Затем Пашка вполголоса спросил:
Тошка, что там было, под знаком?
Взорванный мост, ответил Антон. И скелет фашиста, прикованный цепями к пулемету. Он подумал и добавил: Пулемет весь врос в землю…"
(с) АиБ
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1k
Андрей Ы. 4 часа назад
Начнём с того, что у нас нахождение в штрафных подразделениях ограничивалось максимум тремя месяцами. Или до пролития крови. Или до совершения действия, за которое полагалась боевая награда. У немцев - до того момента, пока командование не решит, что солдат исправился и может продолжать службу в обычной части.
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