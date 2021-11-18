По-человечески

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3
– Сро-о-очно-о-о!!!
Протяжный выкрик над ухом буквально сбросил Домового с полки, где он, удобно растянувшись под одеялом из старого свитера, безмятежно посапывал, просматривая не менее безмятежные сны.
Протяжный выкрик над ухом буквально сбросил Домового с полки, где он, удобно растянувшись под одеялом из старого свитера, безмятежно посапывал, просматривая не менее безмятежные сны.
Скатившись на пол кладовки, Домовой, ворча и морщась, потёр ушибленное колено, а затем посмотрел вверх. С полки, на которой он только что спал, на него смотрела озадаченная морда Кота.
– Дурак что ли? – покрутил пальцем у виска Домовой.
– Это твоё мнение, а я так не считаю, – невпопад произнёс Кот явно заготовленную заранее фразу.
Он спрыгнул на пол и сел напротив Домового.
– Ладно, не дуйся. Я придумал очень классную игру. В сто раз лучше догонялок и в пятьдесят девять раз лучше, чем «Кто первый уснёт». Рассказать, рассказать?
Домовой нахмурился и бросил на Кота сердитый взгляд.
– Думаешь, что я стану с тобой играть после того, как ты не дал мне поспать и своим криком сбросил с полки так, что я ушиб коленку?
– Сильно болит? – спросил Кот. – Хочешь, я посмотрю на тебя очень жалостливо, немного покачаю головой и скажу: «Охо-хо... Ну и дела... Как же ты так?». Я видел, что люди так делают, когда кто-то падает. Вдруг и тебе поможет?
Домовой вздохнул и ничего не ответил, продолжая растирать колено.
– Ещё могу тыкать в тебя лапой и смеяться. Так они тоже иногда поступают, но я пока ещё не понял – что из всего этого лучше помогает.
– А ты случайно не видел, что делают люди, когда их кто-то будит посреди ночи?
– Видел, – честно ответил Кот, – они говорят: «Брысь!». В этом и заключается игра. Давай разговаривать так, как будто мы люди? – Кот запрыгал на месте от нетерпения.
Домовой вздохнул ещё раз – он знал, что поспать уже не удастся, потому что от Кота невозможно избавиться до тех пор, пока он не воплотит в жизнь свою очередную бредовую идею. Лучше ему подыграть и уже затем лечь спать, чем всю ночь не сомкнуть глаз от его нытья.
– Дурак что ли? – покрутил пальцем у виска Домовой.
– Это твоё мнение, а я так не считаю, – невпопад произнёс Кот явно заготовленную заранее фразу.
Он спрыгнул на пол и сел напротив Домового.
– Ладно, не дуйся. Я придумал очень классную игру. В сто раз лучше догонялок и в пятьдесят девять раз лучше, чем «Кто первый уснёт». Рассказать, рассказать?
Домовой нахмурился и бросил на Кота сердитый взгляд.
– Думаешь, что я стану с тобой играть после того, как ты не дал мне поспать и своим криком сбросил с полки так, что я ушиб коленку?
– Сильно болит? – спросил Кот. – Хочешь, я посмотрю на тебя очень жалостливо, немного покачаю головой и скажу: «Охо-хо... Ну и дела... Как же ты так?». Я видел, что люди так делают, когда кто-то падает. Вдруг и тебе поможет?
Домовой вздохнул и ничего не ответил, продолжая растирать колено.
– Ещё могу тыкать в тебя лапой и смеяться. Так они тоже иногда поступают, но я пока ещё не понял – что из всего этого лучше помогает.
– А ты случайно не видел, что делают люди, когда их кто-то будит посреди ночи?
– Видел, – честно ответил Кот, – они говорят: «Брысь!». В этом и заключается игра. Давай разговаривать так, как будто мы люди? – Кот запрыгал на месте от нетерпения.
Домовой вздохнул ещё раз – он знал, что поспать уже не удастся, потому что от Кота невозможно избавиться до тех пор, пока он не воплотит в жизнь свою очередную бредовую идею. Лучше ему подыграть и уже затем лечь спать, чем всю ночь не сомкнуть глаз от его нытья.
– Вот смотри. Я сейчас вроде как человек, – произнес Кот и развалился на полу, опершись спиной о стену. На его мордочке тут же появился налет скуки и недовольства.
– Что уже случилось? – удивился Домовой, не понимая причины такой быстрой смены настроения своего друга.
– Ничего, – фыркнул Кот, но, помолчав, все же снова заговорил. – Видел сегодня Барсика. Ну, соседа нашего. У него новая игрушка, представляешь? Заводная мышь.
– Заводная мышь? – улыбнулся Домовой. – Интересная, наверное, штука. Повезло Барсику.
