Авторы ролика сравнили размеры некоторых динозавров с тем, что нас окружает сегодня. Речь идёт о людях, животных и зданиях.
Когда-то главными жителями земного шара были ящеры. Среди них были не только великаны: динозавры были совершенно разных размеров. Помимо всем известных диплодоков и тираннозавров были также ящеры чуть выше кота или даже средней птички.
Чаще всего находят кости крупных динозавров, так как они гораздо лучше сохранились. Однако нам все еще сложно представить визуально, какими огромными были эти существа. Например, мы знаем, что у кетцалькоатля были 12-метровые крылья, но каким он был на самом деле, нам трудно вообразить.
Перед вами видеоролик, который показывает размеры динозавров в сравнении с тем, что нас окружает сегодня. Дома, наши питомцы, машины, деревья — все это помогает гораздо наглядней представить, какие размеры были у гигантов прошлого. Так, кетцалькоатль здесь изображен рядом с жирафом: сразу становится ясно, насколько огромным был этот монстр. На видео смоделированы ящеры разных размеров, так что легко представить, какой разнообразной была фауна миллионы лет назад.
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а прикольно, такой декоративный динозаврик (или жирафик). Можно и дома держать.