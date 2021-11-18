Взорвав зацементированную дверь, заглянули в дот и увидели немецкого солдата, прикованного к пулемету

Странные крики

На странности обстрела, который вёлся из дома, обратили внимание многие. Стали переглядываться. По мере приближения к вершине, стали замечать другую странность: в перерывах между обстрелами сверху кто-то что-то орал. Слов не разобрать, понятно, что на немецком. Потом разобрали:

- "Гитлер капут" и "Сталин - зер гуд".

-Фриц от страха свихнулся. Или заманивает, гад, - были первые, пришедшие на ум версии.

Во время очередной атаки бойцы с флангов залегли снова, придавленные плотным огнем. Те, кто шел в центре с командиром во главе, на этот раз продолжили карабкаться на склон. Бойцы понимали, что они, как на ладони, но с удивлением осознавали, что по ним никто и не стреляет - только справа и слева, длинными бестолковыми очередями

-Фриц спятил, - в этом не было уже никакого сомнения.

Дверь

В несколько бросков добрались до дота. Оказавшись в слепой зоне обстрела, обошли дот сзади и с удивлением уставились на замурованную дверь. Было видно, что наскоро - повсюду наляпанный цемент. Но замуровали основательно, дверь пришлось взрывать. Пулемет замолк. Стрелка, видимо, контузило. Побыстрее, пока не очухался, дверь отвалили, заглянули с опаской внутрь...

-Мать честная, это что ж такое..- проговорил кто-то.

У дальней стены сидел, а точнее, висел на вытянутой руке, прикованной к цепи, немецкий солдат. Совсем еще мальчишка, был прикован длинной цепью, к пулемету. Оглушенный взрывом, обалдевший, он смотрел на вошедших и плакал, размазывая сопли свободной рукой.

Долг перед рейхом

Кое-как высвободили и так с куском оборванной цепи для наглядности доставили в штаб дивизии. Допросили. Выяснилось, что это один из новобранцев, который несколько дней назад был пойман военной полицией за попытку дезертирства. Его не расстреляли, сказали, что дадут шанс исправиться и определили в группу для прикрытия. Посаженные на цепи в дотах и в других укрытиях, как потом оказалось, даже в дуплах деревьев, они должны были искупать свою вину перед рейхом.

Смертники

Двери замуровывали понятно для чего - мало ли, вдруг прикованный извернется и найдет способ освободиться. Солдату было сказано, что ему надо продержаться недолго, потом за ним придут. Он был хоть и молодой, но далеко не дурак - догадался, что это отговорки - никто за ним не вернется - немцы отступают по всему фронту, а русские, рано или поздно до него добрутся, а то просто бросят гранату в амбразуру. Потому он и решил, что будет стрелять по сторонам, в надежде, что русские догадаются, что он не собирается их убивать. И кричал во все горло - "Гитлер капут. Сталин - зер гуд" потому, что другого не придумал.