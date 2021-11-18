Дорога в небеса: где находится улица с самым крутым уклоном в мире

Если вы думаете, что на этом развлечения закончились, то вы жестоко ошибаетесь. Из самой крутой улочки нужно выжимать по максимуму. В 2002 году было придумано новое развлечение, ставшее уже традиционным. Называется оно «конфетные гонки».



Любой желающий получает конфетку с индивидуальным номером и выставляет ее на старт. Конфеты запускаются вниз по улице, и первая попавшая в специальную воронку, расположенную внизу на финише, объявляется победительницей. Владелец конфетки, в свою очередь, становится обладателем годового запаса сладостей, который ему торжественно вручает спонсор мероприятия. Такой вот забавный мартетинг.