Кот наклонил голову и наградил Домового долгим осуждающим взглядом.
– Вообще-то, мы уже играем. Люди так не говорят.
– А как они говорят?
– Ты должен сказать, что Барсик зажрался, что у него и так полно игрушек, что он старый, жадный и облезлый кот.
– Но он же не старый. И даже не облезлый. Да и игрушками с тобой делится.
– А ты скажи, что не делится. Это обязательно нужно сказать, чтобы мне стало лучше морально и психически.
– Ладно, – пожал плечами Домовой, – Барсик старый, облезлый и... Фу! Я не хочу такое говорить, это же неправда!
– А, то есть ты на его стороне, да? – медленно закивал Кот, буравя друга тяжелым взглядом. – Выходит, что он для тебя дороже, чем я?
– Да с чего ты взял?! Просто я не хочу врать и говорить неправду! Барсик – очень хороший кот. Общительный, добродушный и веселый.
– Так иди и живи тогда с ним! Что ты здесь со мной мучаешься? Я, наверное, арбуза для тебя, да?
– Обуза. Правильно говорить – обуза, – поправил Домовой.
– Вот! Пожалуйста! Мало того, что я – арбуза, так ты еще и пытаешься меня дураком необразцованным выставить! Это нормально по-твоему?
Домовой, не зная, что ответить, растерянно почёсывал затылок и часто моргал. В этот раз он догадался хотя бы не поправлять Кота ещё раз.
– Стоп-игра! – разочарованно покачал головой Кот. – Мы же договорились сыграть в людей, а ты ведёшь себя не как люди, а как домовой. Ну чего ты такой скучный? Давай ещё раз попробуем, это же весело!
– Ладно, – согласился Домовой, – просто я подумал, что ты всё это взаправду говоришь.
– Что уже случилось? – удивился Домовой, не понимая причины такой быстрой смены настроения своего друга.
– Ничего, – фыркнул Кот, но, помолчав, все же снова заговорил. – Видел сегодня Барсика. Ну, соседа нашего. У него новая игрушка, представляешь? Заводная мышь.
– Заводная мышь? – улыбнулся Домовой. – Интересная, наверное, штука. Повезло Барсику.
Кот наклонил голову и наградил Домового долгим осуждающим взглядом.
– Вообще-то, мы уже играем. Люди так не говорят.
– А как они говорят?
– Ты должен сказать, что Барсик зажрался, что у него и так полно игрушек, что он старый, жадный и облезлый кот.
– Но он же не старый. И даже не облезлый. Да и игрушками с тобой делится.
– А ты скажи, что не делится. Это обязательно нужно сказать, чтобы мне стало лучше морально и психически.
– Ладно, – пожал плечами Домовой, – Барсик старый, облезлый и... Фу! Я не хочу такое говорить, это же неправда!
– А, то есть ты на его стороне, да? – медленно закивал Кот, буравя друга тяжелым взглядом. – Выходит, что он для тебя дороже, чем я?
– Да с чего ты взял?! Просто я не хочу врать и говорить неправду! Барсик – очень хороший кот. Общительный, добродушный и веселый.
– Так иди и живи тогда с ним! Что ты здесь со мной мучаешься? Я, наверное, арбуза для тебя, да?
– Обуза. Правильно говорить – обуза, – поправил Домовой.
– Вот! Пожалуйста! Мало того, что я – арбуза, так ты еще и пытаешься меня дураком необразцованным выставить! Это нормально по-твоему?
Домовой, не зная, что ответить, растерянно почёсывал затылок и часто моргал. В этот раз он догадался хотя бы не поправлять Кота ещё раз.
– Стоп-игра! – разочарованно покачал головой Кот. – Мы же договорились сыграть в людей, а ты ведёшь себя не как люди, а как домовой. Ну чего ты такой скучный? Давай ещё раз попробуем, это же весело!
– Ладно, – согласился Домовой, – просто я подумал, что ты всё это взаправду говоришь.
– Всё, начали, – Кот сделал отмашку хвостом и снова натянул на мордочку недовольную маску. – Слышал про Мурку?
– Трёхцветка из дома напротив?
– Она самая. С пузом ходит, – Кот так сильно выпучил глаза, пытаясь изобразить ими всю драматичность ситуации, что Домовой испугался – как бы они не выпали и не покатились по полу.
– Тебе же это не мешает, – рассмеялся он и похлопал ладонью по складкам на животе Кота.
– Вообще-то, я другое имел в виду, – обиженно произнес Кот и свернулся калачиком, поджав под себя лапы, чтобы живота не было видно, – нагуляла Мурка себе приключений, а папаша – тю-тю. Ищи ветра в поле.
