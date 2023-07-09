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Размеры динозавров в сравнении с тем, что нас окружает сегодня

Размеры динозавров в сравнении с тем, что нас окружает сегодня

Автор:
09 июля 2023 09:31
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Размер   динозавры   животные   интересно   сравнение   
5967
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Авторы ролика сравнили размеры некоторых динозавров с тем, что нас окружает сегодня. Речь идёт о людях, животных и зданиях.

Когда-то главными жителями земного шара были ящеры. Среди них были не только великаны: динозавры были совершенно разных размеров. Помимо всем известных диплодоков и тираннозавров были также ящеры чуть выше кота или даже средней птички.

Чаще всего находят кости крупных динозавров, так как они гораздо лучше сохранились. Однако нам все еще сложно представить визуально, какими огромными были эти существа. Например, мы знаем, что у кетцалькоатля были 12-метровые крылья, но каким он был на самом деле, нам трудно вообразить.

Перед вами видеоролик, который показывает размеры динозавров в сравнении с тем, что нас окружает сегодня. Дома, наши питомцы, машины, деревья — все это помогает гораздо наглядней представить, какие размеры были у гигантов прошлого. Так, кетцалькоатль здесь изображен рядом с жирафом: сразу становится ясно, насколько огромным был этот монстр. На видео смоделированы ящеры разных размеров, так что легко представить, какой разнообразной была фауна миллионы лет назад.

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Метки: Видео   Размер   динозавры   животные   интересно   сравнение   
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33  комментария
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252
Liberman 6 часов назад
Мне одному кажется что высота пятиэтажки 15 метров а не 30?
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17k
RDen Полчаса назад
"Помимо всем известных диплодоков и тираннозавров были также ящеры чуть выше кота или даже средней птички."

а прикольно, такой декоративный динозаврик (или жирафик). Можно и дома держать.
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1k
Светлана 2 часа назад
Гигу и Рекса стырили из Арка
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29k
Aqueronte 4 часа назад
Кстати, альтернативно одарённые любители теорий заговора на серьёзных щщах уверены что такие динозавры до сих пор существуют и проживают на территории Австралии, поэтому там и построили забор под напряжением и который запрещено пересекать. Там вообще целый проход существует в такой мир
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29k
Aqueronte 4 часа назад
Какие динозавры, а как же божественное происхождение человека, в Библии никак динозавров нет, значит их не существовало
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9k
Сол Гудман 6 часов назад
Качество картинки и графики, могли бы получше сделать
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23k
Валерий 6 часов назад
как хорошо, что они все вымерли.
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0
Оля 7 часов назад
китов вспомнили ! а курицы? далеко ходить не надо в магазине лежат!
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90k
Дмитрий 7 часов назад
И сейчас динозавры сохранились - правда они живут под водой , такие как киты.
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5k
Kozlodoev 7 часов назад
Всё равно синий кит самый большой )
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24k
MrGod 7 часов назад
Складывается впечатление, что их "делали" на скоро руку "дети", слишком смешные и не законченные формы, почти у всех, кто стоит на 2х задних лапах, передние совершенно бесполезны.........а потом их всех уничтожили, как неудавшийся эксперемент.
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145
Jay Freeman MrGod 6 часов назад
Да так оно и было примерно :)
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106
Patiot MrGod 6 часов назад
Это всё мракобесие и бесовской соблазн. Не бывает никаких гигантских ящеров. Отец Феофан в своих трудах пишет, что динозавров придумали гомосексуалисты. Потому что существование динозавров противоречит Библии, а Библия осуждает гомосексуализм.
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20
Виктория Patiot 3 часа назад
Ваш отче Феофан ошибается, поскольку имеет место быть то обстоятельство, что находят кости этих животных по всему миру! Они исчезли из-за климатических изменений на нашей планете - я в детстве смотрела серию мультфильмов про это (Ледниковый периоды 1,2,3 и 4).
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3k
cnob7 7 часов назад
прикольно, но есть несколько несуществовавших, выдумки из фильмов
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1k
Николай 7 часов назад
Графоний конечно бомба)
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