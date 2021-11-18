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Дорога в небеса: где находится улица с самым крутым уклоном в мире

Дорога в небеса: где находится улица с самым крутым уклоном в мире (11 фото)

Автор:
18 ноября 2021 12:49
Метки: Улица   горка   дорога   новая зеландия   путешествия   улон   
1295
11
В чудесной стране, на краю Земли, где полно овец, сказочных пейзажей, хоббитов и прочей нечисти. У Новой Зеландии, оказывается, есть еще одна достопримечательность, ради которой туристы посещают эту страну.
На южном острове Новой Зеландии есть город Данидин. Городок этот маленький, населяют его всего 100 тысяч человек. Но несмотря на скромные размеры, Данидин нельзя назвать непримечательным.

Все дело в коротенькой улице длиной 359 метров и углом подъема в 19 градусов. Называется улочка Baldwin Street. Эта маленькая, но крутая улочка даже занесена в Книгу рекордов Гиннесса.
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Метки: Улица   горка   дорога   новая зеландия   путешествия   улон   
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satra 6 часов назад
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22k
Михаил Сметанкин 4 часа назад
Кажись, они в Сочи некоторые улицы не видели... Ну как некоторые... У нас тут таких улиц полно!
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Николай MG AdV 5 часов назад
В Ялте есть несколько похожих участков. Чуть сцепление не сжег
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