– Беременная что ли? Вот же радость какая! – захлопал в ладоши Домовой. – Может, котята даже к нам во двор будут заходить, когда подрастут. А Барсик им, наверное, отдаст свою заводную мышь. Нам бы тоже не помешало какой-нибудь подарок для них подготовить.
Домовой вскочил на ноги и принялся вертеть головой в поисках подходящего подарка для новорожденных.
– Ещё чего, – презрительно фыркнул Кот, – может, нам ещё их домой забрать на попечительство? Нагуляла – вот пусть ищет папашку и он их содержит.
– А ты сам своего отца видел хоть раз? – спросил Домовой, ковырясь в сундуке.
– Вот как... Ты решил на личности перейти, да? – вспылил Кот.
– Ты же переходишь? Какое тебе дело до Мурки и её личной жизни?
Кот прикрыл нос лапой и протяжно выдохнул, не забывая раздраженно бить хвостом по полу.
– Слушай, друг ты мой лаптеногий, я же объяснил тебе правила игры – нужно разговаривать так, как разговаривают люди. Неужели это так сложно?
– Честно говоря, непросто, – вздохнул Домовой, разводя руками, – не получается у меня никак.
– Это очень плохо, – насупился Кот, – получается, что ты живешь... как же они говорят... не по-человечески, вот.
От такого заявления Домовой даже слегка поёжился – фраза прозвучала совсем не радостно и не оптимистично, а больше походила на приговор.
– И что же теперь делать? – схватился он за голову.
– Не знаю, друг мой. Но одно могу сказать точно – люди очень не любят тех, кто поступает не по-человечески. Всячески над ними смеются, осуждают и, возможно, бьют тапками. Могу тебя заверить, последнее – самое неприятное.
Домовой ещё больше расстроился. Он сел верхом на сундук, поджал колени, обхватил их руками и уставился в стену напротив. Через несколько минут он, с надеждой в голосе, обратился к своему другу:
– Кот, а может, ты меня научишь жить по-человечески, а?
– Легко, – быстро согласился Кот, – но с тебя два фантика от конфет на ниточке и один шарик из фольги.
До самого утра Кот обучал Домового всем премудростям жизни «по-человечески», приводя примеры и устраивая небольшие экзамены для проверки усвоенного материала. Домовой оказался прилежным учеником – он схватывал все на лету, не забывая задавать уточняющие вопросы, конспектируя лекцию в тетрадь. К рассвету курс обучения был завершён и, кажется, усвоен.
– Поздравляю, теперь ты стал умнее и... ну и так далее. Что там обычно говорят в таких случаях, – Кот похлопал лапой по плечу Домового, – с тебя два фантика и шарик.
Домовой кивнул и, пролистав тетрадь, принялся водить пальцем по нужной странице.
– Ага, вот, нашел, – прошептал он и зачитал вслух цитату из лекции, – «Я тебе на следующей неделе отдам».
– Нет, мы так не договаривались, – нахмурился Кот.
– Секундочку, – перелистнул Домовой страницу, – вот. «Войди в мое положение, сейчас фантиков нет, а шарики самому нужны».
– Ты меня обмануть решил, да? – распушил Кот хвост.
– Нет, просто... секундочку... ага. «Просто сейчас совсем не до тебя, своих проблем хватает».
Кот несколько секунд молча смотрел на Домового, а затем, вырвав из его рук тетрадь, разорвал ее когтями на маленькие кусочки. После чего запрыгнул на полку и затих. Домовой, еле сдерживая смех, тоже забрался наверх. Кот лежал в углу, повернутый мордой к стенке.
– Ну что, правильно я всё сделал? По-человечески? – легонько пнул он Кота лаптем в спину. – Всё, как ты учил.
Кот буркнул что-то нечленораздельное и лягнул Домового задней лапой.
– Да ладно тебе дуться. Вот твои фантики и шарик. Держи.
Кот нехотя повернул голову и, убедившись в том, что Домовой не обманывает, развернулся полностью и подтянул когтем шарик из фольги. Он уже собрался вонзить в него клыки, но вдруг передумал и толкнул его в сторону Домового.
– Пусть у тебя побудут, – серьёзно произнёс он, – завтра к Мурке сходим, подарим. Пусть котята играют.
– Вот это правильно, – улыбнулся Домовой и погладил Кота по голове, – это хорошо, это по-человечески.
– И по-котовски? –с надеждой в голосе спросил Кот.
– И по-котовски тоже, – кивнул Домовой и забрался под одеяло.
©ЧеширКо
– Трёхцветка из дома напротив?
– Она самая. С пузом ходит, – Кот так сильно выпучил глаза, пытаясь изобразить ими всю драматичность ситуации, что Домовой испугался – как бы они не выпали и не покатились по полу.
– Тебе же это не мешает, – рассмеялся он и похлопал ладонью по складкам на животе Кота.
