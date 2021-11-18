Дорога в небеса: где находится улица с самым крутым уклоном в мире

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В чудесной стране, на краю Земли, где полно овец, сказочных пейзажей, хоббитов и прочей нечисти. У Новой Зеландии, оказывается, есть еще одна достопримечательность, ради которой туристы посещают эту страну.
На южном острове Новой Зеландии есть город Данидин. Городок этот маленький, населяют его всего 100 тысяч человек. Но несмотря на скромные размеры, Данидин нельзя назвать непримечательным.
Все дело в коротенькой улице длиной 359 метров и углом подъема в 19 градусов. Называется улочка Baldwin Street. Эта маленькая, но крутая улочка даже занесена в Книгу рекордов Гиннесса.
Все дело в коротенькой улице длиной 359 метров и углом подъема в 19 градусов. Называется улочка Baldwin Street. Эта маленькая, но крутая улочка даже занесена в Книгу рекордов Гиннесса.
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Говорят, в эту горку очень трудно тронуться на автомобиле с механической коробкой передач. Верится с трудом, так как местные жители на своих авто прекрасно себя чувствуют на этой горке.
Но самое примечательное в том, что улочку превратили в место для развлечений. Власти подумали, почему бы не использовать необычные параметры для интересных соревнований – и забавно и деньги какие-никакие принесет. В общем, начиная с 1988 года на «Болдуин-стрит» проходит ежегодный беговой марафон, который включает в себя не только подъем в «горку», но и спуск с нее. В этом соревновании есть даже свой рекорд – 1 минута 56 секунд.
Если вы думаете, что на этом развлечения закончились, то вы жестоко ошибаетесь. Из самой крутой улочки нужно выжимать по максимуму. В 2002 году было придумано новое развлечение, ставшее уже традиционным. Называется оно «конфетные гонки».
Любой желающий получает конфетку с индивидуальным номером и выставляет ее на старт. Конфеты запускаются вниз по улице, и первая попавшая в специальную воронку, расположенную внизу на финише, объявляется победительницей. Владелец конфетки, в свою очередь, становится обладателем годового запаса сладостей, который ему торжественно вручает спонсор мероприятия. Такой вот забавный мартетинг.
Любой желающий получает конфетку с индивидуальным номером и выставляет ее на старт. Конфеты запускаются вниз по улице, и первая попавшая в специальную воронку, расположенную внизу на финише, объявляется победительницей. Владелец конфетки, в свою очередь, становится обладателем годового запаса сладостей, который ему торжественно вручает спонсор мероприятия. Такой вот забавный мартетинг.
Но если говорить о неофициальных мероприятиях, то хочется, во-первых, поблагодарить бога, что в России нет похожей улицы, а во-вторых, сказать, что подростки-экстремалы идиоты. Они не только спускаются с горы на велосипедах, скейтах, самокатах, но и в мусорных баках, бочках и холодильниках.
Наверное, не нужно говорить, что подобные развлечения чреваты серьезными травмами и смертью. Например, не так давно 19-летняя девушка летела вниз в мусорном контейнере, встретилась с грузовиком и погибла.
Кстати «Болдуин-стрит» не единственная крутая улица в мире. Есть еще как минимум Кантон-авеню в Питтсбурге и 22-я улица в Сан-Франциско, которые оспаривают рекорд новозеландской «горки».
Кантон-авеню считается самой крутой улицей в Америке. Ее длина составляет всего 192 метра, но на некоторых ее участках уклон достигает 40 процентов.
Такая же история с 22-ой улицей в Сан-Франциско. Тут тоже уклон на некоторых участках достигает 40 процентов, а все лавры почему-то достались какой-то улочке на краю Земли.
Тут, конечно, нельзя не вспомнить знаменитую "дорогу в небеса", которая находится в Вайоминге. У этой трассы нет поражающего воображение уклона, зато поражают кадры, снятые с определенного места.
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Метки: Улица горка дорога новая зеландия путешествия улон
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