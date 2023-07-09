Перед вами видеоролик, который показывает размеры динозавров в сравнении с тем, что нас окружает сегодня. Дома, наши питомцы, машины, деревья — все это помогает гораздо наглядней представить, какие размеры были у гигантов прошлого. Так, кетцалькоатль здесь изображен рядом с жирафом: сразу становится ясно, насколько огромным был этот монстр. На видео смоделированы ящеры разных размеров, так что легко представить, какой разнообразной была фауна миллионы лет назад.