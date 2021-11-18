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По-человечески

По-человечески (3 фото)

Автор:
18 ноября 2021 18:17
Метки: ©ЧеширКо   Жизнь   сказка   
821
3
– Сро-о-очно-о-о!!!
Протяжный выкрик над ухом буквально сбросил Домового с полки, где он, удобно растянувшись под одеялом из старого свитера, безмятежно посапывал, просматривая не менее безмятежные сны.

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Метки: ©ЧеширКо   Жизнь   сказка   
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1k
Sandmännchen (DDR) 3 часа назад
"Вот это правильно, – улыбнулся Домовой..."
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Артур 2 часа назад
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