– Вообще-то, я другое имел в виду, – обиженно произнес Кот и свернулся калачиком, поджав под себя лапы, чтобы живота не было видно, – нагуляла Мурка себе приключений, а папаша – тю-тю. Ищи ветра в поле.
– Беременная что ли? Вот же радость какая! – захлопал в ладоши Домовой. – Может, котята даже к нам во двор будут заходить, когда подрастут. А Барсик им, наверное, отдаст свою заводную мышь. Нам бы тоже не помешало какой-нибудь подарок для них подготовить.
Домовой вскочил на ноги и принялся вертеть головой в поисках подходящего подарка для новорожденных.
– Ещё чего, – презрительно фыркнул Кот, – может, нам ещё их домой забрать на попечительство? Нагуляла – вот пусть ищет папашку и он их содержит.
– А ты сам своего отца видел хоть раз? – спросил Домовой, ковырясь в сундуке.
– Вот как... Ты решил на личности перейти, да? – вспылил Кот.
– Ты же переходишь? Какое тебе дело до Мурки и её личной жизни?
Кот прикрыл нос лапой и протяжно выдохнул, не забывая раздраженно бить хвостом по полу.
– Слушай, друг ты мой лаптеногий, я же объяснил тебе правила игры – нужно разговаривать так, как разговаривают люди. Неужели это так сложно?
– Честно говоря, непросто, – вздохнул Домовой, разводя руками, – не получается у меня никак.
– Это очень плохо, – насупился Кот, – получается, что ты живешь... как же они говорят... не по-человечески, вот.
От такого заявления Домовой даже слегка поёжился – фраза прозвучала совсем не радостно и не оптимистично, а больше походила на приговор.
– И что же теперь делать? – схватился он за голову.
– Не знаю, друг мой. Но одно могу сказать точно – люди очень не любят тех, кто поступает не по-человечески. Всячески над ними смеются, осуждают и, возможно, бьют тапками. Могу тебя заверить, последнее – самое неприятное.
Домовой ещё больше расстроился. Он сел верхом на сундук, поджал колени, обхватил их руками и уставился в стену напротив. Через несколько минут он, с надеждой в голосе, обратился к своему другу:
– Кот, а может, ты меня научишь жить по-человечески, а?
– Легко, – быстро согласился Кот, – но с тебя два фантика от конфет на ниточке и один шарик из фольги.
До самого утра Кот обучал Домового всем премудростям жизни «по-человечески», приводя примеры и устраивая небольшие экзамены для проверки усвоенного материала. Домовой оказался прилежным учеником – он схватывал все на лету, не забывая задавать уточняющие вопросы, конспектируя лекцию в тетрадь. К рассвету курс обучения был завершён и, кажется, усвоен.
– Поздравляю, теперь ты стал умнее и... ну и так далее. Что там обычно говорят в таких случаях, – Кот похлопал лапой по плечу Домового, – с тебя два фантика и шарик.
Домовой кивнул и, пролистав тетрадь, принялся водить пальцем по нужной странице.
– Ага, вот, нашел, – прошептал он и зачитал вслух цитату из лекции, – «Я тебе на следующей неделе отдам».
– Нет, мы так не договаривались, – нахмурился Кот.
– Секундочку, – перелистнул Домовой страницу, – вот. «Войди в мое положение, сейчас фантиков нет, а шарики самому нужны».
– Ты меня обмануть решил, да? – распушил Кот хвост.
– Нет, просто... секундочку... ага. «Просто сейчас совсем не до тебя, своих проблем хватает».
Кот несколько секунд молча смотрел на Домового, а затем, вырвав из его рук тетрадь, разорвал ее когтями на маленькие кусочки. После чего запрыгнул на полку и затих. Домовой, еле сдерживая смех, тоже забрался наверх. Кот лежал в углу, повернутый мордой к стенке.
– Ну что, правильно я всё сделал? По-человечески? – легонько пнул он Кота лаптем в спину. – Всё, как ты учил.
Кот буркнул что-то нечленораздельное и лягнул Домового задней лапой.
– Да ладно тебе дуться. Вот твои фантики и шарик. Держи.
Кот нехотя повернул голову и, убедившись в том, что Домовой не обманывает, развернулся полностью и подтянул когтем шарик из фольги. Он уже собрался вонзить в него клыки, но вдруг передумал и толкнул его в сторону Домового.
– Пусть у тебя побудут, – серьёзно произнёс он, – завтра к Мурке сходим, подарим. Пусть котята играют.
– Вот это правильно, – улыбнулся Домовой и погладил Кота по голове, – это хорошо, это по-человечески.
– И по-котовски? –с надеждой в голосе спросил Кот.
– И по-котовски тоже, – кивнул Домовой и забрался под одеяло.
©ЧеширКо
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